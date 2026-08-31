Bir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujum
Rossiya hududlari 30 avgustdan 31 avgustga o‘tar kechasi keng ko‘lamli va yopirilma dronlar hujumiga uchradi. Rossiya Mudofaa vazirligining rasmiy bayonotiga ko‘ra, mamlakatning navbatchi Havo hujumidan mudofaa (PVO) tizimlari tun davomida rekord miqdordagi uchuvchisiz apparatlarni zararsizlantirishga muvaffaq bo‘lgan.
Rasmiy hisobotda 30 avgust kuni soat 20:00 dan 31 avgust ertalabki 08:00 gacha bo‘lgan 12 soatlik vaqt oralig‘ida jami 239 ta samolyot tipidagi dron tutib qolingani va yo‘q qilingani ochiqlandi.
15 dan ortiq hudud nishonda: Dronlar qayerlarda urib tushirildi?
Harbiy idora taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, hujum geografiyasi juda keng qamrovli bo‘lgan. Uchuvchisiz apparatlar quyidagi hududlar osmonida yo‘q qilindi:
Chegaraoldi va markaziy viloyatlar: Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol hamda Tula viloyatlari;
Janub va Volgabo‘yi hududlari: Rostov, Samara, Saratov, Tambov viloyatlari va Krasnodar o‘lkasi;
Poytaxt va dengiz akvatoriyasi: Moskva mintaqasi, Qrim Respublikasi hamda Qora dengiz akvatoriyasi ustida.
Rostov viloyatida nimalar yuz berdi?
Hujumning asosiy zarbalaridan birini qabul qilgan Rostov viloyatidagi vaziyat yuzasidan viloyat gubernatori Yuriy Slyusar ertalab rasmiy izoh berdi:
30 dan ortiq BPLA: Hudud osmonida PVO kuchlari tomonidan 30 dan ortiq uchuvchisiz apparat urib tushirildi;
6 ta tumanda xavf: Gubernatorning so‘zlariga ko‘ra, zararsizlantirish ishlari viloyatning 6 ta asosiy tumanida — Chertkovo, Sholoxov, Tarasov, Millerovo, Verxnedon va Bokov tumanlari hududida amalga oshirilgan.
…