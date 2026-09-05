Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdi
Fransiyada yoz oylarida kuzatilgan misli ko‘rilmagan anomal issiqlik oqibatida hayotdan ko‘z yumganlar soni 7 ming nafarga yetdi. Bu haqda mamlakat Sog‘liqni saqlash vaziri Stefani Rist France 2 telekanali efirida rasman ma’lum qildi. G‘arbiy Yevropada meteokuzatuvlar tarixidagi eng issiq oylar qayd etilgan bo‘lsa-da, vazirlik tibbiyot tizimi ushbu og‘ir sinovga umumiy hisobda bardosh bera olganini ta’kidlamoqda.
7 ming qurbon va vazirning bayonoti: Ekstremal issiqlik zarbasi
Fransiya hukumati anomal harorat keltirib chiqargan og‘ir oqibatlar bo‘yicha rasmiy statistik raqamlarni oshkor qildi:
Ortiqcha o‘lim ko‘rsatkichi: Sog‘liqni saqlash vaziri Stefani Ristning ta’kidlashicha, iyul oyi oxiridagi ma’lumotlarga ko‘ra, jazirama tufayli qayd etilgan ortiqcha o‘limlar soni 7 000 kishiga yetgan;
«Tizim chidamlilik ko‘rsatdi»: Qurbonlarning dahshatli raqamiga qaramay, sog‘liqni saqlash vazirligi ekstremal sharoitda shifoxonalar va tibbiyot xodimlari katta bosim ostida bo‘lsa-da, tizim sinovdan barqaror o‘tganini bildirdi;
Xavf ostidagi qatlam: Halok bo‘lganlarning aksariyati keksa yoshdagi fuqarolar, yurak-qon tomir va surunkali kasalliklarga chalinganlar hamda yolg‘iz yashovchi aholi vakillari ekani qayd etilmoqda.
Meteokuzatuvlar tarixidagi eng issiq oylar: Aqlbovar qilmas ko‘rsatkichlar
Mutaxassislar joriy yilning yozini mintaqa tarixidagi eng halokatli issiqlik davri sifatida baholamoqda:
Me’yordan 3–5 daraja yuqori: Iyul oyida G‘arbiy Yevropaning qator davlatlarida havo harorati o‘rtacha ko‘p yillik statistik ko‘rsatkichlardan birdaniga 3−5 darajaga yuqori bo‘ldi;
Tarixiy rekord va 21,62 daraja: Iyun va iyul oylari meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq oylarga aylandi. Mintaqada qayd etilgan o‘rtacha sutkalik harorat 21,62 darajani tashkil etib, 1991–2020 yillar oralig‘idagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan 2,79 darajaga oshdi;
Iqlim inqirozining yaqqol isboti: Olimlarning ogohlantirishicha, global isish natijasida Yevropa shaharlarida bunday anomal harorat to‘lqinlari endilikda tez-tez takrorlanuvchi va uzoqroq davom etuvchi tabiiy ofatga aylanmoqda.
Sizningcha, Yevropa shaharlari va infratuzilmasi kuchayib borayotgan bu kabi global isish va ekstremal jaziramalarga tayyormi yoki shaharsozlik va tibbiyot tizimi tubdan qayta ko‘rib chiqilishi shartmi? Bizning mintaqamizda yozgi issiqlik xavfiga qarshi qanday samarali choralar ko‘rish zarur deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…