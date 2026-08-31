San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)

·29·Dunyo
San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)

San-Fransiskoda Muni yengil temiryo‘l poyezdi mashinisti boshqaruv vaqtida uxlab qolgani aks etgan video tarqaldi. Shundan so‘ng poyezd yo‘lda turgan boshqa Muni poyezdiga borib urilgan.

Hodisa 31 iyul kuni ertalab 47-avenyu va Vavona ko‘chasi chorrahasi yaqinida, San-Fransisko hayvonot bog‘i shimolida sodir bo‘lgan. Video yozuvda mashinist bir necha soniya davomida mizg‘ib qolgani, so‘ng to‘satdan uyg‘onib, oldindagi poyezdga yaqinlashib qolganini anglagani ko‘rinadi.

To‘qnashuv oqibatida poyezdning old oynasi chilparchin bo‘lgan. Hodisa paytida har ikki poyezd ham yo‘lovchilarsiz bo‘lgan. Mashinist esa yengil jarohat olgani haqida xabar berilgan.

San-Fransisko munitsipal transport agentligi (SFMTA) dastlabki tekshiruvda poyezd yoki temiryo‘l infratuzilmasidagi texnik nosozliklar hodisaga sabab bo‘lmaganini bildirgan. Dastlabki xulosaga ko‘ra, to‘qnashuv mashinistning charchagani sababli yo‘l qo‘yilgan xatosi bilan bog‘liq.

Ayni paytda hodisa yuzasidan rasmiy tekshiruv davom etmoqda. Mashinist vaqtincha poyezd boshqarish vazifasidan chetlatilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiAQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiBugun, 13:32Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiBugun, 12:52BAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBugun, 12:28G‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganG‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganBugun, 12:18AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)Bugun, 10:45«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadiBugun, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar