Rafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yevropa transfer bozorining navbatdagi shov-shuvli kelishuvlaridan biri amalga oshdi. «Milan» va Portugaliya milliy terma jamoasining yetakchi hujumchisi Rafael Leau Turkiyaning «Galatasaroy» klubi a’zosiga aylandi. 27 yoshli portugaliyalik yulduz Istanbul grandiga ko‘chib o‘tganidan so‘ng klub matbuot xizmatiga katta intervyu berib, ushbu qarorining sabablarini ochiqladi.
Vingerning ta’kidlashicha, Istanbul klubi rahbariyati uni o‘z safiga qo‘shib olish uchun yoz boshidan buyon qat’iy harakat qilgan.
«Iyundan beri meni olib kelishga urinishdi»: Leauning ilk fikrlari
Rafael Leau «Galatasaroy» safiga qo‘shilish tafsilotlari va jamoadagi maqsadlariga quyidagicha to‘xtaldi:
Klubning qat’iy qiziqishi: «„Galatasaroy“ iyun oyidan buyon meni bu yerga olib kelish uchun juda ko‘p harakat qildi. Ularga bildirilgan yuksak qiziqish va ishonch uchun katta rahmat aytaman»;
Bosh maqsad — sovrinlar: «Bu juda katta klub. O‘tgan mavsumda jamoa chempion bo‘ldi, men esa bu yerga kuboklarni qo‘lga kiritish va muxlislarga ana shu g‘alaba hissiyotlarini ulashish uchun keldim. Tarkib juda kuchli shakllanmoqda va men ham jamoa muvaffaqiyatlariga o‘z hissamni qo‘shmoqchiman»;
Muxlislarga murojaat: «Ishqibozlarimizga quvonch ulashishni, gollarim va golli uzatmalarim bilan jamoani oldinga boshlashni xohlayman. Shuning uchun ular bilan birga ekanimdan juda baxtliman».
Rafael Leauning «Milan»dagi statistikasi
Portugaliyalik mahoratli hujumchi A Seriyadagi so‘nggi mavsumida quyidagicha ko‘rsatkichlarga erishgan edi:
Maydonga tushish: «Milan» libosida jami 31 ta uchrashuvda ishtirok etdi;
Sermahsullik: Raqiblar darvozasiga 10 ta gol kiritib, jamoadoshlariga 3 ta golli uzatma (assist) yetkazib berdi.
…