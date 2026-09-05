Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdi

·18·Texno
Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdi

Google kompaniyasining soʻnggi flagman qurilmalari qatoridan oʻrin olgan Pixel 11 Pro XL modeli batareya hajmi biroz kichiklashganiga qaramay, energiya samaradorligi boʻyicha sezilarli yutuqqa erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon oʻzidan oldingi avlod vakiliga nisbatan deyarli uchdan bir barobar uzoqroq ishlay boshlagan va bozordagi asosiy raqobatchilariga munosib raqobat taqdim etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, kompaniya yaqinda taqdim etgan Pixel 11 turkumidagi ayrim gadjetlarning akkumulyator sigʻimi avvalgi modellarnikidan biroz pastroq qilib chiqarilgan edi. Biroq GSM Arena sinovlari shuni koʻrsatdiki, muhandislar batareya quvvatini saqlab qolishgina emas, balki uni sezilarli darajada yaxshilashga ham muvaffaq boʻlishgan. Natijada ixchamlashtirilgan texnologik yechimlar kutilmagan ijobiy natijani berdi.

Sinov natijalari va akkumulyator imkoniyatlari

Taqqoslash uchun, oʻtgan yili chiqarilgan Pixel 10 Pro XL modeli oʻxshash stsenariylarda 12 soat-u 28 daqiqa davomida faol ishlagan boʻlsa, yangi Pixel 11 Pro XL bir xil sharoitlarda naqd 16 soat-u 45 daqiqa bardosh berdi. Bu koʻrsatkich avtonomlikning taxminan uchdan bir qismiga oshganidan dalolat beradi.

Ajablanarlisi shundaki, yangi smartfon akkumulyatorining sigʻimi 5115 mAch qilib belgilangan, oʻtgan yildagi eski versiyada эsa bu koʻrsatkich 5200 mAch edi. Demak, batareya hajmi biroz kichikroq boʻlishiga qaramagway, energiya sarfini boshqarish tizimidagi optimizatsiya evaziga bunday yuqori natijaga erishilgan.

Quvvat olish tezligi va boshqa xususiyatlar

Avtonomlikdan tashqari, quvvatlash jarayoni ham sezilarli darajada tezlashgani qayd etildi. Agar Pixel 10 Pro XL yarim soat ichida 64 foizgacha quvvat olsa, yangi flagman tanlangan rejimga qarab 30 daqiqada 72-78 foizgacha quvvat yigʻishga qodir. Toʻliq quvvat olish vaqti ham qisqargan: avvalgi 1 soat-u 22 daqiqa oʻrniga endi atigi bir soat kifoya qilmoqda.

Mutaxassislar qurilmaning boshqa jihatlarini ham ijobiy baholashdi. Xususan, yuqori sifatli yigʻish materiallari, ajoyib dinamiklar va mukammal kameralar shular jumlasidandir. Ekran yorqinligi oʻtgan yilgi darajada saqlanib qolgan boʻlsa-da, oʻz sinfida yetakchi oʻrinlardan birini egallab turibdi.

Shunga qaramay, yangi Tensor G6 protsessori oldingi avlodlar kabi asosiy raqobatdosh flagman platformalar bilan toʻliq raqobatga kirisha olmasligi taʼkidlanmoqda. Shunga qaramay, umumiy natijalarga koʻra, Google flagmani hatto Samsung Galaxy S26 Ultra modelidan ham avtonomroq boʻlib chiqdi.

Garchi qurilma hali ham iPhone 17 Pro Max koʻrsatkichlariga toʻliq yetib olmagan boʻlsa-da, ular orasidagi farq oʻtgan yilgidek keskin emas. Bu esa kompaniya oʻz mobil ekotizimini takomillashtirish yoʻlida jiddiy qadam tashlayotganini koʻrsatadi.

GooglePixel 11 Pro XLSmartfonAvtonomlikTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiNASA Oydagi missiya uchun oʻta ogʻir SLS raketasini yigʻishni boshladiBugun, 11:25Xiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Fold smartfonining yangi ranglari rasman namoyish etildiBugun, 10:55iPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaiPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqdaBugun, 09:51AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiAQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiBugun, 04:53Samsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaSamsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaBugun, 04:30OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiBugun, 04:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi