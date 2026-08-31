Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi

·9·Texno
Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi

Xiaomi brendi maishiy texnika bozorida yana bir eʼtiborga moliy qurilmani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ikkita mustaqil va gorizontal joylashgan barabanga ega Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg modelini eʼlon qilib, dastlabki buyurtmalar qabulini boshladi. Mazkur qurilma oʻzining ixcham oʻlchamlari bilan birga ilgʻor texnik imkoniyatlarni mujassam etgani bois xaridorlar va ekspertlar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos xususiyati bu ikki alohida barabandan iborat boʻlib, ularning umumiy sigʻimi 5 kilogrammni tashkil etadi. ixbt.com xabar qilishicha, ushbu modelda toʻliq kir yuvish va quritish sikli atigi 40 daqiqa davom etadi. Bu esa kundalik turmush tarzida vaqtni tejash muhim boʻlgan foydalanuvchilar uchun qulay yechim hisoblanadi.

Nozik matolar uchun texnologiyalar va avtomatlashtirish

Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg modeli turli mato turlariga ehtiyotkorona munosabatda boʻlishga moʻljallangan. Xususan, qurilmada ipak matolar uchun 40 °C haroratda ishlaydigan maxsus nozik rejim mavjud. Ushbu rejimda aqlli tizim ortiqcha quritishning oldini olish uchun namlik yoʻqolishi bilan quritish jarayonini avtomatik ravishda toʻxtatadi va mato sifatini saqlab qoladi.

Qurilma yuqori samaradorlikni taʼminlovchi toʻgʻridan-toʻgʻri privodli DD dvigateli hamda diametri 255 millimetr boʻlgan baraban bilan jihozlangan. Shuningdek, model avtomatik yuvish vositasini taqsimlash tizimiga ega boʻlib, u har biri 150 millilitrlik ikkita rezervuardan iborat. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, bitta toʻldirish taxminan bir oy davomida yetarli boʻladi va avtomatika kiyimlar miqdoriga qarab vosita sarfini oʻzi hisoblab chiqadi.

Keng funksional va sogʻlikni himoya qilish tizimi

Kundalik hayotdagi turli qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun qurilmada 34 ta ixtisoslashtirilgan dastur koʻzda tutilgan. Ushbu rejimlar yordamida sut, qon, qahva, shuningdek, meva va sabzavotlardan qolgan qiyin dogʻlarni samarali tozalash mumkin.

Oila salomatligiga alohida eʼtibor qaratilgan holda, ona va bola salomatligini himoya qiluvchi sertifikatlangan tizim ham oʻrnatilgan. Ushbu funksiya viruslarni 99,99 foizgacha yoʻq qilish va chuqur sterilizatsiya qilish imkonini beradi. Dastlabki bosqichda qurilmaning tavsiya etilgan narxi 3499 yuancni tashkil etadi, biroq davlat subsidiyasini inobatga olgan holda uni 2699 yuan evaziga xarid qilish mumkin.

XiaomiMaishiy texnikaKir yuvish mashinasiYangi texnologiyalarSmart uy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiElon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiBugun, 12:58OnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadiOnePlus 16 flagmani ilgʻor Oriental Screen 4.0 ekrani bilan jihozlanadiBugun, 12:29Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiNepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiBugun, 11:59Huawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiHuawei Mate XT 2 smartfoni Xitoyda oldindan buyurtmaga ochildiBugun, 11:21Kameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiKameralar tanimay qoladi: Sun’iy intellektni chalg‘ituvchi «aqlli» ko‘ylak yaratildiBugun, 11:05Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ muammosi saqlanib qolmoqdaBugun, 09:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi