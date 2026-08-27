Bir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festival

·40·Dunyo
Bir soatda 165 tonna pomidor uvol bo‘ldi: Ispaniyadagi dunyodagi eng mashhur noodatiy festival

Ispaniyaning Bunol shahrida dunyodagi eng mashhur noodatiy festivallardan biri — La Tomatina yana minglab odamlarni bir joyga jamladi. Bir soat davom etgan pomidor jangi vaqtida 165 tonna pomidor ko‘chalarga sochildi.

Bu yilgi festivalda 20 mingdan ortiq ishtirokchi qatnashdi. Signal berilishi bilan shaharning ko‘chalari qisqa vaqt ichida pomidor bilan to‘lib, festival ishtirokchilari bir-birlariga pomidor otishni boshlagan.

Bir soat davomida yuzlab tonna pomidor ezilib, Bunol ko‘chalari tom ma’noda qizil rangga burkangan.

Bir soatda 165 tonna pomidor ishlatilgani festival ko‘lamini tasavvur qilishga imkon beradi. La Tomatinaning tarixi 1945 yilda yuz bergan oddiy oziq-ovqat janjaliga borib taqaladi. O‘sha paytda ko‘chadagi mojaro vaqtida pomidorlar bir-biriga uloqtirilgan.

Keyinchalik bu an’ana rasmiy ravishda taqiqlangan bo‘lsa-da, 1980 yillarda qayta tiklangan. Yillar davomida La Tomatina nafaqat Ispaniya, balki dunyoning turli mamlakatlaridan sayyohlarni jalb qiladigan mashhur tadbirga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiDafn marosimida kutilmagan taklif: ruhoniy marhumning qiziga turmush qurish taklifini berdiBugun, 15:51Sun’iy intellekt shifokorlarga miyadagi o‘smani muvaffaqiyatli olib tashlashda yordam berdiSun’iy intellekt shifokorlarga miyadagi o‘smani muvaffaqiyatli olib tashlashda yordam berdiBugun, 15:24Amiran Sardarov $3 mln yo'qotdi: Omadga tayyor bo'lmaslik qimmatga tushadiAmiran Sardarov $3 mln yo'qotdi: Omadga tayyor bo'lmaslik qimmatga tushadiBugun, 11:55Marek Yakubyakdan keskin bayonot: Kiyevga berilgan pullar siri ochildimi?Marek Yakubyakdan keskin bayonot: Kiyevga berilgan pullar siri ochildimi?Bugun, 07:20Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?Bugun, 06:51Bolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBugun, 01:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi