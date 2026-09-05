Google Pixel 11 Pro XL avtonomligi boʻyicha oʻtmishdoshini ortda qoldirdi
Google kompaniyasining soʻnggi flagman qurilmalari qatoridan oʻrin olgan Pixel 11 Pro XL modeli batareya hajmi biroz kichiklashganiga qaramay, energiya samaradorligi boʻyicha sezilarli yutuqqa erishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon oʻzidan oldingi avlod vakiliga nisbatan deyarli uchdan bir barobar uzoqroq ishlay boshlagan va bozordagi asosiy raqobatchilariga munosib raqobat taqdim etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, kompaniya yaqinda taqdim etgan Pixel 11 turkumidagi ayrim gadjetlarning akkumulyator sigʻimi avvalgi modellarnikidan biroz pastroq qilib chiqarilgan edi. Biroq GSM Arena sinovlari shuni koʻrsatdiki, muhandislar batareya quvvatini saqlab qolishgina emas, balki uni sezilarli darajada yaxshilashga ham muvaffaq boʻlishgan. Natijada ixchamlashtirilgan texnologik yechimlar kutilmagan ijobiy natijani berdi.
Sinov natijalari va akkumulyator imkoniyatlariTaqqoslash uchun, oʻtgan yili chiqarilgan Pixel 10 Pro XL modeli oʻxshash stsenariylarda 12 soat-u 28 daqiqa davomida faol ishlagan boʻlsa, yangi Pixel 11 Pro XL bir xil sharoitlarda naqd 16 soat-u 45 daqiqa bardosh berdi. Bu koʻrsatkich avtonomlikning taxminan uchdan bir qismiga oshganidan dalolat beradi.
Ajablanarlisi shundaki, yangi smartfon akkumulyatorining sigʻimi 5115 mAch qilib belgilangan, oʻtgan yildagi eski versiyada эsa bu koʻrsatkich 5200 mAch edi. Demak, batareya hajmi biroz kichikroq boʻlishiga qaramagway, energiya sarfini boshqarish tizimidagi optimizatsiya evaziga bunday yuqori natijaga erishilgan.
Quvvat olish tezligi va boshqa xususiyatlarAvtonomlikdan tashqari, quvvatlash jarayoni ham sezilarli darajada tezlashgani qayd etildi. Agar Pixel 10 Pro XL yarim soat ichida 64 foizgacha quvvat olsa, yangi flagman tanlangan rejimga qarab 30 daqiqada 72-78 foizgacha quvvat yigʻishga qodir. Toʻliq quvvat olish vaqti ham qisqargan: avvalgi 1 soat-u 22 daqiqa oʻrniga endi atigi bir soat kifoya qilmoqda.
Mutaxassislar qurilmaning boshqa jihatlarini ham ijobiy baholashdi. Xususan, yuqori sifatli yigʻish materiallari, ajoyib dinamiklar va mukammal kameralar shular jumlasidandir. Ekran yorqinligi oʻtgan yilgi darajada saqlanib qolgan boʻlsa-da, oʻz sinfida yetakchi oʻrinlardan birini egallab turibdi.
Shunga qaramay, yangi Tensor G6 protsessori oldingi avlodlar kabi asosiy raqobatdosh flagman platformalar bilan toʻliq raqobatga kirisha olmasligi taʼkidlanmoqda. Shunga qaramay, umumiy natijalarga koʻra, Google flagmani hatto Samsung Galaxy S26 Ultra modelidan ham avtonomroq boʻlib chiqdi.
Garchi qurilma hali ham iPhone 17 Pro Max koʻrsatkichlariga toʻliq yetib olmagan boʻlsa-da, ular orasidagi farq oʻtgan yilgidek keskin emas. Bu esa kompaniya oʻz mobil ekotizimini takomillashtirish yoʻlida jiddiy qadam tashlayotganini koʻrsatadi.
…