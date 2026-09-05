Luis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdi
Fransiya chempionatining navbatdagi turida «PSJ» kutilmaganda «Monako»ga mag‘lub bo‘ldi. Parijliklar o‘z maydonida kechgan bahsda 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, jamoa bosh murabbiyi Luis Enrike uchrashuvdan keyin futbolchilarining harakatlaridan norozi emasligini aytdi.
Ispaniyalik mutaxassis hatto «PSJ» g‘alabaga ko‘proq loyiq bo‘lganini ta’kidladi. Enrikening fikricha, uchrashuv natijasi maydondagi voqealarni to‘liq aks ettirmagan.
Enrike mag‘lubiyatga qaramay, jamoasidan mamnun
«PSJ» uchun «Monako»ga qarshi bahs kutilganidan ancha murakkab kechdi. Parijliklar o‘z imkoniyatlaridan to‘liq foydalana olmadi va yakunda raqibiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Shunga qaramay, Luis Enrike jamoasining o‘yinida ijobiy jihatlar ko‘p bo‘lganini aytdi.
«Ko‘rganlarimdan mamnunman. Bu mavsumning endigina boshlanishi va biz hali o‘z darajamizda emasmiz. Lekin ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rdim».
«Biz g‘alabaga loyiq edik»
Enrike uchrashuvdagi statistik ko‘rsatkichlarga ham e’tibor qaratdi. Xususan, murabbiy xG — kutilgan gollar ko‘rsatkichi «PSJ»ning ustunligini ko‘rsatganini ta’kidladi.
«Men uchun aniqki, biz g‘alabaga loyiq edik. Birgina xG ko‘rsatkichiga qarashning o‘zi yetarli. Biroq futbol shunday va bu ajoyib sport turi».
Bu fikr «PSJ»ning mag‘lubiyatiga qaramay, Enrike jamoaning o‘yin sifati va yaratgan imkoniyatlaridan qoniqqanini ko‘rsatadi.
Nega «PSJ» g‘alabani qo‘ldan chiqardi?
Uchrashuvdan keyin asosiy savollardan biri — imkoniyatlar va natija o‘rtasidagi katta farq bo‘ldi.
Luis Enrike esa bunga aniq javob berish oson emasligini tan oldi:
«Natijani qanday tushuntirishim mumkin? Futbolni ba’zida tushuntirib bo‘lmaydi».
Murabbiyning fikricha, bunday uchrashuvlar jamoaning kelgusi natijalari uchun ham muhim saboq bo‘lishi mumkin.
Enrike futbolchilarining mentalitetini alohida ta’kidladi
«PSJ» bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin futbolchilarining ruhiy holatiga ham alohida to‘xtaldi.
U jamoa mentalitetini ijobiy baholab, chempionat hali uzoq davom etishini ta’kidladi.
«Men futbolchilarning mentalitetini alohida ta’kidlamoqchiman. Bu qiziqarli chempionat bo‘ladi. Biz kelajakka tayyorgarlik ko‘rishimiz kerak».
«PSJ»ni endi «Brest» sinovi kutmoqda
«Monako»dan uchralgan mag‘lubiyat «PSJ» uchun mavsumdagi muhim ogohlantirishlardan biri bo‘ldi. Jamoa endi yo‘l qo‘yilgan xatolarni tahlil qilib, chempionatdagi keyingi bahsga tayyorlanishi kerak.
Parijliklarning navbatdagi raqibi — «Brest». Luis Enrike shogirdlari bu safar safarda maydonga tushadi.
Xulosa shuki, «PSJ»ning 1:2 hisobidagi mag‘lubiyati Enrike uchun hali jiddiy xavotir sababi emas. Murabbiy jamoa o‘yinida ijobiy jihatlarni ko‘rmoqda va asosiy maqsad — mavsum davomida imkoniyatlarni natijaga aylantirish.
…