Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdi

·0·Dunyo
Misli ko‘rilmagan fojia: Fransiyada anomal jazirama tufayli 7 ming kishi vafot etdi

Fransiyada yoz oylarida kuzatilgan misli ko‘rilmagan anomal issiqlik oqibatida hayotdan ko‘z yumganlar soni 7 ming nafarga yetdi. Bu haqda mamlakat Sog‘liqni saqlash vaziri Stefani Rist France 2 telekanali efirida rasman ma’lum qildi. G‘arbiy Yevropada meteokuzatuvlar tarixidagi eng issiq oylar qayd etilgan bo‘lsa-da, vazirlik tibbiyot tizimi ushbu og‘ir sinovga umumiy hisobda bardosh bera olganini ta’kidlamoqda.

7 ming qurbon va vazirning bayonoti: Ekstremal issiqlik zarbasi

Fransiya hukumati anomal harorat keltirib chiqargan og‘ir oqibatlar bo‘yicha rasmiy statistik raqamlarni oshkor qildi:

  • Ortiqcha o‘lim ko‘rsatkichi: Sog‘liqni saqlash vaziri Stefani Ristning ta’kidlashicha, iyul oyi oxiridagi ma’lumotlarga ko‘ra, jazirama tufayli qayd etilgan ortiqcha o‘limlar soni 7 000 kishiga yetgan;

  • «Tizim chidamlilik ko‘rsatdi»: Qurbonlarning dahshatli raqamiga qaramay, sog‘liqni saqlash vazirligi ekstremal sharoitda shifoxonalar va tibbiyot xodimlari katta bosim ostida bo‘lsa-da, tizim sinovdan barqaror o‘tganini bildirdi;

  • Xavf ostidagi qatlam: Halok bo‘lganlarning aksariyati keksa yoshdagi fuqarolar, yurak-qon tomir va surunkali kasalliklarga chalinganlar hamda yolg‘iz yashovchi aholi vakillari ekani qayd etilmoqda.

Meteokuzatuvlar tarixidagi eng issiq oylar: Aqlbovar qilmas ko‘rsatkichlar

Mutaxassislar joriy yilning yozini mintaqa tarixidagi eng halokatli issiqlik davri sifatida baholamoqda:

  • Me’yordan 3–5 daraja yuqori: Iyul oyida G‘arbiy Yevropaning qator davlatlarida havo harorati o‘rtacha ko‘p yillik statistik ko‘rsatkichlardan birdaniga 3−5 darajaga yuqori bo‘ldi;

  • Tarixiy rekord va 21,62 daraja: Iyun va iyul oylari meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq oylarga aylandi. Mintaqada qayd etilgan o‘rtacha sutkalik harorat 21,62 darajani tashkil etib, 1991–2020 yillar oralig‘idagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan 2,79 darajaga oshdi;

  • Iqlim inqirozining yaqqol isboti: Olimlarning ogohlantirishicha, global isish natijasida Yevropa shaharlarida bunday anomal harorat to‘lqinlari endilikda tez-tez takrorlanuvchi va uzoqroq davom etuvchi tabiiy ofatga aylanmoqda.

Sizningcha, Yevropa shaharlari va infratuzilmasi kuchayib borayotgan bu kabi global isish va ekstremal jaziramalarga tayyormi yoki shaharsozlik va tibbiyot tizimi tubdan qayta ko‘rib chiqilishi shartmi? Bizning mintaqamizda yozgi issiqlik xavfiga qarshi qanday samarali choralar ko‘rish zarur deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiParlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladiBugun, 10:11Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiBugun, 10:06“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?Bugun, 09:52Sulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiSulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiBugun, 08:37Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)Bugun, 07:25Bomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBugun, 07:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi