Toqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldi

·0·Dunyo
Toqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldi

Qozog‘iston Respublikasida hukumat rahbarligi borasidagi asosiy siyosiy qaror qabul qilindi. Prezident Qasim-Jomart Toqayevning tegishli farmoni bilan Oljas Bektenov mamlakat Bosh vaziri lavozimiga qayta tayinlandi. Bu haqda Qozog‘iston Respublikasi rahbarining matbuot xizmati rasman ma’lum qildi.

Mazkur rasmiy qaror qabul qilinishidan avval davlat rahbari Qurultoyda siyosiy partiyalar yetakchilari bilan uchrashib, hukumat rahbarligiga Oljas Bektenov nomzodini taklif qildi va parlament vakillari uni bir ovozdan to‘liq ma’qulladi.

Oljas Bektenov: Korrupsiyaga qarshi kurashdan Bosh vazirlikkacha bo‘lgan yo‘l

Qozog‘iston hukumati rahbarining siyosiy karyerasi va egallagan muhim vazifalari:

  • Ilk bor hukumat tepasiga kelishi: Oljas Bektenov ilk marta 2024 yilning fevral oyida Qozog‘iston Bosh vaziri etib tayinlangan edi;

  • Prezident Administratsiyasi rahbarligi: Hukumat rahbari bo‘lgunga qadar, ya’ni 2023 yilning aprelidan boshlab u Qozog‘iston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasini boshqargan;

  • Antikorrupsiya agentligi faoliyati: 2022 yilning fevralidan esa Bektenov mamlakat Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raisi lavozimida samarali faoliyat yuritgan.

Hukumat oldidagi yangi bosqich va strategik vazifalar

Toqayev tomonidan bildirilgan yuksak ishonch Qozog‘iston iqtisodiy va ijtimoiy siyosatida izchillikni ta’minlashga qaratilgan:

  • Iqtisodiy islohotlar barqarorligi: Bektenov boshchiligidagi yangilangan Vazirlar Mahkamasi oldiga mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va investitsiyaviy muhitni kuchaytirish bo‘yicha muhim talablar qo‘yilmoqda;

  • Parlament qo‘llovi: Qurultoyning qo‘llab-quvvatlovi yangi ijro organiga yirik davlat dasturlarini to‘siqlarsiz amalga oshirish imkonini beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiAQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiBugun, 13:32San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)Bugun, 13:04Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiBugun, 12:52BAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBugun, 12:28G‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganG‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganBugun, 12:18AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)Bugun, 10:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar