«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi

·43·Sport
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi

Argentinalik yulduz Lionel Messining 39 yoshida milliy terma jamoadagi 20 yillik faoliyatini yakunlagani haqidagi shoshilinch bayonoti butun dunyoda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Krishtianu Ronalduning yaqin do‘sti va taniqli teleboshlovchi Pirs Morgan mazkur voqeaga tezkor munosabat bildirib, futbol tarixidagi eng bahsli mavzu — Messi va Ronaldu qarama-qarshiligiga chek qo‘yilganini ta’kidladi.

Morganning fikricha, milliy terma jamoa miqyosidagi statistik raqamlar 41 yoshli portugaliyalik yulduzning mutlaq ustunligini isbotlab berdi.

«Messi — ikkinchi, Ronaldu — birinchi»: Morganning keskin bayonoti

Pirs Morgan o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida milliy jamoalar tarixidagi gollar sonini solishtirib, quyidagi fikrlarni yozib qoldirdi:

  • Messining yakuniy ko‘rsatkichi: «Shoshilinch xabar. Lionel Messi Argentina milliy jamoasi safida jami 125 ta gol urgan holda termadagi faoliyatini yakunladi. Bu — futbol tarixidagi ikkinchi eng yaxshi natija»;

  • Ronalduning mutlaq rekordi: «Krishtianu Ronaldu esa Portugaliya terma jamoasi uchun hozirga qadar 146 ta gol urdi. Bu — futbol tarixidagi eng yaxshi va yetib bo‘lmas ko‘rsatkichdir»;

  • Yakuniy hukm: «Shu bilan futbol tarixidagi eng buyuk futbolchi (GOAT) kim ekani haqidagi bahslarga butunlay nuqta qo‘yildi».

Terma jamoalardagi tarixiy qarama-qarshilik

Ikki afsonaning milliy jamoalar safidagi uzoq yillik raqobati raqamlarda quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • 146 ga qarshi 125: Ronaldu xalqaro maydondagi gollar soni bo‘yicha dunyo rekordini o‘zida saqlab turibdi va 41 yoshida ham Portugaliya safida to‘p tepishda davom etmoqda;

  • Davrning yakunlanishi: Messining terma jamoadan ketishi 2006 yildan buyon davom etib kelayotgan global raqobatning xalqaro bosqichiga rasman yakun yasadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiTransfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiBugun, 22:38O‘zbekiston U-20 Osiyo kubogi saralashini g‘alaba bilan boshladi: Bangladesh mag‘lub etildiO‘zbekiston U-20 Osiyo kubogi saralashini g‘alaba bilan boshladi: Bangladesh mag‘lub etildiBugun, 22:27Bir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildiBir davr yakunlandi: Messi Argentina milliy jamoasidan ketganini e’lon qildiBugun, 21:51Umar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiUmar Nurmagomedov qayerda xato qildi? UFC afsonasi bu jang bo‘yicha shov-shuvli bayonot berdiBugun, 21:09Lionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiLionel Messi ter jamoadagi faoliyatini yakunladiBugun, 20:30Pyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaPyotr Yan, Dvalishvili yoki O'Melli? Song Yadongning sensatsion g‘alabasidan so‘ng divizionda katta intrigaBugun, 20:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)