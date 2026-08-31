Huawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdi

·27·Texno
Huawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdi

Xitoyning texnologiya giganti Huawei kompaniyasi o‘zining rasmiy JD.com do‘konida yangi HarmonyOS Smart Selection Haique Smart Doorbell 5 aqlli eshik qo‘ng‘irog‘i savdosini boshladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma ikki kamerali tizim, ilg‘or xavfsizlik funksiyalari hamda yarim yilgacha quvvat saqlay oluvchi sig‘imli akkumulyator bilan jihozlangani uchun isteʼmolchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda Xitoy bozorida mazkur gadjet taxminan 700 yuan narxda sotilmoqda. Uy xavfsizligini taʼminlashga mo‘ljallangan yangi avlod qo‘ng‘irog‘i oddiy eshik qo‘ng‘irog‘i tushunchasini kengaytirib, to‘laqonli kuzatuv tizimi vazifasini bajaradi.

Ikki kamerali tizim va keng qamrovli kuzatuv

Qurilmaning asosiy o‘ziga xos jihati — unda ikkita kameraning mavjudligidir. Asosiy kamera 4 megapikselli keng burchakli obyektiv bilan jihozlangan bo‘lib, u 140 graduslik ko‘rish burchagi orqali tashrif buyuruvchini to‘liq kuzatib boradi. Shuningdek, pastki qismda joylashgan qo‘shimcha kamera to‘g‘ridan-to‘g‘ri eshik oldidagi yer maydoniga qaratilgan bo‘lib, bu xonadon egasiga qoldirilgan posilka va buyumlarni nazorat qilish imkonini beradi.

Tungi vaqtda tasvir aniq chiqishini taʼminlash uchun sakkizta infraqizil yorug‘lik diodi o‘rnatilgan. Ushbu tizim yorug‘lik yetarli bo‘lmagan sharoitda ham sezilarli qizil nurlarsiz sifatli rangli tasvirni taqdim etadi.

Sunʼiy intellekt va xavfsizlik imkoniyatlari

Aqlli eshik qo‘ng‘irog‘i ilg‘or funksiyalarga ega bo‘lib, u 5 metrgacha bo‘lgan masofada odamlarni aniqlay oladi. Shuningdek, qurilma yuzlarni, posilkalarni tanish hamda shaxsning eshik oldida uzoq vaqt qolib ketganini aniqlash qobiliyatiga ega.

Foydalanuvchilar o‘z ehtiyojlaridan kelib chiqib maxsus kuzatuv zonalarini belgilashlari yoki qo‘shni xonadon eshigi oldi kabi keraksiz uchastkalarni istisno qilishlari mumkin. Bu esa yolg‘on xabarnomalarning oldini oladi va shaxsiy maxfiylikni kafolatlaydi.

Avtonomlik va maʼlumotlarni saqlash

Qurilmaning yana bir afzalligi uning avtonomligidir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, eshik qo‘ng‘irog‘iga o‘rnatilgan 10 000 mA•ch sig‘imli akkumulyator uzluksiz ravishda naq yarim yil davomida quvvatni ushlab tura oladi. Bu foydalanuvchilarga tez-tez quvvatlash tashvishidan xalos etadi.

Favqulodda vaziyatlarda, jumladan internet aloqasi uzilib qolganda ham qurilma o‘z vazifasini bajarishda davom etadi. U videoyozuvlarni mahalliy xotirada saqlab qoladi va tarmoq tiklangach, yozuvlarni avtomatik ravishda bulutli saqlash tizimiga yuklaydi.

HuaweiSmart DoorbellHarmonyOSTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiHMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiBugun, 15:27Apple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumApple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumBugun, 15:17Xitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiXitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiBugun, 15:05Xiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardiXiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardiBugun, 14:55Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 13:51Elon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiElon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi