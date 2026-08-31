«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Argentinalik yulduz Lionel Messining 39 yoshida milliy terma jamoadagi 20 yillik faoliyatini yakunlagani haqidagi shoshilinch bayonoti butun dunyoda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Krishtianu Ronalduning yaqin do‘sti va taniqli teleboshlovchi Pirs Morgan mazkur voqeaga tezkor munosabat bildirib, futbol tarixidagi eng bahsli mavzu — Messi va Ronaldu qarama-qarshiligiga chek qo‘yilganini ta’kidladi.
Morganning fikricha, milliy terma jamoa miqyosidagi statistik raqamlar 41 yoshli portugaliyalik yulduzning mutlaq ustunligini isbotlab berdi.
«Messi — ikkinchi, Ronaldu — birinchi»: Morganning keskin bayonoti
Pirs Morgan o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida milliy jamoalar tarixidagi gollar sonini solishtirib, quyidagi fikrlarni yozib qoldirdi:
Messining yakuniy ko‘rsatkichi: «Shoshilinch xabar. Lionel Messi Argentina milliy jamoasi safida jami 125 ta gol urgan holda termadagi faoliyatini yakunladi. Bu — futbol tarixidagi ikkinchi eng yaxshi natija»;
Ronalduning mutlaq rekordi: «Krishtianu Ronaldu esa Portugaliya terma jamoasi uchun hozirga qadar 146 ta gol urdi. Bu — futbol tarixidagi eng yaxshi va yetib bo‘lmas ko‘rsatkichdir»;
Yakuniy hukm: «Shu bilan futbol tarixidagi eng buyuk futbolchi (GOAT) kim ekani haqidagi bahslarga butunlay nuqta qo‘yildi».
Terma jamoalardagi tarixiy qarama-qarshilik
Ikki afsonaning milliy jamoalar safidagi uzoq yillik raqobati raqamlarda quyidagicha ko‘rinish oldi:
146 ga qarshi 125: Ronaldu xalqaro maydondagi gollar soni bo‘yicha dunyo rekordini o‘zida saqlab turibdi va 41 yoshida ham Portugaliya safida to‘p tepishda davom etmoqda;
Davrning yakunlanishi: Messining terma jamoadan ketishi 2006 yildan buyon davom etib kelayotgan global raqobatning xalqaro bosqichiga rasman yakun yasadi.
…