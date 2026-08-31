Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdi
Xiaomi brendi maishiy texnika bozorida yana bir eʼtiborga moliy qurilmani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya ikkita mustaqil va gorizontal joylashgan barabanga ega Mijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg modelini eʼlon qilib, dastlabki buyurtmalar qabulini boshladi. Mazkur qurilma oʻzining ixcham oʻlchamlari bilan birga ilgʻor texnik imkoniyatlarni mujassam etgani bois xaridorlar va ekspertlar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos xususiyati bu ikki alohida barabandan iborat boʻlib, ularning umumiy sigʻimi 5 kilogrammni tashkil etadi. ixbt.com xabar qilishicha, ushbu modelda toʻliq kir yuvish va quritish sikli atigi 40 daqiqa davom etadi. Bu esa kundalik turmush tarzida vaqtni tejash muhim boʻlgan foydalanuvchilar uchun qulay yechim hisoblanadi.
Nozik matolar uchun texnologiyalar va avtomatlashtirishMijia Mini Dual-Tube Washer Dryer 5kg modeli turli mato turlariga ehtiyotkorona munosabatda boʻlishga moʻljallangan. Xususan, qurilmada ipak matolar uchun 40 °C haroratda ishlaydigan maxsus nozik rejim mavjud. Ushbu rejimda aqlli tizim ortiqcha quritishning oldini olish uchun namlik yoʻqolishi bilan quritish jarayonini avtomatik ravishda toʻxtatadi va mato sifatini saqlab qoladi.
Qurilma yuqori samaradorlikni taʼminlovchi toʻgʻridan-toʻgʻri privodli DD dvigateli hamda diametri 255 millimetr boʻlgan baraban bilan jihozlangan. Shuningdek, model avtomatik yuvish vositasini taqsimlash tizimiga ega boʻlib, u har biri 150 millilitrlik ikkita rezervuardan iborat. Ishlab chiqaruvchi maʼlumotiga koʻra, bitta toʻldirish taxminan bir oy davomida yetarli boʻladi va avtomatika kiyimlar miqdoriga qarab vosita sarfini oʻzi hisoblab chiqadi.
Keng funksional va sogʻlikni himoya qilish tizimiKundalik hayotdagi turli qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun qurilmada 34 ta ixtisoslashtirilgan dastur koʻzda tutilgan. Ushbu rejimlar yordamida sut, qon, qahva, shuningdek, meva va sabzavotlardan qolgan qiyin dogʻlarni samarali tozalash mumkin.
Oila salomatligiga alohida eʼtibor qaratilgan holda, ona va bola salomatligini himoya qiluvchi sertifikatlangan tizim ham oʻrnatilgan. Ushbu funksiya viruslarni 99,99 foizgacha yoʻq qilish va chuqur sterilizatsiya qilish imkonini beradi. Dastlabki bosqichda qurilmaning tavsiya etilgan narxi 3499 yuancni tashkil etadi, biroq davlat subsidiyasini inobatga olgan holda uni 2699 yuan evaziga xarid qilish mumkin.
…