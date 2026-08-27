Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)
O‘zbekiston va Ozarbayjon xalq artisti, milliy estradamizning tirik afsonasi Nasiba Abdullayeva ijtimoiy tarmoqlarda minglab insonlarning ko‘ziga yosh keltirgan, mehr va samimiyatga boy lahzalar bilan bo‘lishdi. Xonanda Tojikistonda o‘zining ashaddiy va jajji muxlisasi bo‘lgan qizchani shaxsan ko‘rgani bordi.
Uchrashuv davomida san’atkor kichkintoy bilan yonma-yon o‘tirib, o‘zining repertuaridan mustahkam o‘rin olgan, millionlar sevib tinglaydigan shoh asari — «Bari gal» qo‘shig‘ini birgalikda kuyladi.
Chin qalbdan yangragan qo‘shiq va muxlislar olqishi
Tasvirlarda xonanda va qizchaning bir-biriga bo‘lgan cheksiz mehri va samimiyati yaqqol namoyon bo‘lgan:
«Sensan manim dilbarim, bari gal, jonimni jononasi, bari gal...
Ikki jahon sarvari, bari gal, dardimni darmonasi, bari gal...
Yuzlari gul-gulumdir, bari gal, ovozi bulbulimdir, bari gal...»
Qizchaning qo‘shiq matnini bexato va beg‘ubor tabassum bilan aytishi, Nasiba Abdullayevaning esa unga jo‘r bo‘lib, qarsaklar bilan dalda berib turishi xonadonda to‘plangan ko‘plab mahalliy aholi va mehmonlarni to‘lqinlantirib yubordi.
San’at chegara bilmaydi: Xalqlar o‘rtasidagi mehr rishtasi
Tadbir va samimiy uchrashuv aks etgan lavhalarda quyidagi iliq jihatlar ajralib turdi:
San’atkor kamtarligi: Nasiba Abdullayeva muxlisasining uyida oddiylik va yuksak insoniylik fazilati bilan o‘tirib, qizchaga chinakam mehr va quvonch ulashdi;
Muxlislar hayajoni: Uchrashuvni kuzatib turgan qo‘ni-qo‘shnilar va yoshlar qo‘shiq ostida raqsga tushib, ushbu unutilmas damlarni o‘z telefonlariga muhrlashdi;
Tarmoqlardagi aks-sado: Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari mazkur videoni katta iliqlik bilan qarshi olib, Nasiba Abdullayevaning insoniy fazilatlarini va san’atning xalqlarni birlashtiruvchi qudratini yuqori baholamoqda.
…