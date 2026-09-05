“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?

·36·Dunyo
“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?

Qariyb yarim asr muqaddam fazoga uchirilgan NASA'ning afsonaviy «Voyager-1» va «Voyager-2» kosmik apparatlari Quyosh tizimining chekka sarhadlarida kutilmagan hodisani qayd etdi. Nufuzli iflscience.com ilmiy portalining ma’lum qilishicha, tadqiqot zondlari yulduzlararo bo‘shliq ostonasida kutilganidan ikki baravar yuqori — 30 000 dan 50 000 Kelvingacha bo‘lgan (Selsiy shkalasida ham deyarli bir xil) aqlbovar qilmas haroratga duch kelgan.

Geliopauza va yulduzlararo bo‘shliq to‘qnashuvi

Quyosh shamoli va yulduzlararo muhitning o‘zaro kurashi chegarasida murakkab jarayonlar kechmoqda:

  • «Plazma devori» nima o‘zi?: Bu qattiq to‘siq emas, balki Quyosh tarqatadigan zaryadlangan zarralar oqimi (geliosfera) yulduzlararo muhit bilan to‘qnashadigan o‘tish hududi — geliopauzadir;

  • Kutilganidan karrasiga issiq: Nazariy hisob-kitoblar chegara ortidagi harorat 15 000 – 30 000 Kelvin atrofida bo‘lishini ko‘rsatgan edi. Biroq «Voyager-2» uskunalari qayd etgan 30 000 – 50 000 daraja olimlarning ilmiy farazlarini butkul yangilab yubordi;

  • O‘tish hududi va keskin o‘zgarish: Geliopauza ostonasida kengligi 1,5 astronomik birlikka (Yer bilan Quyosh orasidagi masofadan kattaroq) teng o‘ziga xos bufer zona mavjud. U yerda plazma oqimi sekinlashadi, harorat ko‘tariladi va uning zichligi bir kundan ham kamroq vaqt ichida keskin o‘zgarib turadi.

Nega 50 ming darajada apparatlar yonib ketmadi? Fizika jumbog‘i

Kosmik zondlarning bunday dahshatli haroratda buzilib yoki erib ketmagani fundamental fizika qonunlari bilan izohlanadi:

  • Harorat va issiqlik farqi: Ochiq koinot sharoitida yuqori harorat odatdagi issiqlik ta’sirini emas, balki alohida zarralarning favqulodda yuqori kinetik harakat energiyasini anglatadi;

  • Zarralar siyrakligi: Yulduzlararo plazma nihoyatda siyrak va tarqoq holatda bo‘lgani sababli, u yerdagi zarralar soni apparat korpusiga real issiqlik o‘tkazish uchun umuman yetarli emas;

  • To‘siqsiz parvoz: Aynan ana shu ulkan bo‘shliq tufayli «Voyager» zondlari ushbu «olovli to‘siq»dan hech qanday shikastsiz o‘tib, o‘z safarini bemalol davom ettirdi.

Yarim asrlik missiya: Yangi kashfiyotlar sari qadam

Tarixiy apparatlar hozir ham insoniyatga noma’lum bo‘lgan hududlardan muhim ilmiy signallarni uzatmoqda:

  • Tarixiy marra: «Voyager-1» ushbu sarhadni 2012 yilda, «Voyager-2» esa 2018 yilda kesib o‘tib, insoniyat yaratgan va yulduzlararo bo‘shliqqa chiqqan ilk qurilmalarga aylangan edi;

  • Kutilmagan magnit maydoni: «Voyager-2» yulduzlararo makondagi magnit maydoni yo‘nalishi Quyosh hukmron bo‘lgan ichki zonadagi yo‘nalish bilan deyarli bir xil ekanini aniqladi va bu soha mutaxassislari uchun yana bir sirli topishmoqqa aylandi;

  • Uzluksiz ma’lumot: Zondlar bugungi kunda ham to‘xtamasdan, yulduzlararo plazma zichligi va ochiq galaktik muhit parametrlari bo‘yicha bebaho ilmiy dalillarni Yerga yubormoqda.

Sizningcha, 1970 yillarda yaratilgan va qariyb yarim asrdan beri ishlayotgan bunday apparatlarning koinot qa’ridan ma’lumot uzatishi insoniyat muhandisligining cho‘qqisi emasmi? Quyosh tizimidan tashqarida bizni yana qanday hayratlanarli sirlar kutmoqda? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildiBugun, 10:23Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiMisli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiBugun, 10:17Parlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiParlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiBugun, 10:11Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiBugun, 10:06Sulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiSulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiBugun, 08:37Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)Bugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi