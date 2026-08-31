Bir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujum

·1·Dunyo
Bir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujum

Rossiya hududlari 30 avgustdan 31 avgustga o‘tar kechasi keng ko‘lamli va yopirilma dronlar hujumiga uchradi. Rossiya Mudofaa vazirligining rasmiy bayonotiga ko‘ra, mamlakatning navbatchi Havo hujumidan mudofaa (PVO) tizimlari tun davomida rekord miqdordagi uchuvchisiz apparatlarni zararsizlantirishga muvaffaq bo‘lgan.

Rasmiy hisobotda 30 avgust kuni soat 20:00 dan 31 avgust ertalabki 08:00 gacha bo‘lgan 12 soatlik vaqt oralig‘ida jami 239 ta samolyot tipidagi dron tutib qolingani va yo‘q qilingani ochiqlandi.

15 dan ortiq hudud nishonda: Dronlar qayerlarda urib tushirildi?

Harbiy idora taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, hujum geografiyasi juda keng qamrovli bo‘lgan. Uchuvchisiz apparatlar quyidagi hududlar osmonida yo‘q qilindi:

  • Chegaraoldi va markaziy viloyatlar: Belgorod, Bryansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol hamda Tula viloyatlari;

  • Janub va Volgabo‘yi hududlari: Rostov, Samara, Saratov, Tambov viloyatlari va Krasnodar o‘lkasi;

  • Poytaxt va dengiz akvatoriyasi: Moskva mintaqasi, Qrim Respublikasi hamda Qora dengiz akvatoriyasi ustida.

Rostov viloyatida nimalar yuz berdi?

Hujumning asosiy zarbalaridan birini qabul qilgan Rostov viloyatidagi vaziyat yuzasidan viloyat gubernatori Yuriy Slyusar ertalab rasmiy izoh berdi:

  • 30 dan ortiq BPLA: Hudud osmonida PVO kuchlari tomonidan 30 dan ortiq uchuvchisiz apparat urib tushirildi;

  • 6 ta tumanda xavf: Gubernatorning so‘zlariga ko‘ra, zararsizlantirish ishlari viloyatning 6 ta asosiy tumanida — Chertkovo, Sholoxov, Tarasov, Millerovo, Verxnedon va Bokov tumanlari hududida amalga oshirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiHurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiBugun, 13:47Toqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiToqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:41AQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiAQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiBugun, 13:32San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)Bugun, 13:04Tailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiTailandda 19 yoshli rossiyalik talaba bedarak yo‘qoldiBugun, 12:52BAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBAA Eronning AQSH aviabazasiga hujumlaridan so‘ng dronni tutib qolganini ma’lum qildiBugun, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar