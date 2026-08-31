Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Elektr avtomobillar bozorida oʻziga xos oʻrin egallagan Kia EV6 modeli oʻzining noyob dizayni va ilgʻor texnologiyalari bilan xaridorlar eʼtiborini tortishda davom etmoqda. Ilk maxsus elektromobil sifatida yaratilgan bu mashina oilaviy ehtiyojlarni qondirish bilan birga, gavjum yoʻllarda boshqarish uchun ham qulayligi bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda lizingdan qaytgan avtomobillarning ikkilamchi bozorga kirib kelishi hisobiga ushbu model narxlari sezilarli darajada pasaydi va u 10 000 funt sterlingdan boshlanadigan narxlarda xaridorlarga taklif etilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
E-GMP (Electric Global Modular Platform) arxitekturasi asosida qurilgan mazkur krossover Hyundai Ioniq 5 modeli bilan texnik jihatdan yaqin turadi. Shu bilan birga, u Nissan Ariya, Volkswagen ID.4 va Tesla Model Y kabi raqobatchilarga nisbatan sportcha va texnologik muqobil sifatida gavdalanadi. Oʻz vaqtida nufuzli 2022-yilning eng yaxshi avtomobili unvoniga sazovor boʻlgan bu transport vositasi oilalar, kompaniya haydovchilari va taksi xizmatlari oʻrtasida yuqori ommaboplikka erishgan edi.
Narxlar dinamikasi va texnik imkoniyatlarYangi paytida toʻliq jihozlangan GT-Line versiyasi uchun qariyb 50 000 funt sterling toʻlash talab etilgan boʻlsa, bugungi kunda yurish masofasi 50 000 milldan kam boʻlgan shunday mashinalarni 20 000 funt sterling atrofida xarid qilish mumkin. Hatto ayrim boshlangʻich variantlar yanada arzonroq narxlarda ham topilmoqda. Shuni taʼkidlash joizki, avtomobil oʻzining zamonaviy koʻrinishi va ilgʻor texnik yechimlari bilan bugungi kundagi yangi raqobatchilardan ham qolishmaydi.
Modelning asosiy afzalliklaridan biri uning 800 voltli elektr arxitekturasi hisoblanadi. Nazariy jihatdan bu tizim quvvatlash stansiyasida batareyani 10 foizdan 80 foizgacha atigi 18 daqiqada toʻldirish imkonini beradi. Sinov natijalariga koʻra, garchi real oʻrtacha koʻrsatkich biroz pastroq boʻlsa-da, u baribir Tesla Model Y va Skoda Enyaq kabi zamonaviy raqobatchilariga nisbatan tezroq quvvat olish tezligini koʻrsatgan.
Modellar qatori va tanlov tavsiyalariXaridorlar uchun qator boshlangʻich 226 ot kuchiga ega orqa tortish tushunchasidagi modellar bilan boshlanadi. Ular bir quvvatlanishda 328 milgacha boʻlgan masofani bosib oʻtishi mumkin va 0 dan 62 mil/soat tezlikka 7,8 soniyada erishadi, bu esa kundalik foydalanish uchun yetarli koʻrsatkichdir.
Mutaxassislar kichikroq batareyaga ega standart masofali versiyalardan qochishni tavsiya qiladilar, chunki ularning narxi ikkilamchi bozorda unchalik farq qilmaydi. Shuningdek, ikki dvigatelli toʻliq tortish tizimiga ega modellar bir quvvatlanishda orqa tortishli versiyalarga nisbatan 50 milgacha kamroq masofa bosishini ham yodda tutish lozim.
…