Fransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdi

·66·Dunyo
Fransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdi

Fransiyalik Artur Kermalvezen donor urug‘idan tug‘ilgani sababli bolaligidan o‘z biologik otasini izlab yashadi. U ko‘chadagi erkaklar, hatto o‘qituvchilarini ham ehtimoliy otasi bo‘lishi mumkin deb o‘ylardi.

Voyaga yetgach, u donor farzandi bo‘lgan Odri bilan 2010 yilda Parijda tanishdi. Odri bu uchrashuvni «bir qarashda sevgi» deb ta’riflaydi. Ammo ularning munosabatida jiddiy muammo bor edi: ikkalasi ham Parijdagi donorlik tizimi orqali tug‘ilgan va bir donorning farzandlari, ya’ni yarim aka-singil bo‘lishlari ehtimoli mavjud edi.

O‘sha paytda Fransiyada uy sharoitida DNK testlari taqiqlangan, donorlar esa qonun bilan anonim saqlangan. Shu bois juftlik qarindosh yoki qarindosh emasligini aniqlashda katta qiyinchilikka duch keldi.

Nihoyat, Janubiy Fransiyadagi shifokor 900 yevro evaziga ularga genetik tekshiruv o‘tkazdi. Natija Artur va Odri qarindosh emasligini ko‘rsatdi. Biroq tekshiruv qonun doirasida amalga oshirilmagani ularda shubha qoldirdi.

Odri, yurist sifatida, donorlik tizimidagi qonunlarni o‘zgartirish uchun bir necha yil sudlashdi. U donorining shaxsi, sog‘lig‘i va boshqa farzandlari haqida ma’lumot olishni istardi. Biroq 2015 yilda Fransiyaning eng yuqori ma’muriy sudi uning so‘nggi apellyatsiyasini ham rad etdi.

Shunga qaramay, juftlik 2013 yilda «taqdirga ishonib» turmush qurdi. Keyinchalik shifokorlar ularning donorlari turli yillarda tug‘ilganini aniqlab, bir odam bo‘lishi mumkin emasligini ma’lum qildi.

Qumli sohilda quyosh ko‘zoynagi taqqan er-xotin va ikki nafar kichik bola turibdi.

Biroq Arturning shubhasi to‘liq yo‘qolmadi. Oxir-oqibat ular uy sharoitida DNK testini topshirishdi. Natija ularning qarindosh emasligini yana bir bor tasdiqladi.

Test Odri uchun yanada hayratlanarli ma’lumotlarni ochdi. U o‘zining biologik singlisi Sofi bilan avval sudda tanishganini bildi. Ular bir-birining huquqiy ishlarida ishtirok etgan bo‘lsa-da, aslida bir donorning farzandlari ekan.

Odri va Artur bilan birga test topshirgan yana sakkiz nafar donor farzandidan ikki juft ham bir donorga tegishli ekani aniqlandi.

2017 yilda Artur nihoyat biologik otasi bilan bog‘lanishga muvaffaq bo‘ldi. Keyinchalik Odri ham o‘z donori Filippni topdi, ammo u vafot etgan edi. Filippning oilasi Odrini iliq kutib oldi va unga uning suratlari, videolari hamda oilaviy tarixi haqida ma’lumot berdi.

Odrining huquqiy kurashi Fransiyada donor farzandlarining huquqlari o‘zgarishiga turtki bo‘ldi. 2025 yil aprelidan keyin tug‘ilgan donor farzandlari voyaga yetgach, donorining shaxsini bilish huquqiga ega bo‘ldi.

Odri esa hanuz o‘z qarashida qat’iy: «Har bir inson o‘z kelib chiqishi va tarixini bilish huquqiga ega».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiKaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiBugun, 14:45«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqda«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqdaBugun, 14:12Bir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBugun, 14:04Hurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiHurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiBugun, 13:47Toqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiToqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:41AQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiAQSHda 13 yoshli qizni zo‘rlagan o‘zbekistonlik haydovchi ushlandiBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar