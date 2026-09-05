“Moskva va Kiyevni o‘qqa tutmang”: AQSH Tramp vakillarining tashrifi chog‘ida sulh saqlashni talab qildi
Vashington rasmiy Kiyev va Moskvaga shoshilinch murojaat qilib, AQSH Prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari ikki davlat poytaxtlarida bo‘lib turadigan dam olish kunlarida shaharlarga harbiy zarbalar berishni vaqtincha to‘xtatishni qat’iy so‘radi. The New York Times nashrining o‘z manbalariga tayanib xabar berishicha, Oq uy tomonlardan muzokaralar xavfsizligini ta’minlash va tinchlik muloqotiga yo‘l ochish maqsadida bir-birining poytaxtlari hamda energetika inshootlarini nishonga olmaslikni talab qilgan.
Moskvadan Kiyev sari: Oq uy vakillarining tarixiy missiyasi
Trampning eng ishonchli muzokarachilari mojaroni tugatish bo‘yicha kelishuvga erishish uchun bevosita qaynoq nuqtalarga yetib kelmoqda:
Putin bilan shanba kungi uchrashuv: AQSH prezidentining maxsus elchisi Stiv Uitkoff va uning kuyovi hamda asosiy muzokarachisi Jared Kushner 5 sentyabr kuni Moskvaga tashrif buyurib, Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan yuzma-yuz muloqot o‘tkazadi;
Kiyevga ilk qadam: Moskvadagi uchrashuvlardan so‘ng har ikki elchi ilk bor Ukraina poytaxti Kiyevga yo‘l oladi va Prezident Volodimir Zelenskiy bilan tinchlik shartlarini muhokama qiladi;
Vaqtinchalik o‘t ochishni to‘xtatish sharti: AQSH rasmiylarining talabiga ko‘ra, Ukraina muzokarachilar Rossiyada bo‘lib turgan vaqtda Moskva va energetika obyektlariga dron hujumlarini to‘xtatib turishi, Rossiya armiyasi esa Kiyevga raketa zarbalari berishdan tiyilishi shart.
Parda ortidagi razvedka va Putin bilan ko‘p sonli aloqalar
Mazkur tashrif ortida bir necha oylik maxfiy diplomatik harakatlar yotibdi:
Uitkoffning Putin bilan uchrashuvlari: Stiv Uitkoff avval ham bir necha bor Moskvada bo‘lgan va Rossiya Prezidenti bilan shaxsan olti martadan ortiq uchrashgan tajribali muzokarachi hisoblanadi;
MRB direktorining maxfiy tashrifi: Bundan ikki hafta oldin AQSH Markaziy razvedka boshqarmasi (MRB) direktori Jon Retkliff Moskvaga kutilmagan qisqa safar uyushtirgan va Tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin bilan yopiq eshiklar ortida muloqot olib borgan edi.
Muzokaralar markazidagi bosh to‘siq: Donbass taqdiri
Diplomatik doiralar Vashington tomonlarga yangi shartlar taklif qilayotgani yoki mavjud kelishmovchiliklarni yumshatishga urinayotgani borasida yagona to‘xtamga kelmagan:
Hududiy nazorat muammosi: Muzokaralar stolidagi eng keskin va hal bo‘lmagan asosiy masala — yakunda Donbass hududini kim nazorat qilishi bilan bog‘liq bo‘lib qolmoqda;
Natijaga qaratilgan bosim: Tramp ma’muriyati ushbu safar orqali tomonlarni uzoq davom etgan urush harakatlarini muzlatish va murosali siyosiy bitim imzolash sari harakatlantirishga urinmoqda.
Sizningcha, AQSHning poytaxtlarni o‘qqa tutmaslik talabiga tomonlar amal qiladimi? Stiv Uitkoff va Jared Kushnerning Moskva hamda Kiyevga missiyasi Donbass masalasida murosaga olib kela oladimi yoki pozitsiyalar keskinligicha qoladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…