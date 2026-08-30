Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...
Eron Oliy rahbari Mo‘jtaba Xomanaiy musulmon davlatlarini birlikka va hamkorlikni kuchaytirishga chaqirdi. U, ayniqsa, G‘arbiy Osiyo va Fors ko‘rfazi mamlakatlari o‘rtasida yaqinroq hamjihatlik bo‘lishi kerakligini ta’kidladi. Bu haqda uning Islomiy birlik haftaligi munosabati bilan yo‘llagan yozma murojaatida aytilgan.
Xomanaiyning bayonoti mintaqada AQSH va Isroil bilan bog‘liq keskinliklar davom etayotgan bir paytga to‘g‘ri keldi.
Xomanaiy nimani taklif qilmoqda?
Eron rahbari musulmon mamlakatlari o‘rtasida birlik, do‘stlik va turli sohalarda hamkorlikni kuchaytirish zarurligini aytdi.
Uning murojaatida quyidagi yo‘nalishlar alohida urg‘ulangan:
musulmon davlatlari o‘rtasida birlikni kuchaytirish;
o‘zaro hamkorlikni rivojlantirish;
davlatlar o‘rtasida o‘zaro mudofaa sohasida hamkorlik qilish;
musulmon jamiyati ichida bo‘linishlarning oldini olish.
«Musulmonlar o‘rtasidagi bo‘linish dushmanlar manfaatiga xizmat qiladi», degan mazmunda fikr bildirgan Xomanaiy.
AQSH va Isroilga nisbatan keskin bayonot
Xomanaiy AQSH va Isroilni musulmonlar birligi va do‘stligining asosiy dushmanlari sifatida ta’rifladi.
Uning aytishicha, muammo faqat Eron yoki uning mintaqadagi ittifoqchilari bilan cheklanmaydi, balki kengroq musulmon dunyosiga daxldor.
Xomanaiy, xususan, Fors ko‘rfazi davlatlari rahbarlarini tashqi bosimlarga qarshi birgalikda harakat qilishga chaqirgan.
Falastin masalasi ham tilga olindi
Eron rahbari murojaatida Falastin masalasiga ham to‘xtaldi. U musulmon davlatlari birlashgan taqdirda, falastinliklar bu qadar yordamsiz holatda qolarmidi, degan savolni o‘rtaga tashladi.
Bu bayonot mintaqadagi uzoq davom etayotgan ziddiyatlar fonida yangradi.
Nega bu bayonot hozir aytildi?
Murojaat Islomiy birlik haftaligi munosabati bilan e’lon qilingan. Shu bilan birga, bu Xomanaiyning AQSH va Isroil zarbalarida yaralanganidan keyingi birinchi yirik ommaviy bayonotlaridan biri sifatida baholanmoqda.
Ayni paytda Eron va AQSH o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar, sanksiyalar hamda Fors ko‘rfazi atrofidagi vaziyat mintaqadagi siyosiy keskinlikni saqlab turibdi.
Asosiy maqsad — musulmon davlatlarini yaqinlashtirish
Xomanaiyning murojaatidagi asosiy g‘oya musulmon davlatlari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va tashqi bosimlarga qarshi birgalikda harakat qilishdan iborat.
Biroq uning AQSH va Isroilga qarshi keskin bayonotlari mintaqadagi mavjud geosiyosiy ziddiyatlar fonida yana bir bor xalqaro e’tiborni Tehron pozitsiyasiga qaratdi.
Eron rahbari musulmon davlatlarini birlashishga chaqirdi — endi bu chaqiriq mintaqada qanday siyosiy aks-sado berishi asosiy masala bo‘lib qolmoqda.
…