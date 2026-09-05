Parlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladi
Polsha parlamenti — Seymning navbatdagi yalpi majlisi kutilmagan va shov-shuvli voqea bilan xalqaro OAV hamda ijtimoiy tarmoqlarning diqqat markaziga tushdi. Muxolifatdagi «Qonun va adolat» (PiS) partiyasi deputati Dominika Xorosinskaya Bosh vazir o‘rinbosari hamda milliy mudofaa vaziri Vladislav Kosinyak-Kamishning chiqishi paytida zalda o‘tirib itdek vovulladi. Ushbu noodatiy harakat va vazirga qarata aytilgan istehzoli kinoyalar Yevropa siyosiy doiralarida keskin e’tiroz va shok to‘lqinini keltirib chiqardi.
Nutqni bo‘lgan «aksillash»: Vazirga qarata aytilgan kinoyalar
Voqea hukumat va muxolifat o‘rtasidagi keskin siyosiy debatlarning avjiga chiqqan pallasida sodir bo‘ldi:
Vazirning keskin tanqidi: Hodisa Mudofaa vaziri Vladislav Kosinyak-Kamishning muxolifatdagi «Qonun va adolat» partiyasi xatti-harakatlarini ochiq tanqid qilib, ularni hokimiyatni egallab olishga urinish va mamlakat demokratiyasi asoslarini yemirishda ayblayotgan paytida yuz berdi;
It ovozlari va «yo‘lbarsvachcha»: Vazirning hissiyotlarga boy nutqi davom etayotgan bir vaqtda, deputat Dominika Xorosinskaya zalda turib itning aksillashiga o‘xshash ovoz chiqara boshlagan hamda minbardagi vazirga qarata istehzo bilan «yo‘lbarsvachcha» deya hayqirgan;
Zaldagi karaxtlik: Parlament a’zosining bunday bolalarcha va maynavozchilikka asoslangan harakati yig‘ilganlarni bir necha soniyaga karaxt ahvolga solib, yig‘ilishning jiddiy ruhiyatini buzib yubordi.
«Bunaqasini siyosatda ko‘rmaganman»: Donald Tusk va IIV vazirining reaksiyasi
Hukumatning yuqori martabali vakillari deputatning ushbu xatti-harakatiga nisbatan jiddiy e’tiroz bildirishdi:
Bosh vazirning noxush hayrati: Polsha Bosh vaziri Donald Tusk voqea yuzasidan bayonot berib, parlament a’zosining bunday muomalasidan hayratda va qattiq xafa ekanini bildirdi;
Ichki ishlar vazirining keskin munosabati: IIV rahbari Marsin Kervinskiy hodisani «g‘ayrioddiy va g‘alati amaliyot» deb atadi. Vazir o‘z siyosiy faoliyati davomida oliy qonun chiqaruvchi organ devorlari ichida hech qachon bunday madaniyatsizlik va odobsizlikka guvoh bo‘lmaganini alohida qayd etdi;
Xorosinskayaning sukuti: Muhokamalar markazida qolgan Dominika Xorosinskaya hozircha o‘z xatti-harakati va nima sababdan bunday qilgani yuzasidan birorta rasmiy izoh bergani yo‘q.
Siyosiy madaniyat inqirozi va tarmoqlardagi muhokamalar
Ushbu hodisa zamonaviy parlament bahslaridagi chegaralar masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi:
Parlament etiketining buzilishi: Siyosiy ekspertlarning ta’kidlashicha, oliy minbarlarda siyosiy dalillar va mantiqiy tanqidlar o‘rnini bunday shov-shuvli masxarabozlik egallashi davlat hokimiyatining nufuziga putur yetkazadi;
Internetdagi viral to‘lqin: Voqea aks etgan videolavhalar bir necha soat ichida millionlab ko‘rishlar yig‘ib, foydalanuvchilar orasida turli hazilomuz memlar va qizg‘in siyosiy bahslarga sabab bo‘lmoqda.
Sizningcha, oliy qonun chiqaruvchi minbarda o‘zini bunday tutish siyosiy norozilikning noodatiy bir ko‘rinishimi yoki insonning shaxsiy tarbiyasizligi va deputatlik maqomiga nisbatan ochiq hurmatsizlikmi? Muxolifat bunday harakatlar orqali ochko ishlay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…