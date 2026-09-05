Luis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdi

·28·Sport
Luis Enrike «Monako»ga mag‘lubiyatdan so‘ng hayratlanarli fikr bildirdi

Fransiya chempionatining navbatdagi turida «PSJ» kutilmaganda «Monako»ga mag‘lub bo‘ldi. Parijliklar o‘z maydonida kechgan bahsda 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da, jamoa bosh murabbiyi Luis Enrike uchrashuvdan keyin futbolchilarining harakatlaridan norozi emasligini aytdi.

Ispaniyalik mutaxassis hatto «PSJ» g‘alabaga ko‘proq loyiq bo‘lganini ta’kidladi. Enrikening fikricha, uchrashuv natijasi maydondagi voqealarni to‘liq aks ettirmagan.

Enrike mag‘lubiyatga qaramay, jamoasidan mamnun

«PSJ» uchun «Monako»ga qarshi bahs kutilganidan ancha murakkab kechdi. Parijliklar o‘z imkoniyatlaridan to‘liq foydalana olmadi va yakunda raqibiga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Shunga qaramay, Luis Enrike jamoasining o‘yinida ijobiy jihatlar ko‘p bo‘lganini aytdi.

«Ko‘rganlarimdan mamnunman. Bu mavsumning endigina boshlanishi va biz hali o‘z darajamizda emasmiz. Lekin ko‘plab ijobiy jihatlarni ko‘rdim».

«Biz g‘alabaga loyiq edik»

Enrike uchrashuvdagi statistik ko‘rsatkichlarga ham e’tibor qaratdi. Xususan, murabbiy xG — kutilgan gollar ko‘rsatkichi «PSJ»ning ustunligini ko‘rsatganini ta’kidladi.

«Men uchun aniqki, biz g‘alabaga loyiq edik. Birgina xG ko‘rsatkichiga qarashning o‘zi yetarli. Biroq futbol shunday va bu ajoyib sport turi».

Bu fikr «PSJ»ning mag‘lubiyatiga qaramay, Enrike jamoaning o‘yin sifati va yaratgan imkoniyatlaridan qoniqqanini ko‘rsatadi.

Nega «PSJ» g‘alabani qo‘ldan chiqardi?

Uchrashuvdan keyin asosiy savollardan biri — imkoniyatlar va natija o‘rtasidagi katta farq bo‘ldi.

Luis Enrike esa bunga aniq javob berish oson emasligini tan oldi:

«Natijani qanday tushuntirishim mumkin? Futbolni ba’zida tushuntirib bo‘lmaydi».

Murabbiyning fikricha, bunday uchrashuvlar jamoaning kelgusi natijalari uchun ham muhim saboq bo‘lishi mumkin.

Enrike futbolchilarining mentalitetini alohida ta’kidladi

«PSJ» bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin futbolchilarining ruhiy holatiga ham alohida to‘xtaldi.

U jamoa mentalitetini ijobiy baholab, chempionat hali uzoq davom etishini ta’kidladi.

«Men futbolchilarning mentalitetini alohida ta’kidlamoqchiman. Bu qiziqarli chempionat bo‘ladi. Biz kelajakka tayyorgarlik ko‘rishimiz kerak».

«PSJ»ni endi «Brest» sinovi kutmoqda

«Monako»dan uchralgan mag‘lubiyat «PSJ» uchun mavsumdagi muhim ogohlantirishlardan biri bo‘ldi. Jamoa endi yo‘l qo‘yilgan xatolarni tahlil qilib, chempionatdagi keyingi bahsga tayyorlanishi kerak.

Parijliklarning navbatdagi raqibi — «Brest». Luis Enrike shogirdlari bu safar safarda maydonga tushadi.

Xulosa shuki, «PSJ»ning 1:2 hisobidagi mag‘lubiyati Enrike uchun hali jiddiy xavotir sababi emas. Murabbiy jamoa o‘yinida ijobiy jihatlarni ko‘rmoqda va asosiy maqsad — mavsum davomida imkoniyatlarni natijaga aylantirish.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiBugun, 08:01«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?Bugun, 07:58Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiMourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 07:54Shov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiShov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiBugun, 07:51«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 07:48Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiReal Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiBugun, 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)