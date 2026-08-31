OnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadi
Smartfonlar bozori yetakchilari oʻzlarining boʻlgʻusi qurilmalari uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Digital Chat Station oʻzining yangi OnePlus 16 smartfonidan foydalanish tajribasi bilan oʻrtoqlashdi va qurilmaning asosiy displey xususiyatlarini oshkor qildi. Ushbu flagman foydalanuvchilarga eng soʻnggi ishlanmalar hamda yuqori unumdorlikni taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, kelgusi avlod qurilmasi yangi avlodagi Oriental Screen 4.0 ekrani bilan taʼminlanadi. Mazkur displey 165 Hz kabi juda yuqori yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa interfeys va oʻyinlardagi tasvirlarning oʻta silliq hamda maromida namoyish etilishini taʼminlab beradi.
Ilgʻor texnologiyalar va yangi ColorOS 17Dasturiy taʼminot borasida ham sezilarli oʻzgarishlar rejalashtirilgan. Xabarlarga koʻra, OnePlus 16 smartfoni oldindan oʻrnatilgan ColorOS 17 operatsion tizimi bilan yetkazib beriladi. Ushbu tizim oʻz ichiga butunlay yangi tizimli animatsiyalarni olib, umuman olganda qurilmaning ishlash tezligi va ravonligini yanada oshiradi.
Displey qismida displeysozlik sanoatining soʻnggi yutuqlari mujassamlashgan. Insayderning aniqlik kiritishicha, ekran ishlab chiqarishda BOE kompaniyasining eksklyuziv X4 lyuminestsent materiali qoʻllanilgan. Shuningdek, qurilma eng yangi texnologik jarayon asosida ishlab chiqilgan maxsus oʻzining displey chipi bilan jihozlanadi.
Koʻzni himoya qilish va mukammal dizaynYangi ekran sanoatda yagona boʻlgan uch karibrovka tizimiga ega ekani bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, unda Oppo kompaniyasining koʻzni himoya qilish boʻyicha eng soʻnggi texnologiyalari tatbiq etilgan boʻlib, bu uzoq vaqt davomida smartfondan foylanganda koʻz charchashining oldini oladi.
Tashqi koʻrinish va dizayn borasida ham jiddiy qadam tashlangan. Smartfon ekranining barcha toʻrt tomoni oʻta yupqa рамка (hoshiya) bilan oʻralgan boʻlib, bu qurilmaga zamonaviy va premium qiyofa bagʻishlaydi. Shuningdek, OnePlus 16 maxsus eksklyuziv oʻyin texnologiyalariga ham ega boʻlib, ular haqida insayder yaqin kunlarda qoʻshimcha maʼlumot berishni vaʼda qilgan.
…