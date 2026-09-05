Parlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladi

·0·Dunyo
Parlamentda kutilmagan tomosha: Polsha Seymi deputati minbarda turib vovullay boshladi

Polsha parlamenti — Seymning navbatdagi yalpi majlisi kutilmagan va shov-shuvli voqea bilan xalqaro OAV hamda ijtimoiy tarmoqlarning diqqat markaziga tushdi. Muxolifatdagi «Qonun va adolat» (PiS) partiyasi deputati Dominika Xorosinskaya Bosh vazir o‘rinbosari hamda milliy mudofaa vaziri Vladislav Kosinyak-Kamishning chiqishi paytida zalda o‘tirib itdek vovulladi. Ushbu noodatiy harakat va vazirga qarata aytilgan istehzoli kinoyalar Yevropa siyosiy doiralarida keskin e’tiroz va shok to‘lqinini keltirib chiqardi.

Nutqni bo‘lgan «aksillash»: Vazirga qarata aytilgan kinoyalar

Voqea hukumat va muxolifat o‘rtasidagi keskin siyosiy debatlarning avjiga chiqqan pallasida sodir bo‘ldi:

  • Vazirning keskin tanqidi: Hodisa Mudofaa vaziri Vladislav Kosinyak-Kamishning muxolifatdagi «Qonun va adolat» partiyasi xatti-harakatlarini ochiq tanqid qilib, ularni hokimiyatni egallab olishga urinish va mamlakat demokratiyasi asoslarini yemirishda ayblayotgan paytida yuz berdi;

  • It ovozlari va «yo‘lbarsvachcha»: Vazirning hissiyotlarga boy nutqi davom etayotgan bir vaqtda, deputat Dominika Xorosinskaya zalda turib itning aksillashiga o‘xshash ovoz chiqara boshlagan hamda minbardagi vazirga qarata istehzo bilan «yo‘lbarsvachcha» deya hayqirgan;

  • Zaldagi karaxtlik: Parlament a’zosining bunday bolalarcha va maynavozchilikka asoslangan harakati yig‘ilganlarni bir necha soniyaga karaxt ahvolga solib, yig‘ilishning jiddiy ruhiyatini buzib yubordi.

«Bunaqasini siyosatda ko‘rmaganman»: Donald Tusk va IIV vazirining reaksiyasi

Hukumatning yuqori martabali vakillari deputatning ushbu xatti-harakatiga nisbatan jiddiy e’tiroz bildirishdi:

  • Bosh vazirning noxush hayrati: Polsha Bosh vaziri Donald Tusk voqea yuzasidan bayonot berib, parlament a’zosining bunday muomalasidan hayratda va qattiq xafa ekanini bildirdi;

  • Ichki ishlar vazirining keskin munosabati: IIV rahbari Marsin Kervinskiy hodisani «g‘ayrioddiy va g‘alati amaliyot» deb atadi. Vazir o‘z siyosiy faoliyati davomida oliy qonun chiqaruvchi organ devorlari ichida hech qachon bunday madaniyatsizlik va odobsizlikka guvoh bo‘lmaganini alohida qayd etdi;

  • Xorosinskayaning sukuti: Muhokamalar markazida qolgan Dominika Xorosinskaya hozircha o‘z xatti-harakati va nima sababdan bunday qilgani yuzasidan birorta rasmiy izoh bergani yo‘q.

Siyosiy madaniyat inqirozi va tarmoqlardagi muhokamalar

Ushbu hodisa zamonaviy parlament bahslaridagi chegaralar masalasini yana kun tartibiga olib chiqdi:

  • Parlament etiketining buzilishi: Siyosiy ekspertlarning ta’kidlashicha, oliy minbarlarda siyosiy dalillar va mantiqiy tanqidlar o‘rnini bunday shov-shuvli masxarabozlik egallashi davlat hokimiyatining nufuziga putur yetkazadi;

  • Internetdagi viral to‘lqin: Voqea aks etgan videolavhalar bir necha soat ichida millionlab ko‘rishlar yig‘ib, foydalanuvchilar orasida turli hazilomuz memlar va qizg‘in siyosiy bahslarga sabab bo‘lmoqda.

Sizningcha, oliy qonun chiqaruvchi minbarda o‘zini bunday tutish siyosiy norozilikning noodatiy bir ko‘rinishimi yoki insonning shaxsiy tarbiyasizligi va deputatlik maqomiga nisbatan ochiq hurmatsizlikmi? Muxolifat bunday harakatlar orqali ochko ishlay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiTekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldiBugun, 10:06“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?Bugun, 09:52Sulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiSulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiBugun, 08:37Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)Bugun, 07:25Bomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBugun, 07:06Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiOddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiBugun, 06:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi