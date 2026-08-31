OnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadi

·0·Texno
OnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadi

Smartfonlar bozori yetakchilari oʻzlarining boʻlgʻusi qurilmalari uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Digital Chat Station oʻzining yangi OnePlus 16 smartfonidan foydalanish tajribasi bilan oʻrtoqlashdi va qurilmaning asosiy displey xususiyatlarini oshkor qildi. Ushbu flagman foydalanuvchilarga eng soʻnggi ishlanmalar hamda yuqori unumdorlikni taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, kelgusi avlod qurilmasi yangi avlodagi Oriental Screen 4.0 ekrani bilan taʼminlanadi. Mazkur displey 165 Hz kabi juda yuqori yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa interfeys va oʻyinlardagi tasvirlarning oʻta silliq hamda maromida namoyish etilishini taʼminlab beradi.

Ilgʻor texnologiyalar va yangi ColorOS 17

Dasturiy taʼminot borasida ham sezilarli oʻzgarishlar rejalashtirilgan. Xabarlarga koʻra, OnePlus 16 smartfoni oldindan oʻrnatilgan ColorOS 17 operatsion tizimi bilan yetkazib beriladi. Ushbu tizim oʻz ichiga butunlay yangi tizimli animatsiyalarni olib, umuman olganda qurilmaning ishlash tezligi va ravonligini yanada oshiradi.

Displey qismida displeysozlik sanoatining soʻnggi yutuqlari mujassamlashgan. Insayderning aniqlik kiritishicha, ekran ishlab chiqarishda BOE kompaniyasining eksklyuziv X4 lyuminestsent materiali qoʻllanilgan. Shuningdek, qurilma eng yangi texnologik jarayon asosida ishlab chiqilgan maxsus oʻzining displey chipi bilan jihozlanadi.

Koʻzni himoya qilish va mukammal dizayn

Yangi ekran sanoatda yagona boʻlgan uch karibrovka tizimiga ega ekani bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, unda Oppo kompaniyasining koʻzni himoya qilish boʻyicha eng soʻnggi texnologiyalari tatbiq etilgan boʻlib, bu uzoq vaqt davomida smartfondan foylanganda koʻz charchashining oldini oladi.

Tashqi koʻrinish va dizayn borasida ham jiddiy qadam tashlangan. Smartfon ekranining barcha toʻrt tomoni oʻta yupqa рамка (hoshiya) bilan oʻralgan boʻlib, bu qurilmaga zamonaviy va premium qiyofa bagʻishlaydi. Shuningdek, OnePlus 16 maxsus eksklyuziv oʻyin texnologiyalariga ham ega boʻlib, ular haqida insayder yaqin kunlarda qoʻshimcha maʼlumot berishni vaʼda qilgan.

OnePlusOnePlus 16Oriental ScreenSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiNepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiBugun, 11:59Huawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiHuawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiBugun, 11:21Kameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiKameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiBugun, 11:05Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaBugun, 09:52Specialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yangi Turbo Vado elektrovelosipedini taqdim etdiBugun, 09:24Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiSamsung Galaxy Z Fold8 Ultra chidamlilik testida sinib qoldiBugun, 03:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi