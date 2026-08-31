Hurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdi

·12·Dunyo
Hurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdi

Strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozida favqulodda holat yuz berdi. Bo‘g‘ozning janubiy qismida ulkan supertanker dengiz minalariga yo‘liqib, portlab ketdi. Bu haqda Eronning nufuzli Fars agentligi Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) matbuot xizmatiga tayanib rasman xabar tarqatdi.

Xabarda qayd etilishicha, tanker Eron tomoni bilan kelishmagan holda «noqonuniy yo‘nalish» orqali suzib o‘tishga uringan va bir vaqtning o‘zida ikkita dengiz minasiga duch kelgan.

Kema to‘liq to‘xtatildi: Portlash tafsilotlari va oqibatlari

Hodisa ortidan yuzaga kelgan vaziyat bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar ochiqlandi:

  • Ikkita mina va yong‘in: Kema kesib o‘tish taqiqlangan hududda ketma-ket ikkita minaga urilgan. Kuchli portlash natijasida bortda yong‘in kelib chiqqan va tanker harakati to‘liq to‘xtagan;

  • Ekipaj taqdiri noma’lum: Hozircha bayonotda jarohatlanganlar, halok bo‘lganlar, kemaning qaysi davlatga tegishli ekani va ekipaj a’zolarining keyingi taqdiri bo‘yicha aniq tafsilotlar berilmagan;

  • KSIRning qat’iy ultimatumi: Eron Harbiy-dengiz kuchlari belgilangan qonun-qoidalarni buzib, bo‘g‘ozdan noqonuniy o‘tishga uringan har qanday xorijiy kemani xuddi shunday ayanchli taqdir kutishini yana bir bor keskin ogohlantirdi.

Mintaqadagi keskinlik: Raketa zarbalari va bazalarga hujumlar

Mazkur voqea Fors ko‘rfazidagi anchadan beri kuchayib borayotgan harbiy-siyosiy to‘qnashuvlarning navbatdagi bosqichi bo‘ldi:

  • Hurmuzdagi oldingi zarbalar: Bundan avval ham Eron harbiylari Hurmuz bo‘g‘ozidagi AQSH harbiy kemalari yo‘nalishi bo‘ylab raketa zarbalari bergani qayd etilgan edi;

  • Iordaniyadagi aviabazalar nishonda: Shuningdek, mintaqadagi keskinlik doirasida AQSHning Iordaniya hududida joylashgan «Qirol Husayn» va «Al-Azraq» aviabazalariga ham hujumlar uyushtirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiToqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:41AQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiAQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiBugun, 13:32San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)Bugun, 13:04Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiBugun, 12:52BAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBugun, 12:28G‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganG‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirganBugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar