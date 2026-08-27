Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)

·0·Madaniyat
Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)

O‘zbekiston va Ozarbayjon xalq artisti, milliy estradamizning tirik afsonasi Nasiba Abdullayeva ijtimoiy tarmoqlarda minglab insonlarning ko‘ziga yosh keltirgan, mehr va samimiyatga boy lahzalar bilan bo‘lishdi. Xonanda Tojikistonda o‘zining ashaddiy va jajji muxlisasi bo‘lgan qizchani shaxsan ko‘rgani bordi.

Uchrashuv davomida san’atkor kichkintoy bilan yonma-yon o‘tirib, o‘zining repertuaridan mustahkam o‘rin olgan, millionlar sevib tinglaydigan shoh asari — «Bari gal» qo‘shig‘ini birgalikda kuyladi.

Chin qalbdan yangragan qo‘shiq va muxlislar olqishi

Tasvirlarda xonanda va qizchaning bir-biriga bo‘lgan cheksiz mehri va samimiyati yaqqol namoyon bo‘lgan:

«Sensan manim dilbarim, bari gal, jonimni jononasi, bari gal...

Ikki jahon sarvari, bari gal, dardimni darmonasi, bari gal...

Yuzlari gul-gulumdir, bari gal, ovozi bulbulimdir, bari gal...»

Qizchaning qo‘shiq matnini bexato va beg‘ubor tabassum bilan aytishi, Nasiba Abdullayevaning esa unga jo‘r bo‘lib, qarsaklar bilan dalda berib turishi xonadonda to‘plangan ko‘plab mahalliy aholi va mehmonlarni to‘lqinlantirib yubordi.

San’at chegara bilmaydi: Xalqlar o‘rtasidagi mehr rishtasi

Tadbir va samimiy uchrashuv aks etgan lavhalarda quyidagi iliq jihatlar ajralib turdi:

  • San’atkor kamtarligi: Nasiba Abdullayeva muxlisasining uyida oddiylik va yuksak insoniylik fazilati bilan o‘tirib, qizchaga chinakam mehr va quvonch ulashdi;

  • Muxlislar hayajoni: Uchrashuvni kuzatib turgan qo‘ni-qo‘shnilar va yoshlar qo‘shiq ostida raqsga tushib, ushbu unutilmas damlarni o‘z telefonlariga muhrlashdi;

  • Tarmoqlardagi aks-sado: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari mazkur videoni katta iliqlik bilan qarshi olib, Nasiba Abdullayevaning insoniy fazilatlarini va san’atning xalqlarni birlashtiruvchi qudratini yuqori baholamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Bugun, 10:13«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)Bugun, 08:41Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiYulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiBugun, 08:08Nasiba Abdullayeva "Bari gal" qo‘shig‘i bilan mashhur bo‘lgan tojikistonlk qizaloqni ko‘rgani bordi (video)Nasiba Abdullayeva "Bari gal" qo‘shig‘i bilan mashhur bo‘lgan tojikistonlk qizaloqni ko‘rgani bordi (video)Kecha, 15:01Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildiIlhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi25.08, 15:14Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)Imron “Mayda-mayda” bilan muxlislarini xursand qildi (video)25.08, 11:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi