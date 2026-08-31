Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldi
Joriy yilning 26-avgust kuni Nepal va Tibet chegarasidagi Girong porti yaqinida yuz bergan kuchli koʻchki oqibatida favqulodda vaziyat yuzaga keldi. Tabiiy ofat hududida qolgan fuqarolardan biri Huawei Mate X5 smartfonidagi sunʼiy yoʻldosh aloqasi tufayli oʻlimdan qutulib qoldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu texnologiya anʼanaviy tarmoqlar ishlamay qolgan oʻta ogʻir sharoitda ham aloqani saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hodisa sodir boʻlgan tongda tabiiy ofat hududida barcha turdagi odatdagi mobil aloqa va internet uzilib qoldi. Biroq jabrlanuvchining qoʻlidagi smartfonda mavjud boʻlgan sunʼiy yoʻldosh orqali maʼlumot uzatish funksiyasi faol holatda qoldi. Aynan shu funksiya yordamida u tashqi dunyo bilan bogʻlanib, oʻzining koordinatalarini uzatishga va qutqaruv vertolyotini chaqirishga erishdi.
Qutqaruv amaliyoti va texnologik ahamiyatTezkor harakat qilgan qutqaruvchilar koʻrsatilgan koordinatalar boʻyicha yetib kelib, jabrlanuvchini xavfsiz hududga evakuatsiya qilishdi. Keyinchalik bu voqea haqida jabrlanuvchining oʻzi Huawei kompaniyasining isteʼmolchilar biznesi boʻlimi rahbari Yuy Chenduniga yoʻllagan minnatdorchilik xabarida batafsil bayon etdi. Uning taʼkidlashicha, aynan oʻta xavfli tabiiy ofat sharoitida zamonaviy mobil texnologiyalarning ahamiyatini toʻliq anglab yetgan.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Huawei kompaniyasi ommaviy smartfonlarga sunʼiy yoʻldosh aloqasi texnologiyasini joriy etishni ilk bor 2022-yilda boshlagan edi. Oʻshanda Mate 50 turkumidagi qurilmalar BeiDou sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega boʻlgan edi. Shundan buyon xitoylik texnologiya giganti mazkur yoʻnalishni izchil rivojlantirib, uning imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib kelmoqda.
…