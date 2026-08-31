Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi

·37·Avto
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi

Elektr avtomobillar bozorida oʻziga xos oʻrin egallagan Kia EV6 modeli oʻzining noyob dizayni va ilgʻor texnologiyalari bilan xaridorlar eʼtiborini tortishda davom etmoqda. Ilk maxsus elektromobil sifatida yaratilgan bu mashina oilaviy ehtiyojlarni qondirish bilan birga, gavjum yoʻllarda boshqarish uchun ham qulayligi bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda lizingdan qaytgan avtomobillarning ikkilamchi bozorga kirib kelishi hisobiga ushbu model narxlari sezilarli darajada pasaydi va u 10 000 funt sterlingdan boshlanadigan narxlarda xaridorlarga taklif etilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

E-GMP (Electric Global Modular Platform) arxitekturasi asosida qurilgan mazkur krossover Hyundai Ioniq 5 modeli bilan texnik jihatdan yaqin turadi. Shu bilan birga, u Nissan Ariya, Volkswagen ID.4 va Tesla Model Y kabi raqobatchilarga nisbatan sportcha va texnologik muqobil sifatida gavdalanadi. Oʻz vaqtida nufuzli 2022-yilning eng yaxshi avtomobili unvoniga sazovor boʻlgan bu transport vositasi oilalar, kompaniya haydovchilari va taksi xizmatlari oʻrtasida yuqori ommaboplikka erishgan edi.

Narxlar dinamikasi va texnik imkoniyatlar

Yangi paytida toʻliq jihozlangan GT-Line versiyasi uchun qariyb 50 000 funt sterling toʻlash talab etilgan boʻlsa, bugungi kunda yurish masofasi 50 000 milldan kam boʻlgan shunday mashinalarni 20 000 funt sterling atrofida xarid qilish mumkin. Hatto ayrim boshlangʻich variantlar yanada arzonroq narxlarda ham topilmoqda. Shuni taʼkidlash joizki, avtomobil oʻzining zamonaviy koʻrinishi va ilgʻor texnik yechimlari bilan bugungi kundagi yangi raqobatchilardan ham qolishmaydi.

Modelning asosiy afzalliklaridan biri uning 800 voltli elektr arxitekturasi hisoblanadi. Nazariy jihatdan bu tizim quvvatlash stansiyasida batareyani 10 foizdan 80 foizgacha atigi 18 daqiqada toʻldirish imkonini beradi. Sinov natijalariga koʻra, garchi real oʻrtacha koʻrsatkich biroz pastroq boʻlsa-da, u baribir Tesla Model Y va Skoda Enyaq kabi zamonaviy raqobatchilariga nisbatan tezroq quvvat olish tezligini koʻrsatgan.

Modellar qatori va tanlov tavsiyalari

Xaridorlar uchun qator boshlangʻich 226 ot kuchiga ega orqa tortish tushunchasidagi modellar bilan boshlanadi. Ular bir quvvatlanishda 328 milgacha boʻlgan masofani bosib oʻtishi mumkin va 0 dan 62 mil/soat tezlikka 7,8 soniyada erishadi, bu esa kundalik foydalanish uchun yetarli koʻrsatkichdir.

Mutaxassislar kichikroq batareyaga ega standart masofali versiyalardan qochishni tavsiya qiladilar, chunki ularning narxi ikkilamchi bozorda unchalik farq qilmaydi. Shuningdek, ikki dvigatelli toʻliq tortish tizimiga ega modellar bir quvvatlanishda orqa tortishli versiyalarga nisbatan 50 milgacha kamroq masofa bosishini ham yodda tutish lozim.

KiaElektromobilAvtomobilKrossoverNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Li Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladiLi Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladiBugun, 13:29Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiHyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiBugun, 02:26Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiToyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiKecha, 20:56Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Kecha, 18:16BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiKecha, 14:25Toyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiToyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiKecha, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi