AQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandi

·108·Dunyo
AQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandi

AQSHning Ogayo shtatida bir necha yil avval sodir etilgan og‘ir jinoyat tergovchilarning izchil izlanishlari natijasida fosh etildi. Hodisada gumon qilingan yuk mashinasi haydovchisi Shavkat Abshukurovning shaxsi DNK tahlili orqali aniqlangan.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea 2019 yil avgust oyida sodir bo‘lgan. O‘sha paytda 13 yoshli qiz uyidan chiqib ketganidan so‘ng Abshukurov boshqaruvidagi yuk mashinasiga chiqqan. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, haydovchi qizga nisbatan zo‘ravonlik ishlatgan va uni ma’lum vaqt majburan ushlab turgan.

Keyinchalik qizga yo‘lda taksida ketishi uchun 40 dollar berilib, u qoldirib ketilgan.

Jinoyat ishi bo‘yicha tergov bir necha yil davom etgan. 2022 yilda huquqni muhofaza qiluvchi organlar telefon ma’lumotlari, geolokatsiya va fotosuratlar kabi dalillar asosida gumon qilinuvchining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo‘lgan.

Tergovdagi eng muhim dalillardan biri esa DNK ekspertizasi bo‘lgan. Mutaxassislar tomonidan o‘tkazilgan tahlil gumon qilinuvchining biologik namunasi jinoyat ishidagi dalillar bilan mos kelishini ko‘rsatgan.

Shundan so‘ng Abshukurov 2022 yilda qo‘lga olingan.

Oradan bir necha yil o‘tgan bo‘lsa-da, tergovchilar tomonidan zamonaviy texnologiyalar va biologik ekspertizaning qo‘llanilishi jinoyatda gumon qilingan shaxsni aniqlash imkonini bergan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBugun, 14:04Hurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiHurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiBugun, 13:47Toqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiToqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:41San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)Bugun, 13:04Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiBugun, 12:52BAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBugun, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar