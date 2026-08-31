Toqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldi
Qozog‘iston Respublikasida hukumat rahbarligi borasidagi asosiy siyosiy qaror qabul qilindi. Prezident Qasim-Jomart Toqayevning tegishli farmoni bilan Oljas Bektenov mamlakat Bosh vaziri lavozimiga qayta tayinlandi. Bu haqda Qozog‘iston Respublikasi rahbarining matbuot xizmati rasman ma’lum qildi.
Mazkur rasmiy qaror qabul qilinishidan avval davlat rahbari Qurultoyda siyosiy partiyalar yetakchilari bilan uchrashib, hukumat rahbarligiga Oljas Bektenov nomzodini taklif qildi va parlament vakillari uni bir ovozdan to‘liq ma’qulladi.
Oljas Bektenov: Korrupsiyaga qarshi kurashdan Bosh vazirlikkacha bo‘lgan yo‘l
Qozog‘iston hukumati rahbarining siyosiy karyerasi va egallagan muhim vazifalari:
Ilk bor hukumat tepasiga kelishi: Oljas Bektenov ilk marta 2024 yilning fevral oyida Qozog‘iston Bosh vaziri etib tayinlangan edi;
Prezident Administratsiyasi rahbarligi: Hukumat rahbari bo‘lgunga qadar, ya’ni 2023 yilning aprelidan boshlab u Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasini boshqargan;
Antikorrupsiya agentligi faoliyati: 2022 yilning fevralidan esa Bektenov mamlakat Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raisi lavozimida samarali faoliyat yuritgan.
Hukumat oldidagi yangi bosqich va strategik vazifalar
Toqayev tomonidan bildirilgan yuksak ishonch Qozog‘iston iqtisodiy va ijtimoiy siyosatida izchillikni ta’minlashga qaratilgan:
Iqtisodiy islohotlar barqarorligi: Bektenov boshchiligidagi yangilangan Vazirlar Mahkamasi oldiga mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va investitsiyaviy muhitni kuchaytirish bo‘yicha muhim talablar qo‘yilmoqda;
Parlament qo‘llovi: Qurultoyning qo‘llab-quvvatlovi yangi ijro organiga yirik davlat dasturlarini to‘siqlarsiz amalga oshirish imkonini beradi.
…