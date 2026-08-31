Elon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildi

·25·Texno
Elon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildi

Tadbirkor va muhandis Elon Musk insoniyat va Yer yuzidagi hayotni kelgusi milliard yil davomida saqlab qolishga qaratilgan ulkan loyihasini maʼlum qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu tashabbus sayyoramizni kelgusidagi global iqlimiy va kosmik xavflardan himoya qilish uchun yirik texnologik yechimlarni oʻz ichiga oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, anʼanaviy qazilma yoqilgʻidan quyosh va shamol energiyasiga oʻtishning oʻzi yetarli emas. Elon Muskning fikricha, sayyoramizga har 100 million yilda bir marta sodir boʻlib, ommaviy qirgʻinga olib kelishi mumkin boʻlgan ekstremal kosmik va tabiiy hodisalar tahdid solmoqda.

Kosmik ekranlar va sunʼiy intellekt

Insoniyat bu xavflarga qarshi turishi uchun Yer va Quyosh orasidagi fazoga sunʼiy intellekt bilan boshqariladigan quyosh energiyasida ishlovchi maxsus sunʼiy yoʻldoshlarni joylashtirishi kerak boʻladi. Ushbu qurilmalar fazodan turib Yerga tushayotgan quyosh nurlanishi oqimini tartibga solib turish vazifasini bajaradi.

Ushbu ulkan sunʼiy yoʻldoshlarni Yer orbitasidan emas, balki Oydan turib uchratish taklif qilinmoqda. Oyning past gravitatsiyasi va atmosferaning yoʻqligi bunday murakkab jarayonlarni sezilarli darajada osonlashtiradi va raketa yoqilgʻisiga boʻlgan ehtiyojni kamaytiradi.

Oyda katapulta qurish

Loyihani amalga oshirish uchun Oydan kosmosga yuklarni chiqarib yuborishga moʻljallangan maxsus elektromagnit katapulta — tezlatkich qurish rejalashtirilgan. Ushbu qurilma raketa texnologiyalarisiz ham kerakli jihozlarni kosmosga yetkazib berish imkonini beradi.

Shuningdek, sunʼiy intellektga asoslangan Grok xizmati baholariga tayanib, kelajakdagi iqlim oʻzgarishlarining xavflari ham tilga olindi. Xususan, noqulay ssenariy boʻyicha, agar okean sathining koʻtarilishi davom etsa, 2070-yilga borib muntazam suv toshqinlari Florida shtatining taxminan 5 foiz hududini suv ostida qoldirishi mumkin.

Elon MuskKosmosQuyosh energiyasiSunʼiy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 13:51OnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadiOnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadiBugun, 12:29Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiNepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiBugun, 11:59Huawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiHuawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiBugun, 11:21Kameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiKameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiBugun, 11:05Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaBugun, 09:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi