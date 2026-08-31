Kaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildi
Kaliforniyaning La-Vern shahrida ona ayiq va uning uch bolasi katta suv saqlash rezervuari ichida qolib ketdi. Hodisa shanba kuni sodir bo‘lgan.
Qutqaruvchilar yetib kelganida, ayiqlar 12 soatdan ortiq vaqt davomida qorong‘i beton inshoot ichida qolgan edi. Ular issiq va nam havoda suv izlab, rezervuar tepasidagi eni atigi bir fut bo‘lgan teshikdan ichkariga tushib ketgan bo‘lishi mumkin.
Ayiqlarni Glendoralik Erik Makdonald va Jeymi Kirk ertalab soat 8:00 atrofida payqashgan. Ular rezervuar tepasiga chiqib, kichik teshik orqali suv ichida devorga tirmashib turgan ona ayiqni ko‘rishgan.
Qutqaruvchilar «Operation Care Bear» nomli operatsiyani boshladi. Avvalo, Kaliforniya Baliq va yovvoyi tabiat departamenti rezervuardagi suvni chiqarib, ayiqlarning cho‘kib ketish xavfini bartaraf etdi.
Biroq mavjud teshik na qutqaruvchilar kirishi, na ona ayiq chiqishi uchun yetarli edi. Shuning uchun mutaxassislar elektr arra yordamida rezervuar yon tomonida kattaroq teshik ochishdi va ichkariga narvon tushirib, ayiqlar uchun chiqish yo‘lagi hosil qilishdi.
Bolalardan biri avvalroq mustaqil ravishda chiqib ketgan bo‘lsa, qolgan uch ayiqni tashqariga chiqarish uchun qutqaruvchilarga biroz ko‘proq vaqt va harakat kerak bo‘ldi.
Oxir-oqibat ona ayiq va bolalari xavfsiz tarzda rezervuardan chiqarildi.
…