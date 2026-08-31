Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldi

·32·Texno
Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldi

Joriy yilning 26-avgust kuni Nepal va Tibet chegarasidagi Girong porti yaqinida yuz bergan kuchli koʻchki oqibatida favqulodda vaziyat yuzaga keldi. Tabiiy ofat hududida qolgan fuqarolardan biri Huawei Mate X5 smartfonidagi sunʼiy yoʻldosh aloqasi tufayli oʻlimdan qutulib qoldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu texnologiya anʼanaviy tarmoqlar ishlamay qolgan oʻta ogʻir sharoitda ham aloqani saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hodisa sodir boʻlgan tongda tabiiy ofat hududida barcha turdagi odatdagi mobil aloqa va internet uzilib qoldi. Biroq jabrlanuvchining qoʻlidagi smartfonda mavjud boʻlgan sunʼiy yoʻldosh orqali maʼlumot uzatish funksiyasi faol holatda qoldi. Aynan shu funksiya yordamida u tashqi dunyo bilan bogʻlanib, oʻzining koordinatalarini uzatishga va qutqaruv vertolyotini chaqirishga erishdi.

Qutqaruv amaliyoti va texnologik ahamiyat

Tezkor harakat qilgan qutqaruvchilar koʻrsatilgan koordinatalar boʻyicha yetib kelib, jabrlanuvchini xavfsiz hududga evakuatsiya qilishdi. Keyinchalik bu voqea haqida jabrlanuvchining oʻzi Huawei kompaniyasining isteʼmolchilar biznesi boʻlimi rahbari Yuy Chenduniga yoʻllagan minnatdorchilik xabarida batafsil bayon etdi. Uning taʼkidlashicha, aynan oʻta xavfli tabiiy ofat sharoitida zamonaviy mobil texnologiyalarning ahamiyatini toʻliq anglab yetgan.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Huawei kompaniyasi ommaviy smartfonlarga sunʼiy yoʻldosh aloqasi texnologiyasini joriy etishni ilk bor 2022-yilda boshlagan edi. Oʻshanda Mate 50 turkumidagi qurilmalar BeiDou sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega boʻlgan edi. Shundan buyon xitoylik texnologiya giganti mazkur yoʻnalishni izchil rivojlantirib, uning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib kelmoqda.

Sunʼiy yoʻldosh aloqasining yangi imkoniyatlari

Dastlab foydalanuvchilar faqatgina qisqa matnli xabarlar va oʻz koordinatalarini yuborish imkoniyatiga ega boʻlgan boʻlsa, keyingi avlod qurilmalarida funksional yanada boyitildi. Kompaniya asta-sekin toʻgʻridan-toʻgʻri ikki tomonlama aloqa oʻrnatish hamda bevosita sunʼiy yoʻldosh orqali ovozli qoʻngʻiroqlarni amalga oshirish funksiyalarini joriy etdi. Nepalda yuz bergan ushbu holat mobil sanoatdagi bunday innovatsiyalar shunchaki marketing xususiyati emas, balki real hayotni saqlab qoluvchi muhim vosita ekanini amalda yaqqol isbotladi.

HuaweiSunʼiy yoʻldosh aloqasiNepalFavqulodda vaziyatMate X5
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadiOnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadiBugun, 12:29Huawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiHuawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiBugun, 11:21Kameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiKameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiBugun, 11:05Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaBugun, 09:52Specialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 09:24Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiBugun, 03:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi