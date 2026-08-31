«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqda
Germaniya Ikkinchi jahon urushidan keyingi tarixidagi eng xavfli va dramatik siyosiy sinovlardan birini qarshi olmoqda. Nufuzli global Politico nashri tahlilchisi va britaniyalik kolumnist Jon Kampfnerning yozishicha, Saksoniya-Anhalt federal yerida bo‘lib o‘tadigan hududiy saylovlarda «Germaniya uchun muqobil» (AdG) partiyasining kuchayishi butun mamlakat, Yevropa Ittifoqi va global siyosiy muvozanatni larzaga keltirishi mumkin.
Tahlilchilar ushbu saylovlar natijasida «AdG» Sara Vagenknext boshchiligidagi «Aql va adolat uchun» (BSW) chap partiyasi bilan koalitsiya tuzib, mintaqaviy hukumatni shakllantirishi ehtimolini juda yuqori baholamoqda.
«O‘n yilliklar davomida kuzatilmagan inqiroz»: Yevropani nima xavotirga solmoqda?
Sentyabr oyida kutilayotgan siyosiy jarayonlar va ularning ehtimoliy xavflari quyidagilardan iborat:
Saylovlar geografiyasi: Saksoniya-Anhalt bilan bir qatorda, Meklenburg — Oldingi Pomeraniyada ham «AdG» ning kuchli pozitsiyalari kuzatilmoqda, Berlinda esa chap kuchlar yetakchilik qilmoqda;
Markaziy hukumat tanazzuli: Kampfnerning ta’kidlashicha, bunday natijalar yaqin haftalar yoki oylar ichida Germaniyaning amaldagi hukumatini chuqur inqirozga olib kelishi, boshqaruv tizimini izdan chiqarishi va barqarorlikni qadrlaydigan mamlakatni sarosimaga solishi mumkin;
Iqtisodiy omil: Mamlakat sanoati va iqtisodiyoti sustlashayotgan bir paytda siyosiy beqarorlikning kuchayishi Bryussel va Londondagi yetakchilarni ham jiddiy xavotirga solmoqda.
Putin, Tramp va Rossiyaga qarshi sanksiyalar masalasi
Mazkur saylovlar nafaqat Germaniya ichki siyosati, balki yirik geosiyosiy markazlar uchun ham muhim chorrahaga aylandi:
Ikki yetakchi kuzatuvida: Tahlilchining fikricha, ushbu saylovlar natijasini Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va AQSHning sobiq prezidenti Donald Tramp katta qiziqish bilan kuzatmoqda;
Sanksiyalar va MAGA aloqalari: «AdG» partiyasi Germaniyaning hozirgi siyosatini tanqid qilib, Rossiyaga qarshi qo‘llangan sanksiyalarni bekor qilishga ochiq chaqirib kelmoqda. Donald Trampning MAGA harakati esa Yevropa Ittifoqi siyosatini tanqid qilib, «AdG» bilan aloqalarni rivojlantirmoqda.
Ulrix Zigmundning keskin rejalari
Partiyaning Saksoniya-Anhaltdagi yetakchi nomzodi Ulrix Zigmund hokimiyatga kelsa, qator radikal qarorlarni amalga oshirishni va’da qilmoqda:
Davlat telekanallari moliyalashtirilishini to‘xtatish: Milliy manfaatlarga zid ko‘rsatuvlar berayotgan davlat teleradiokompaniyalariga ajratiladigan mablag‘larni kesish;
An’anaviy qadriyatlar: «Woke» madaniyati elementlarini taqiqlash, maktablarda LGBT ramzlariga cheklov qo‘yish;
Ko‘p bolali oilalarga soliq imtiyozlari: Ota, ona va ko‘p farzandlardan iborat an’anaviy oila institutini qo‘llab-quvvatlash uchun keng ko‘lamli soliq yengilliklarini joriy etish.
…