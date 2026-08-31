Rafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdi

·33·Sport
Rafael Leau «Galatasaroy»ga o‘tganidan so‘ng kutilmagan bayonot berdi

Yevropa transfer bozorining navbatdagi shov-shuvli kelishuvlaridan biri amalga oshdi. «Milan» va Portugaliya milliy terma jamoasining yetakchi hujumchisi Rafael Leau Turkiyaning «Galatasaroy» klubi a’zosiga aylandi. 27 yoshli portugaliyalik yulduz Istanbul grandiga ko‘chib o‘tganidan so‘ng klub matbuot xizmatiga katta intervyu berib, ushbu qarorining sabablarini ochiqladi.

Vingerning ta’kidlashicha, Istanbul klubi rahbariyati uni o‘z safiga qo‘shib olish uchun yoz boshidan buyon qat’iy harakat qilgan.

«Iyundan beri meni olib kelishga urinishdi»: Leauning ilk fikrlari

Rafael Leau «Galatasaroy» safiga qo‘shilish tafsilotlari va jamoadagi maqsadlariga quyidagicha to‘xtaldi:

  • Klubning qat’iy qiziqishi: «„Galatasaroy“ iyun oyidan buyon meni bu yerga olib kelish uchun juda ko‘p harakat qildi. Ularga bildirilgan yuksak qiziqish va ishonch uchun katta rahmat aytaman»;

  • Bosh maqsad — sovrinlar: «Bu juda katta klub. O‘tgan mavsumda jamoa chempion bo‘ldi, men esa bu yerga kuboklarni qo‘lga kiritish va muxlislarga ana shu g‘alaba hissiyotlarini ulashish uchun keldim. Tarkib juda kuchli shakllanmoqda va men ham jamoa muvaffaqiyatlariga o‘z hissamni qo‘shmoqchiman»;

  • Muxlislarga murojaat: «Ishqibozlarimizga quvonch ulashishni, gollarim va golli uzatmalarim bilan jamoani oldinga boshlashni xohlayman. Shuning uchun ular bilan birga ekanimdan juda baxtliman».

Rafael Leauning «Milan»dagi statistikasi

Portugaliyalik mahoratli hujumchi A Seriyadagi so‘nggi mavsumida quyidagicha ko‘rsatkichlarga erishgan edi:

  • Maydonga tushish: «Milan» libosida jami 31 ta uchrashuvda ishtirok etdi;

  • Sermahsullik: Raqiblar darvozasiga 10 ta gol kiritib, jamoadoshlariga 3 ta golli uzatma (assist) yetkazib berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!Bugun, 11:31Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Bugun, 11:27Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdiEmre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdiBugun, 11:21Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 09:50Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Bugun, 09:16Azizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiAzizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiBugun, 09:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)