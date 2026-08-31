«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqda

·73·Dunyo
«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqda

Germaniya Ikkinchi jahon urushidan keyingi tarixidagi eng xavfli va dramatik siyosiy sinovlardan birini qarshi olmoqda. Nufuzli global Politico nashri tahlilchisi va britaniyalik kolumnist Jon Kampfnerning yozishicha, Saksoniya-Anhalt federal yerida bo‘lib o‘tadigan hududiy saylovlarda «Germaniya uchun muqobil» (AdG) partiyasining kuchayishi butun mamlakat, Yevropa Ittifoqi va global siyosiy muvozanatni larzaga keltirishi mumkin.

Tahlilchilar ushbu saylovlar natijasida «AdG» Sara Vagenknext boshchiligidagi «Aql va adolat uchun» (BSW) chap partiyasi bilan koalitsiya tuzib, mintaqaviy hukumatni shakllantirishi ehtimolini juda yuqori baholamoqda.

«O‘n yilliklar davomida kuzatilmagan inqiroz»: Yevropani nima xavotirga solmoqda?

Sentyabr oyida kutilayotgan siyosiy jarayonlar va ularning ehtimoliy xavflari quyidagilardan iborat:

  • Saylovlar geografiyasi: Saksoniya-Anhalt bilan bir qatorda, Meklenburg — Oldingi Pomeraniyada ham «AdG» ning kuchli pozitsiyalari kuzatilmoqda, Berlinda esa chap kuchlar yetakchilik qilmoqda;

  • Markaziy hukumat tanazzuli: Kampfnerning ta’kidlashicha, bunday natijalar yaqin haftalar yoki oylar ichida Germaniyaning amaldagi hukumatini chuqur inqirozga olib kelishi, boshqaruv tizimini izdan chiqarishi va barqarorlikni qadrlaydigan mamlakatni sarosimaga solishi mumkin;

  • Iqtisodiy omil: Mamlakat sanoati va iqtisodiyoti sustlashayotgan bir paytda siyosiy beqarorlikning kuchayishi Bryussel va Londondagi yetakchilarni ham jiddiy xavotirga solmoqda.

Putin, Tramp va Rossiyaga qarshi sanksiyalar masalasi

Mazkur saylovlar nafaqat Germaniya ichki siyosati, balki yirik geosiyosiy markazlar uchun ham muhim chorrahaga aylandi:

  • Ikki yetakchi kuzatuvida: Tahlilchining fikricha, ushbu saylovlar natijasini Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va AQSHning sobiq prezidenti Donald Tramp katta qiziqish bilan kuzatmoqda;

  • Sanksiyalar va MAGA aloqalari: «AdG» partiyasi Germaniyaning hozirgi siyosatini tanqid qilib, Rossiyaga qarshi qo‘llangan sanksiyalarni bekor qilishga ochiq chaqirib kelmoqda. Donald Trampning MAGA harakati esa Yevropa Ittifoqi siyosatini tanqid qilib, «AdG» bilan aloqalarni rivojlantirmoqda.

Ulrix Zigmundning keskin rejalari

Partiyaning Saksoniya-Anhaltdagi yetakchi nomzodi Ulrix Zigmund hokimiyatga kelsa, qator radikal qarorlarni amalga oshirishni va’da qilmoqda:

  • Davlat telekanallari moliyalashtirilishini to‘xtatish: Milliy manfaatlarga zid ko‘rsatuvlar berayotgan davlat teleradiokompaniyalariga ajratiladigan mablag‘larni kesish;

  • An’anaviy qadriyatlar: «Woke» madaniyati elementlarini taqiqlash, maktablarda LGBT ramzlariga cheklov qo‘yish;

  • Ko‘p bolali oilalarga soliq imtiyozlari: Ota, ona va ko‘p farzandlardan iborat an’anaviy oila institutini qo‘llab-quvvatlash uchun keng ko‘lamli soliq yengilliklarini joriy etish.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiVenada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiBugun, 15:38AQSHda 13 yoshli qizga zo‘ravonlik qilgan o‘zbekistonlik haydovchiga hukm chiqarildiAQSHda 13 yoshli qizga zo‘ravonlik qilgan o‘zbekistonlik haydovchiga hukm chiqarildiBugun, 15:37360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdiBugun, 15:24Kaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiKaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiBugun, 14:45Fransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdiFransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdiBugun, 14:21Bir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBugun, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar