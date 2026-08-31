Li Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladi
Xitoyning taniqli elektromobillar ishlab chiqaruvchisi Li Auto oʻzining yangi avlodidagi flagman elektr miniwéni — Mega modelini taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Kompaniya asoschisi va rahbari Li Syan ushbu avtomobil transport bozori uchun oʻziga xos burilish nuqtasi boʻlishini taʼkidlab, uni smartfonlar olamini tubdan oʻzgartirib yuborgan ilk iPhone bilan qiyosladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avlod MPV bozordagi mavjud tasavvurlarni butunlay oʻzgartirib yuborishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnologik inqilob va innovatsion platformaYangi Li Auto Mega toʻgʻridan-toʻgʻri ilgʻor elektr arxitekturada yigʻilgan boʻlib, zamonaviy talablarga javob beradigan 800 voltli yuqori kuchlanishli tizim bilan jihozlandi. Avtomobil konstruksiyasiga faol osma tizimi, simlar yordamida boshqariladigan rul mexanizmi hamda buriluvchi orqa gʻildiraklar kiritilgan. Muhandislarning bu kabi yechimlari ogʻir va yirik gabaritli transport vositasini boshqarishni sezilarli darajada osonlashtiradi.
Shuningdek, miniwén xavfsizlik va avtonom boshqaruv tizimini taʼminlash maqsadida bir yoʻla toʻrtta lidarga ega boʻladi. Ushbu ilgʻor texnologiyalar tufayli ishlab chiqaruvchi katta hajmli miniwénning chaqqonligi va boshqaruvchanligini yangi bosqichga olib chiqishni niyat qilgan. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, avtomobilning burilish radiusi atigi 5,8 metrni tashkil etishi kutilmoqda, bu esa ayrim krossoverlar koʻrsatkichiga yaqindir.
Rahbariyat rejalari va oʻtmishdagi xatolarLi Syan aynan maxsus elektr platformaga oʻtish Mega konstruksiyasini tubdan qayta koʻrib chiqishga imkon berganini urgʻuladi. Uning fikricha, bu nafaqat haydovchi, balki barcha yoʻlovchilar uchun ham mutlaqo yangi qulaylik darajasini taqdim etadi. Biroq kompaniya rahbarining bunday dadil bayonotlari bozorda turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki birinchi avlod modeli kutilganidek ulkan muvaffaqiyatga erishmagan edi.
Eslatib oʻtamiz, 2024-yilda bozorga chiqarilgan birinchi avlod Li Auto Mega ommaviy xitga aylana olmagan va uning umumiy yetkazib berish hajmi 32 508 donani tashkil etgan xolos. Buning ustiga, batareya qizib ketish xavfi mavjudligi sababli taxminan 11 000 ta mashina qaytarib olinib, texnik tekshiruvdan oʻtkazilgan edi.
Shunga qaramay, brend yangi avlod mahsulotiga katta umid bogʻlamoqda va barcha kamchiliklarni bartaraf etishga harakat qilmoqda. Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi avlod Li Auto Mega miniwénining rasmiy savdolari joriy yilning 2-sentabridan boshlanadi. Avtomobil ixlosmandlari ushbu model kompaniya vaʼdalarini oqlay olishi yoki yoʻqligini yaqin orada oʻzlari baholashlari mumkin boʻladi.
…