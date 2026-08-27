“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Andijonda ikki qiz farzanddan so‘ng oilada bir yo‘la besh egizak — ikki o‘g‘il va uch qiz dunyoga keldi. Ota-ona uchun bu kutilmagan quvonch bo‘lgan bo‘lsa-da, oradan ko‘p o‘tmay oilani og‘ir musibat ham qarshi oldi.
Oilaning avval ikki nafar qizi bo‘lgan. Keyingi homiladorlik vaqtida esa bir emas, besh nafar chaqaloq kutilayotgani ma’lum bo‘lgan.
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim...” — deydi oila vakili.
Dunyoga kelgan egizaklarning ikkitasi o‘g‘il, uchtasi esa qiz bo‘lgan. Besh farzandning dunyoga kelishi oila uchun katta quvonch bo‘lsa-da, chaqaloqlardan biri hayot uchun kurashgan.
Egizaklarning kenjasi Sanobaroy atigi 10 kun yashab, vafot etgan. Bir vaqtning o‘zida besh chaqaloqning dunyoga kelishi oilaning hayotini butunlay o‘zgartirgan. Quvonchli kunlar bilan birga Sanobaroyning vafoti ota-onasi uchun og‘ir yo‘qotishga aylangan.
Shunday bo‘lsa-da, oilada qolgan to‘rt egizakning taqdiri va ularning kelajagi yaqinlari uchun eng muhim masalaga aylangan.
…