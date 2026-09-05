“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi

·43·Dunyo
“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi

Vashington rasmiy Kiyev va Moskvaga shoshilinch murojaat qilib, AQSH Prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari ikki davlat poytaxtlarida bo‘lib turadigan dam olish kunlarida shaharlarga harbiy zarbalar berishni vaqtincha to‘xtatishni qat’iy so‘radi. The New York Times nashrining o‘z manbalariga tayanib xabar berishicha, Oq uy tomonlardan muzokaralar xavfsizligini ta’minlash va tinchlik muloqotiga yo‘l ochish maqsadida bir-birining poytaxtlari hamda energetika inshootlarini nishonga olmaslikni talab qilgan.

Moskvadan Kiyev sari: Oq uy vakillarining tarixiy missiyasi

Trampning eng ishonchli muzokarachilari mojaroni tugatish bo‘yicha kelishuvga erishish uchun bevosita qaynoq nuqtalarga yetib kelmoqda:

  • Putin bilan shanba kungi uchrashuv: AQSH prezidentining maxsus elchisi Stiv Uitkoff va uning kuyovi hamda asosiy muzokarachisi Jared Kushner 5 sentyabr kuni Moskvaga tashrif buyurib, Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan yuzma-yuz muloqot o‘tkazadi;

  • Kiyevga ilk qadam: Moskvadagi uchrashuvlardan so‘ng har ikki elchi ilk bor Ukraina poytaxti Kiyevga yo‘l oladi va Prezident Volodimir Zelenskiy bilan tinchlik shartlarini muhokama qiladi;

  • Vaqtinchalik o‘t ochishni to‘xtatish sharti: AQSH rasmiylarining talabiga ko‘ra, Ukraina muzokarachilar Rossiyada bo‘lib turgan vaqtda Moskva va energetika obyektlariga dron hujumlarini to‘xtatib turishi, Rossiya armiyasi esa Kiyevga raketa zarbalari berishdan tiyilishi shart.

Parda ortidagi razvedka va Putin bilan ko‘p sonli aloqalar

Mazkur tashrif ortida bir necha oylik maxfiy diplomatik harakatlar yotibdi:

  • Uitkoffning Putin bilan uchrashuvlari: Stiv Uitkoff avval ham bir necha bor Moskvada bo‘lgan va Rossiya Prezidenti bilan shaxsan olti martadan ortiq uchrashgan tajribali muzokarachi hisoblanadi;

  • MRB direktorining maxfiy tashrifi: Bundan ikki hafta oldin AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB) direktori Jon Retkliff Moskvaga kutilmagan qisqa safar uyushtirgan va Tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin bilan yopiq eshiklar ortida muloqot olib borgan edi.

Muzokaralar markazidagi bosh to‘siq: Donbass taqdiri

Diplomatik doiralar Vashington tomonlarga yangi shartlar taklif qilayotgani yoki mavjud kelishmovchiliklarni yumshatishga urinayotgani borasida yagona to‘xtamga kelmagan:

  • Hududiy nazorat muammosi: Muzokaralar stolidagi eng keskin va hal bo‘lmagan asosiy masala — yakunda Donbass hududini kim nazorat qilishi bilan bog‘liq bo‘lib qolmoqda;

  • Natijaga qaratilgan bosim: Tramp ma’muriyati ushbu safar orqali tomonlarni uzoq davom etgan urush harakatlarini muzlatish va murosali siyosiy bitim imzolash sari harakatlantirishga urinmoqda.

Sizningcha, AQSHning poytaxtlarni o‘qqa tutmaslik talabiga tomonlar amal qiladimi? Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskva hamda Kiyevga missiyasi Donbass masalasida murosaga olib kela oladimi yoki pozitsiyalar keskinligicha qoladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiPentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiBugun, 11:15Pentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiPentagon sun’iy intellekt boshqaradigan raketa yaratish uchun katta summa ajratdiBugun, 10:58Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiMisli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdiBugun, 10:17Parlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiParlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiBugun, 10:11Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiBugun, 10:06“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?Bugun, 09:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi