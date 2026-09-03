Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi

·104·Madaniyat
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi

Aktrisa va bloger Zebo Raximova “Afisha”ga bergan intervyusida sayohatlari uchun mablag‘ni qayerdan topishi va boshqalarga sayohat qilish bo‘yicha qanday tavsiya berishi haqida gapirdi.

Uning aytishicha, xorijiy safarlari uchun asosiy daromad manbai reklama hisoblanadi. Zebo Raximova Instagram yoki YouTube'dagi ko‘rishlar uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri pul olmasligini ta’kidladi.

“Men sayohatlarim uchun pulni reklamalardan topaman. Mening asosiy daromad manbaim shu. Instagram yoki YouTube ko‘rishlar uchun pul to‘lamaydi. Shunchaki reklamalardan daromad qilaman va shu mablag‘ hisobidan sayohat qilaman”, — dedi aktrisa.

Bloger sayohat qilishni istaganlarga ham daromadining bir qismini oldindan jamg‘arib borishni tavsiya qildi.

“Topgan pulini har xil keraksiz narsalarga sarflamasdan, sayohat uchun yig‘sa, Xudo xohlasa, sayohat qilish mumkin. Hozir buning imkoniyatlari juda ko‘p. Hatto bo‘lib to‘lash orqali ham sayohat qilish mumkin. Albatta, keyinchalik moliyaviy qiyinchilikka tushib qolmaydigan bo‘lsa, shunday imkoniyatlardan foydalanish mumkin”, — deya fikr bildirdi Zebo Raximova.

Suhbat davomida undan hozirgacha nechta davlatga sayohat qilgani va yil yakunigacha bu raqamni nechaga yetkazmoqchi ekani ham so‘raldi.

Aktrisa hozirgacha 32 ta davlatga borganini ma’lum qildi. U yil oxirigacha ushbu ko‘rsatkichni 40 taga yetkazishni rejalashtirayotganini aytdi.

“Hozircha 32 ta davlatga bordim. Xudo xohlasa, yil oxirigacha 40 ta qilish niyatim bor. Lekin 50 taga yetkazish qiyin bo‘lsa kerak”, — dedi u.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Bugun, 11:48Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)Bugun, 10:22Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Bugun, 09:54«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)Bugun, 07:43Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiYulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiKecha, 15:25Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)01.09, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi