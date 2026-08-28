2 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 28,32 so‘mga qimmatlab, 13 766,13 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 2 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 19,25 so‘mga qimmatlab, 11 820,48 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 28,32 so‘mga qimmatlab, 13 766,13 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,78 so‘mga qimmatlab, 137,51 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 34,41 so‘mga qimmatlab, 16 059,30 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,02 so‘mga qimmatlab, 74,04 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 49,47 so‘mga qimmatlab, 14 703,92 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,76 so‘mga qimmatlab, 1 758,76 so‘mni tashkil etdi.
…