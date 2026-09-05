Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)

·37·Dunyo
Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)

Chexiya poytaxti Pragada 7 yoshli bola telefonga qarab ketayotib, metro relsiga tushib ketdi. Uni poyezd yetib kelishidan bir necha soniya oldin boshqa yo‘lovchilar qutqarib qoldi. Bu haqda Chexiya Respublikasi politsiyasi xabar berdi.

Hodisa 2 sentyabr kuni soat taxminan 18:00 da “Muzeum” metro bekatida sodir bo‘lgan. Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, oila a’zosi hamrohligida bo‘lgan bola telefonga qarab ketayotgani sababli rels tomon yurganini payqamagan.

Bola to‘satdan muvozanatini yo‘qotib, relslar ustiga tushib ketgan. Shu paytda bir nafar xorijlik yo‘lovchi uni qutqarish uchun relsga sakragan. Boshqa yo‘lovchilar ham yordam berib, bolani atigi bir necha soniya ichida perronga olib chiqqan.

Bolaning hayotini saqlab qolishda perron chetida joylashgan favqulodda to‘xtatish tugmasi ham muhim rol o‘ynagan. Tugma bosilgach, yaqinlashayotgan metro poyezdi to‘xtatilgan.

Politsiya xodimlari yetib kelganidan so‘ng bola yengil jarohatlar bilan tez yordam xodimlariga topshirilgan va shifoxonaga olib ketilgan.

Chexiya politsiyasi voqea ortidan bolalar va ularning ota-onalarini metro hamda temiryo‘l hududlarida telefondan yoki quloqchindan foydalanishda ehtiyot bo‘lishga chaqirdi. Politsiya qisqa muddatli e’tiborsizlik ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBugun, 07:06Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiOddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiBugun, 06:30«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdi«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdiBugun, 06:12Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5Dunyodagi eng qimmat tabiiy tolalar: Top-5Bugun, 05:59Britaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBritaniyada «chag‘alaylar» yiliga 172 mln funtlik ovqatni olib qochmoqdaBugun, 05:33Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Nyu-Yorkda yashin urgan erkak omon qoldi (video)Bugun, 05:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi