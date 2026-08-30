Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...

·86·Dunyo
Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...

Eron Oliy rahbari Mo‘jtaba Xomanaiy musulmon davlatlarini birlikka va hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. U, ayniqsa, G‘arbiy Osiyo va Fors ko‘rfazi mamlakatlari o‘rtasida yaqinroq hamjihatlik bo‘lishi kerakligini ta’kidladi. Bu haqda uning Islomiy birlik haftaligi munosabati bilan yo‘llagan yozma murojaatida aytilgan.

Xomanaiyning bayonoti mintaqada AQSH va Isroil bilan bog‘liq keskinliklar davom etayotgan bir paytga to‘g‘ri keldi.

Xomanaiy nimani taklif qilmoqda?

Eron rahbari musulmon mamlakatlari o‘rtasida birlik, do‘stlik va turli sohalarda hamkorlikni kuchaytirish zarurligini aytdi.

Uning murojaatida quyidagi yo‘nalishlar alohida urg‘ulangan:

  • musulmon davlatlari o‘rtasida birlikni kuchaytirish;

  • o‘zaro hamkorlikni rivojlantirish;

  • davlatlar o‘rtasida o‘zaro mudofaa sohasida hamkorlik qilish;

  • musulmon jamiyati ichida bo‘linishlarning oldini olish.

«Musulmonlar o‘rtasidagi bo‘linish dushmanlar manfaatiga xizmat qiladi», degan mazmunda fikr bildirgan Xomanaiy.

AQSH va Isroilga nisbatan keskin bayonot

Xomanaiy AQSH va Isroilni musulmonlar birligi va do‘stligining asosiy dushmanlari sifatida ta’rifladi.

Uning aytishicha, muammo faqat Eron yoki uning mintaqadagi ittifoqchilari bilan cheklanmaydi, balki kengroq musulmon dunyosiga daxldor.

Xomanaiy, xususan, Fors ko‘rfazi davlatlari rahbarlarini tashqi bosimlarga qarshi birgalikda harakat qilishga chaqirgan.

Falastin masalasi ham tilga olindi

Eron rahbari murojaatida Falastin masalasiga ham to‘xtaldi. U musulmon davlatlari birlashgan taqdirda, falastinliklar bu qadar yordamsiz holatda qolarmidi, degan savolni o‘rtaga tashladi.

Bu bayonot mintaqadagi uzoq davom etayotgan ziddiyatlar fonida yangradi.

Nega bu bayonot hozir aytildi?

Murojaat Islomiy birlik haftaligi munosabati bilan e’lon qilingan. Shu bilan birga, bu Xomanaiyning AQSH va Isroil zarbalarida yaralanganidan keyingi birinchi yirik ommaviy bayonotlaridan biri sifatida baholanmoqda.

Ayni paytda Eron va AQSH o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar, sanksiyalar hamda Fors ko‘rfazi atrofidagi vaziyat mintaqadagi siyosiy keskinlikni saqlab turibdi.

Asosiy maqsad — musulmon davlatlarini yaqinlashtirish

Xomanaiyning murojaatidagi asosiy g‘oya musulmon davlatlari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va tashqi bosimlarga qarshi birgalikda harakat qilishdan iborat.

Biroq uning AQSH va Isroilga qarshi keskin bayonotlari mintaqadagi mavjud geosiyosiy ziddiyatlar fonida yana bir bor xalqaro e’tiborni Tehron pozitsiyasiga qaratdi.

Eron rahbari musulmon davlatlarini birlashishga chaqirdi — endi bu chaqiriq mintaqada qanday siyosiy aks-sado berishi asosiy masala bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borKipr sohillarida parom ag‘darilib ketdi: qurbonlar borBugun, 19:48Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Bugun, 19:30Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiOlmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiBugun, 19:17Avstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiAvstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiBugun, 19:05Ishda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiIshda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiBugun, 18:58Mashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiMashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiBugun, 18:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi