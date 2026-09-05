Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar

·0·Foydali
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar

Jamiyatda inson haqidagi ilk va eng mustahkam taassurot nafaqat uning qimmatbaho kiyimi, brendi yoki ijtimoiy maqomi bilan, balki kundalik mayda xatti-harakatlari, nutqi va muloqot madaniyati orqali shakllanadi. Ko‘p hollarda kishilar o‘zlari sezmagan holda yo‘l qo‘yadigan ayrim oddiy odatlar ularning shaxsiy qiymatini, atrofdagilar nazdidagi obro‘-e’tiborini va hurmatini sanoqli soniyalar ichida chippakka chiqarishi mumkin. Zamonaviy etiket va inson ruhiyati bo‘yicha mutaxassislar shaxsning qadrini tushiradigan va uni ijtimoiy davralarda madaniyatsiz ko‘rsatadigan eng keng tarqalgan 9 ta xavfli odatni aniqladi.

Til va muloqot odobi: So‘zlar insonning ichki ma’naviyatini qanday fosh etadi?

Suhbat va ovoz ohangi shaxsning ichki tarbiyasi hamda ruhiy kamolotining asosiy oynasi hisoblanadi:

  • So‘kinish va savodsiz nutq: So‘kinish va haqoratli iboralarni ishlatish insonning ichki lug‘at boyligi qashshoqligini, his-tuyg‘ularini nazorat qila olmasligini va atrofdagilarga nisbatan ochiq hurmatsizligini bildiradi. Savodsiz, pala-partish va pala-partish tuzilgan gaplar hatto eng nufuzli lavozim egasini ham arzonlashtiradi;

  • Baland ovozda gapirish: Jamoat joylarida, transportda yoki davrada haddan ziyod baland ovozda fikr bildirish shaxsning chegaralarni bilmasligidan, ichki diqqat yetishmovchiligidan va o‘zgalar qulayligini mensimasligidan dalolat beradi;

  • Gapni bo‘lish va xatolarni yuziga solish: Suhbatdoshning so‘zini chala qoldirib, uning nutqidagi mayda kamchiliklarni ko‘pchilik oldida tuzatish donishmandlik emas, balki sun’iy ravishda o‘zini ustun ko‘rsatishga urinish va empatiyaning yo‘qligidir.

Shaxsiy chegaralar va raqamli madaniyat: Zamonaviy aloqa xatolari

Raqamli asrda onlayn muloqot etiketiga rioya qilmaslik ham obro‘ga katta putur yetkazadi:

  • Notanishlarga ovozli xabar yuborish: Ishbilarmonlik yoki birinchi tanishuv muloqotida ruxsatsiz va ogohlantirishsiz ovozli xabar («golosovoye») jo‘natish qarshidagi odamning vaqtini qadrlamaslik va shaxsiy chegaralarini buzish deb qabul qilinadi;

  • Salomlashmaslik va mensimaslik: Insonlar bilan ko‘rishganda birinchi bo‘lib salom bermaslik yoki salomga beparvolik bilan javob qaytarish ko‘pincha soxta kibr, manmanlik yoki eng oddiy boshlang‘ich tarbiyaning yo‘qligidan nishonadir.

Mas’uliyat va vaqt qadri: Ishonchsizlik tamg‘asi

Insonning o‘z vaqtiga va so‘ziga bo‘lgan munosabati uning jamiyatdagi haqiqiy saviyasini belgilab beradi:

  • Doimiy kechikish odati: Uchrashuv va tadbirlarga muntazam ravishda kech qolish — o‘zgalarning eng qimmatli boyligi bo‘lgan vaqtini o‘g‘irlash demakdir. Bunday odat kishini mas’uliyatsiz va umuman ishonib bo‘lmaydigan shaxsga aylantiradi;

  • Shoshqaloqlik va besaranjomlik: Sarosimalik, tartibsiz harakatlar, tinimsiz shoshilish va xavotirli holat insonning o‘z hayotini va his-tuyg‘ularini boshqara olmasligini, ichki ishonchsizligini aks ettiradi.

Tashqi detallar: Poyabzal va qo‘l parvarishi

Insonning mayda jihatlarga bo‘lgan munosabati uning o‘z ustida ishlash madaniyatini ko‘rsatadi:

  • Kir va e’tiborsiz poyabzal: Oyoq kiyimining kir yoki chang bo‘lib yurishi insonning o‘z imijiga va detallarga bo‘lgan beparvoligini yuzaga chiqaradi. Tozalik hashamatdan ko‘ra muhimroq baholanadi;

  • Noozoda va tartibsiz tirnoqlar: Qo‘l va tirnoqlarning holati — inson shaxsiy gigiyenasining vizit kartochkasidir. Tartibsiz, singan yoki tozalanmagan tirnoqlar eng qimmat kostyum yoki ko‘ylakning ta’sirini ham bir lahzada yo‘qqa chiqaradi.

Sizningcha, kundalik hayotda insonning obro‘sini eng tez tushirib yuboradigan odat qaysi biri — so‘kinishmi, ovozli xabar yuborishmi yoki doimiy kechikish? O‘z atrofingizda shunday odatlarga ega odamlarni uchratganingizda qanday munosabatda bo‘lasiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etishInsonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etishBugun, 08:13Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?Kecha, 12:40Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?Kecha, 11:56Baxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarurBaxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarurKecha, 11:36Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?Ko‘pchilik buzadigan 8 ta hayotiy qoida: Nega insonlar eng hal qiluvchi pallalarda xato qiladi?Kecha, 10:31Ko‘pchilik bilmaydi: semirtirmaydigan 15 foydali mahsulot ochiqlandiKo‘pchilik bilmaydi: semirtirmaydigan 15 foydali mahsulot ochiqlandi03.09, 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...
Bir marta yashaymiz: hayotni chinakam o‘zgartiruvchi qarorlar...