"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi

·59·Madaniyat
"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi

O‘zbek shou-biznesi va hajv olamida an’anaviy sahna qiziqchiligi hamda internet tarmoqlarini egallagan yangi avlod — vaynerlar o‘rtasidagi norasmiy raqobat uzoq vaqtdan beri qizg‘in muhokama qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir daqiqalik videolar trendga chiqqan bir davrda, ko‘pchilik blogerlar eski maktab vakillarining muxlislarini tortib olmoqdami, degan savol dolzarb bo‘lib qolmoqda. Taniqli so‘z ustasi va qiziqchi Avaz Oxun jurnalistning shu mazmundagi savoliga javob berar ekan, internet qahramonlari bilan munosabati va ijodiy darajalar farqi haqida keskin va ochiq bayonot berdi.

«Bizning hazillarni sahnalashtirishadi»: Avaz Oxunning fikri

Qiziqchining ta’kidlashicha, ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa videolar uning auditoriyasiga zarracha bo‘lsa-da ta’sir o‘tkazmagan va bu borada hech qanday xavotir yo‘q:

  • «Xayoliga ham kelmaydi»: Jurnalistning «Ueynrlar sizning muxlislaringizni olib qo‘ydimi?» degan savoliga san’atkor qisqa va dadil javob qaytardi: «Men o‘ylagan narsa ularning xayoliga ham kelmaydi. Ular umuman boshqacha yo‘nalishda»;

  • G‘oyalarning ko‘chirilishi: So‘z ustasi ayrim vaynerlar sahnadagi tayyor chiqishlardan foydalanayotganini kuzatganini ochiqladi: «Qaytanga bir-ikkitasida ko‘rdim — bizning hazillarimizdagi voqeliklarni o‘zlaricha sahnalashtirib chiqishgan»;

  • Mustaqil ijodiy uslub: Hajviyachi o‘zining mavzu tanlash, jamiyatning nozik illatlarini kuzatish va mushohadali monologlar yaratishdagi uslubi yengil va yuzaki internet kontentidan tubdan farq qilishiga ishora qildi.

«Nonimiz yarimta bo‘ldi»: Boshqa guruhlarning nolishi va «boshqa mahalla» farqi

Avaz Oxun hajv sohasida faoliyat yuritayotgan ayrim hamkasblarining shikoyatlarini tilga olib, o‘z pozitsiyasini aniq bayon qildi:

  • Hamkasblarning e’tirozi: «Qiziqchi guruhlar bor-ku, o‘shalardan biri aytyapti: “Vaynlar chiqib, bizning nonimiz yarimta bo‘ldi. Biz o‘ylab turgan narsani bular chaynab qo‘yyapti”. Shunaqa gaplarni ko‘p eshitganman»;

  • «Ular boshqa mahallada yashaydi»: So‘z ustasi bu kabi shikoyatlarga qo‘shilmasligini, haqiqiy sahna san’ati va ijtimoiy tarmoq trendlari mutlaqo boshqa-boshqa auditoriyaga ega ekanini bildirdi: «Xudoga shukr, bizga ularning umuman, mutlaqo aloqasi yo‘q. Ular boshqa mahallada turishadi».

Avaz Oxunning fikrlari shuni ko‘rsatadiki, jonli zalda minglab tomoshabinlarni soatlab kulishga va o‘ylashga chorlay oladigan professional stendap san’ati algoritmlarga moslashgan tezkor kontentdan o‘z mustaqil mavqeyini mustahkam saqlab qolmoqda.

Sizningcha, Avaz Oxun haqmi: zamonaviy vaynerlar sahna qiziqchilari bilan raqobatlasha olmaydimi yoki yangi avlod hazili tomoshabinlarga ko‘proq manzur bo‘lmoqdami? Bugun kimning hajvida ma’no va chuqurlik yuqoriroq — an’anaviy qiziqchilardami yoki blogerlarda? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiQozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiBugun, 08:01Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Kecha, 15:31Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Kecha, 14:22Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Kecha, 14:06Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Kecha, 13:44Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Xonanda Navruza muxlislariga quvonchli xabarni yetkazdi (foto)Kecha, 11:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar