BAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildi

·6·Dunyo
BAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildi

Birlashgan Arab Amirliklari Mudofaa vazirligi mamlakatning hududiy suvlari ustida Eronga tegishli uchuvchisiz uchish qurilmasi tutib qolinganini ma’lum qildi. Bu haqda NUR.KZ xabar berdi.

BAA Mudofaa vazirligi X ijtimoiy tarmog‘ida bayonot berib, Eron tomonidan uchirilgan dron tutib qolinganini ma’lum qilgan.

«BAA Harbiy-havo kuchlari Eron tomonidan yaqinlashib kelayotgan uchuvchisiz qurilma mamlakatning hududiy suvlari ustida aniqlanganidan so‘ng chora ko‘rdi.

Mudofaa vazirligi Qurolli kuchlar har qanday ehtimoliy tahdidlarga qarshi turish uchun yuqori darajada shay holatda ekanini tasdiqlaydi. Havo hujumidan mudofaa tizimlari mamlakat havo hududini sutka davomida uzluksiz nazorat qilib, uni himoya qilishda davom etmoqda.

Shuningdek, vazirlik aholini axborot olishda faqat rasmiy manbalarga tayanishga hamda turli mish-mishlar yoki noaniq ma’lumotlarni tarqatmaslikka chaqirdi», — deyiladi xabarda.

«Sinxua» agentligi xabar berishicha, Eron armiyasi BAA hududida joylashgan AQSHning Al-Minhad aviabazasiga dronlar yordamida hujum qilinganini ma’lum qilgan.

Qayd etilishicha, Eron armiyasi aviabazada AQSH harbiy vertolyotlari va shaxsiy tarkibi joylashgan hududlarga bir necha o‘nlab dronlar orqali zarba bergan.

Avvalroq AQSH Ho‘rmuz bo‘g‘ozida Eronga tegishli obyektlarga dengiz minalarini o‘rnatishning oldini olish maqsadida zarba bergani xabar qilingan edi. Eron esa javob zarbasi sifatida Iordaniyadagi AQSH harbiy aviabazalariga hujum qilganini ma’lum qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganG‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganBugun, 12:18AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)Bugun, 10:45«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadiBugun, 10:18Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)Bugun, 05:56Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Bugun, 04:21Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiPutin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiKecha, 23:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar