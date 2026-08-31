Hurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdi
Strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozida favqulodda holat yuz berdi. Bo‘g‘ozning janubiy qismida ulkan supertanker dengiz minalariga yo‘liqib, portlab ketdi. Bu haqda Eronning nufuzli Fars agentligi Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) matbuot xizmatiga tayanib rasman xabar tarqatdi.
Xabarda qayd etilishicha, tanker Eron tomoni bilan kelishmagan holda «noqonuniy yo‘nalish» orqali suzib o‘tishga uringan va bir vaqtning o‘zida ikkita dengiz minasiga duch kelgan.
Kema to‘liq to‘xtatildi: Portlash tafsilotlari va oqibatlari
Hodisa ortidan yuzaga kelgan vaziyat bo‘yicha quyidagi ma’lumotlar ochiqlandi:
Ikkita mina va yong‘in: Kema kesib o‘tish taqiqlangan hududda ketma-ket ikkita minaga urilgan. Kuchli portlash natijasida bortda yong‘in kelib chiqqan va tanker harakati to‘liq to‘xtagan;
Ekipaj taqdiri noma’lum: Hozircha bayonotda jarohatlanganlar, halok bo‘lganlar, kemaning qaysi davlatga tegishli ekani va ekipaj a’zolarining keyingi taqdiri bo‘yicha aniq tafsilotlar berilmagan;
KSIRning qat’iy ultimatumi: Eron Harbiy-dengiz kuchlari belgilangan qonun-qoidalarni buzib, bo‘g‘ozdan noqonuniy o‘tishga uringan har qanday xorijiy kemani xuddi shunday ayanchli taqdir kutishini yana bir bor keskin ogohlantirdi.
Mintaqadagi keskinlik: Raketa zarbalari va bazalarga hujumlar
Mazkur voqea Fors ko‘rfazidagi anchadan beri kuchayib borayotgan harbiy-siyosiy to‘qnashuvlarning navbatdagi bosqichi bo‘ldi:
Hurmuzdagi oldingi zarbalar: Bundan avval ham Eron harbiylari Hurmuz bo‘g‘ozidagi AQSH harbiy kemalari yo‘nalishi bo‘ylab raketa zarbalari bergani qayd etilgan edi;
Iordaniyadagi aviabazalar nishonda: Shuningdek, mintaqadagi keskinlik doirasida AQSHning Iordaniya hududida joylashgan «Qirol Husayn» va «Al-Azraq» aviabazalariga ham hujumlar uyushtirilgan.
…