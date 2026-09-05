Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Jamiyatda inson haqidagi ilk va eng mustahkam taassurot nafaqat uning qimmatbaho kiyimi, brendi yoki ijtimoiy maqomi bilan, balki kundalik mayda xatti-harakatlari, nutqi va muloqot madaniyati orqali shakllanadi. Ko‘p hollarda kishilar o‘zlari sezmagan holda yo‘l qo‘yadigan ayrim oddiy odatlar ularning shaxsiy qiymatini, atrofdagilar nazdidagi obro‘-e’tiborini va hurmatini sanoqli soniyalar ichida chippakka chiqarishi mumkin. Zamonaviy etiket va inson ruhiyati bo‘yicha mutaxassislar shaxsning qadrini tushiradigan va uni ijtimoiy davralarda madaniyatsiz ko‘rsatadigan eng keng tarqalgan 9 ta xavfli odatni aniqladi.
Til va muloqot odobi: So‘zlar insonning ichki ma’naviyatini qanday fosh etadi?
Suhbat va ovoz ohangi shaxsning ichki tarbiyasi hamda ruhiy kamolotining asosiy oynasi hisoblanadi:
So‘kinish va savodsiz nutq: So‘kinish va haqoratli iboralarni ishlatish insonning ichki lug‘at boyligi qashshoqligini, his-tuyg‘ularini nazorat qila olmasligini va atrofdagilarga nisbatan ochiq hurmatsizligini bildiradi. Savodsiz, pala-partish va pala-partish tuzilgan gaplar hatto eng nufuzli lavozim egasini ham arzonlashtiradi;
Baland ovozda gapirish: Jamoat joylarida, transportda yoki davrada haddan ziyod baland ovozda fikr bildirish shaxsning chegaralarni bilmasligidan, ichki diqqat yetishmovchiligidan va o‘zgalar qulayligini mensimasligidan dalolat beradi;
Gapni bo‘lish va xatolarni yuziga solish: Suhbatdoshning so‘zini chala qoldirib, uning nutqidagi mayda kamchiliklarni ko‘pchilik oldida tuzatish donishmandlik emas, balki sun’iy ravishda o‘zini ustun ko‘rsatishga urinish va empatiyaning yo‘qligidir.
Shaxsiy chegaralar va raqamli madaniyat: Zamonaviy aloqa xatolari
Raqamli asrda onlayn muloqot etiketiga rioya qilmaslik ham obro‘ga katta putur yetkazadi:
Notanishlarga ovozli xabar yuborish: Ishbilarmonlik yoki birinchi tanishuv muloqotida ruxsatsiz va ogohlantirishsiz ovozli xabar («golosovoye») jo‘natish qarshidagi odamning vaqtini qadrlamaslik va shaxsiy chegaralarini buzish deb qabul qilinadi;
Salomlashmaslik va mensimaslik: Insonlar bilan ko‘rishganda birinchi bo‘lib salom bermaslik yoki salomga beparvolik bilan javob qaytarish ko‘pincha soxta kibr, manmanlik yoki eng oddiy boshlang‘ich tarbiyaning yo‘qligidan nishonadir.
Mas’uliyat va vaqt qadri: Ishonchsizlik tamg‘asi
Insonning o‘z vaqtiga va so‘ziga bo‘lgan munosabati uning jamiyatdagi haqiqiy saviyasini belgilab beradi:
Doimiy kechikish odati: Uchrashuv va tadbirlarga muntazam ravishda kech qolish — o‘zgalarning eng qimmatli boyligi bo‘lgan vaqtini o‘g‘irlash demakdir. Bunday odat kishini mas’uliyatsiz va umuman ishonib bo‘lmaydigan shaxsga aylantiradi;
Shoshqaloqlik va besaranjomlik: Sarosimalik, tartibsiz harakatlar, tinimsiz shoshilish va xavotirli holat insonning o‘z hayotini va his-tuyg‘ularini boshqara olmasligini, ichki ishonchsizligini aks ettiradi.
Tashqi detallar: Poyabzal va qo‘l parvarishi
Insonning mayda jihatlarga bo‘lgan munosabati uning o‘z ustida ishlash madaniyatini ko‘rsatadi:
Kir va e’tiborsiz poyabzal: Oyoq kiyimining kir yoki chang bo‘lib yurishi insonning o‘z imijiga va detallarga bo‘lgan beparvoligini yuzaga chiqaradi. Tozalik hashamatdan ko‘ra muhimroq baholanadi;
Noozoda va tartibsiz tirnoqlar: Qo‘l va tirnoqlarning holati — inson shaxsiy gigiyenasining vizit kartochkasidir. Tartibsiz, singan yoki tozalanmagan tirnoqlar eng qimmat kostyum yoki ko‘ylakning ta’sirini ham bir lahzada yo‘qqa chiqaradi.
Sizningcha, kundalik hayotda insonning obro‘sini eng tez tushirib yuboradigan odat qaysi biri — so‘kinishmi, ovozli xabar yuborishmi yoki doimiy kechikish? O‘z atrofingizda shunday odatlarga ega odamlarni uchratganingizda qanday munosabatda bo‘lasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…