Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldi
Ukraina Milliy politsiyasida sodir bo‘lgan kutilmagan va absurd kiberxavfsizlik mojarosi butun tarmoqni larzaga soldi. Politsiya xodimasining ijtimoiy tarmoqlardagi go‘zallik saloniga berilgan soxta chegirmaga uchishi oqibatida xakerlar ichki xavfsizlik tizimiga to‘liq kirish imkoniga ega bo‘lishdi. Natijada Ukraina bo‘ylab 2026 yilning 7 oyi davomida amalga oshirilgan safarbarlik ko‘lami, harbiy komissarliklar (TSK) hisobotlari va ko‘cha reydlariga oid yopiq statistik hujjatlar jamoatchilikka sizib chiqdi.
«Go‘zallik saloni tuzog‘i»: Xakerlar davlat sirini qanday qo‘lga kiritdi?
Maxfiy ma’lumotlarning qo‘lga kiritilishi murakkab texnik hujum emas, balki oddiy inson omili va fishing nayrangi orqali amalga oshirilgan:
3 ta bepul tashrif: Ijtimoiy tarmoqlardan politsiya xodimasi topilib, unga mashhur go‘zallik salonidan go‘yoki «3 ta bepul manikyur» xizmatini taqdim etuvchi soxta havola yuborilgan;
Ichki bazalar ochildi: Xodima havola orqali tuzoqqa ilingach, xakerlar Milliy politsiyaning Ichki xavfsizlik departamentiga, sudlanganlikni tekshiruvchi «Zapit» tizimiga va xodimlarning ishchi kompyuterlariga to‘liq ulandi;
Majlislar zalidagi kameralar: Hatto rahbariyat yig‘ilishlari o‘tkaziladigan zallardagi kuzatuv kameralari va mikrofonlar ham nazorat ostiga olinib, raketa zarbalari va halok bo‘lganlar to‘g‘risidagi yopiq brifinglar eshitilgan.
1,4 millionlik baza va ko‘cha reydlari: Safarbarlikning haqiqiy raqamlari
E’lon qilingan rasmiy hujjat jadvali Ukraina bo‘yicha 2026 yilning yetti oyida olib borilgan harakatlarning ko‘lamini ko‘rsatmoqda:
1,4 million fuqaro nazoratda: Yagona hisob reyestri bazasiga jami 1 409 688 nafar shaxs to‘g‘risidagi ma’lumotlar kiritilgan;
228 ming ushlangan fuqaro: Xabarnoma berish guruhlari va blokpostlarda jami 228 626 nafar erkak ushlanib, Harbiy-tibbiy komissiyaga (VLK) yuborilgan;
174 ming nafar tibbiy ko‘rik: Ushlanganlardan 174 120 nafari tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tgan deb topilgan;
170 ming kishi front sari: Ko‘rikdan o‘tganlar orasidan 102 548 nafari majburiy tarzda safarbar qilingan, 69 525 nafari esa «ko‘ngilli» sifatida rasmiylashtirilib, jami 170 mingdan ortiq odam oldingi chiziqqa jo‘natilgan;
148 mingta chaqiruv qog‘ozi: Yil boshidan buyon fuqarolar qo‘liga jami 148 550 ta chaqiruv qog‘ozi (povestka) shaxsan topshirilgan.
Hududlar tafovuti: Ko‘cha ovlari va ixtiyoriy boruvchilar
Hujjatlar Ukraina viloyatlari orasida keskin farq borligini ochiqladi:
Eng ko‘p majburiy safarbarlik: Erkaklarni ko‘chalardan olib ketish bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Dnepropetrovsk (13 ming), Kiyev viloyati va shahri (jami 16 mingdan ortiq) hamda Odessa viloyatida (9 ming) qayd etilgan;
Lvov fenomeni: Mamlakatning g‘arbiy qismida joylashgan Lvov viloyatida ko‘chadan ushlash ko‘rsatkichi eng past, ammo o‘z ixtiyori bilan kelgan ko‘ngillilar soni eng yuqori bo‘lgan (4 mingdan ziyod);
Entuziazmning yo‘qligi: Janubiy frontbo‘yi hududlari va Odessa viloyatida ixtiyoriy ravishda armiyaga boruvchilar soni eng past darajani tashkil etmoqda.
Sizningcha, davlat xavfsizligi va harbiy sirlar saqlanadigan muhim tizimlarning bitta oddiy bepul xizmat evaziga buzib kirilishi zamonaviy raqamli xavfsizlikning qanchalik ojizligini ko‘rsatadi? Kibergigiyenaga rioya qilmaslik ortidan yuz beradigan bunday fojiali holatlar haqida nima deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…