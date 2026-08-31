G‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirgan

·10·Dunyo
G‘arbiy Qozog‘istonda bog‘cha hisobchisi o‘z maoshini 30 million tengega oshirgan

G‘arbiy Qozog‘iston viloyati Sirim tumanidagi bog‘chalardan birining hisobchisi budjet mablag‘larini o‘zlashtirganlikda gumonlanmoqda. U besh yil davomida o‘zining bank hisob raqamlariga shtat jadvalida belgilangan maoshidan ortiqcha ravishda 30 million tengadan ziyod (qariyb 65 ming dollar) mablag‘ o‘tkazgan.

Bu haqda G‘arbiy Qozog‘iston viloyati prokuraturasi ma’lum qildi.

Prokuratura tekshiruvi davomida bog‘cha hisobchisi bir necha yil davomida o‘z maoshini asossiz ravishda oshirib, qo‘shimcha mablag‘larni shaxsiy bank hisob raqamlariga o‘tkazib kelgani aniqlangan.

Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan Qozog‘iston Jinoyat kodeksining 189-moddasi 4-qismi 2-bandi — (o‘ta yirik miqdorda o‘zlashtirish) bo‘yicha tergovga qadar tekshiruv boshlangan. Keyinchalik ishni davom ettirish uchun G‘arbiy Qozog‘iston viloyati Iqtisodiy tergov departamentiga yuborilgan.

Ayni paytda jinoyat ishi bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda.

Qozog‘iston qonunchiligiga ko‘ra, mazkur modda bo‘yicha aybdor deb topilgan shaxsga mol-mulkini musodara qilish, muayyan lavozimlarda ishlash yoki muayyan faoliyat bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum etish bilan birga 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)Bugun, 10:45«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadiBugun, 10:18Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)Bugun, 05:56Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Bugun, 04:21Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiPutin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiKecha, 23:04AQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiAQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar