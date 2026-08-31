Li Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladi

·15·Avto
Li Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladi

Xitoyning taniqli elektromobillar ishlab chiqaruvchisi Li Auto oʻzining yangi avlodidagi flagman elektr miniwéni — Mega modelini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Kompaniya asoschisi va rahbari Li Syan ushbu avtomobil transport bozori uchun oʻziga xos burilish nuqtasi boʻlishini taʼkidlab, uni smartfonlar olamini tubdan oʻzgartirib yuborgan ilk iPhone bilan qiyosladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod MPV bozordagi mavjud tasavvurlarni butunlay oʻzgartirib yuborishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnologik inqilob va innovatsion platforma

Yangi Li Auto Mega toʻgʻridan-toʻgʻri ilgʻor elektr arxitekturada yigʻilgan boʻlib, zamonaviy talablarga javob beradigan 800 voltli yuqori kuchlanishli tizim bilan jihozlandi. Avtomobil konstruksiyasiga faol osma tizimi, simlar yordamida boshqariladigan rul mexanizmi hamda buriluvchi orqa gʻildiraklar kiritilgan. Muhandislarning bu kabi yechimlari ogʻir va yirik gabaritli transport vositasini boshqarishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Shuningdek, miniwén xavfsizlik va avtonom boshqaruv tizimini taʼminlash maqsadida bir yoʻla toʻrtta lidarga ega boʻladi. Ushbu ilgʻor texnologiyalar tufayli ishlab chiqaruvchi katta hajmli miniwénning chaqqonligi va boshqaruvchanligini yangi bosqichga olib chiqishni niyat qilgan. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, avtomobilning burilish radiusi atigi 5,8 metrni tashkil etishi kutilmoqda, bu esa ayrim krossoverlar koʻrsatkichiga yaqindir.

Rahbariyat rejalari va oʻtmishdagi xatolar

Li Syan aynan maxsus elektr platformaga oʻtish Mega konstruksiyasini tubdan qayta koʻrib chiqishga imkon berganini urgʻuladi. Uning fikricha, bu nafaqat haydovchi, balki barcha yoʻlovchilar uchun ham mutlaqo yangi qulaylik darajasini taqdim etadi. Biroq kompaniya rahbarining bunday dadil bayonotlari bozorda turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki birinchi avlod modeli kutilganidek ulkan muvaffaqiyatga erishmagan edi.

Eslatib oʻtamiz, 2024-yilda bozorga chiqarilgan birinchi avlod Li Auto Mega ommaviy xitga aylana olmagan va uning umumiy yetkazib berish hajmi 32 508 donani tashkil etgan xolos. Buning ustiga, batareya qizib ketish xavfi mavjudligi sababli taxminan 11 000 ta mashina qaytarib olinib, texnik tekshiruvdan oʻtkazilgan edi.

Shunga qaramay, brend yangi avlod mahsulotiga katta umid bogʻlamoqda va barcha kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilmoqda. Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi avlod Li Auto Mega miniwénining rasmiy savdolari joriy yilning 2-sentabridan boshlanadi. Avtomobil ixlosmandlari ushbu model kompaniya vaʼdalarini oqlay olishi yoki yoʻqligini yaqin orada oʻzlari baholashlari mumkin boʻladi.

Li AutoElektromobillarMiniwénXitoy avtomobillariAvto yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiHyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiBugun, 02:26Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiToyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiKecha, 20:56Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Kecha, 18:16BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiKecha, 14:25Toyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiToyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiKecha, 12:21Hyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiHyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladi29.08, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi