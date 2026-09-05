Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldi

·1·Dunyo
Tekin manikyur evaziga sotilgan davlat siri: Ukrainada 1,4 millionlik maxfiy baza fosh bo‘ldi

Ukraina Milliy politsiyasida sodir bo‘lgan kutilmagan va absurd kiberxavfsizlik mojarosi butun tarmoqni larzaga soldi. Politsiya xodimasining ijtimoiy tarmoqlardagi go‘zallik saloniga berilgan soxta chegirmaga uchishi oqibatida xakerlar ichki xavfsizlik tizimiga to‘liq kirish imkoniga ega bo‘lishdi. Natijada Ukraina bo‘ylab 2026 yilning 7 oyi davomida amalga oshirilgan safarbarlik ko‘lami, harbiy komissarliklar (TSK) hisobotlari va ko‘cha reydlariga oid yopiq statistik hujjatlar jamoatchilikka sizib chiqdi.

«Go‘zallik saloni tuzog‘i»: Xakerlar davlat sirini qanday qo‘lga kiritdi?

Maxfiy ma’lumotlarning qo‘lga kiritilishi murakkab texnik hujum emas, balki oddiy inson omili va fishing nayrangi orqali amalga oshirilgan:

  • 3 ta bepul tashrif: Ijtimoiy tarmoqlardan politsiya xodimasi topilib, unga mashhur go‘zallik salonidan go‘yoki «3 ta bepul manikyur» xizmatini taqdim etuvchi soxta havola yuborilgan;

  • Ichki bazalar ochildi: Xodima havola orqali tuzoqqa ilingach, xakerlar Milliy politsiyaning Ichki xavfsizlik departamentiga, sudlanganlikni tekshiruvchi «Zapit» tizimiga va xodimlarning ishchi kompyuterlariga to‘liq ulandi;

  • Majlislar zalidagi kameralar: Hatto rahbariyat yig‘ilishlari o‘tkaziladigan zallardagi kuzatuv kameralari va mikrofonlar ham nazorat ostiga olinib, raketa zarbalari va halok bo‘lganlar to‘g‘risidagi yopiq brifinglar eshitilgan.

1,4 millionlik baza va ko‘cha reydlari: Safarbarlikning haqiqiy raqamlari

E’lon qilingan rasmiy hujjat jadvali Ukraina bo‘yicha 2026 yilning yetti oyida olib borilgan harakatlarning ko‘lamini ko‘rsatmoqda:

  • 1,4 million fuqaro nazoratda: Yagona hisob reyestri bazasiga jami 1 409 688 nafar shaxs to‘g‘risidagi ma’lumotlar kiritilgan;

  • 228 ming ushlangan fuqaro: Xabarnoma berish guruhlari va blokpostlarda jami 228 626 nafar erkak ushlanib, Harbiy-tibbiy komissiyaga (VLK) yuborilgan;

  • 174 ming nafar tibbiy ko‘rik: Ushlanganlardan 174 120 nafari tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tgan deb topilgan;

  • 170 ming kishi front sari: Ko‘rikdan o‘tganlar orasidan 102 548 nafari majburiy tarzda safarbar qilingan, 69 525 nafari esa «ko‘ngilli» sifatida rasmiylashtirilib, jami 170 mingdan ortiq odam oldingi chiziqqa jo‘natilgan;

  • 148 mingta chaqiruv qog‘ozi: Yil boshidan buyon fuqarolar qo‘liga jami 148 550 ta chaqiruv qog‘ozi (povestka) shaxsan topshirilgan.

Hududlar tafovuti: Ko‘cha ovlari va ixtiyoriy boruvchilar

Hujjatlar Ukraina viloyatlari orasida keskin farq borligini ochiqladi:

  • Eng ko‘p majburiy safarbarlik: Erkaklarni ko‘chalardan olib ketish bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich Dnepropetrovsk (13 ming), Kiyev viloyati va shahri (jami 16 mingdan ortiq) hamda Odessa viloyatida (9 ming) qayd etilgan;

  • Lvov fenomeni: Mamlakatning g‘arbiy qismida joylashgan Lvov viloyatida ko‘chadan ushlash ko‘rsatkichi eng past, ammo o‘z ixtiyori bilan kelgan ko‘ngillilar soni eng yuqori bo‘lgan (4 mingdan ziyod);

  • Entuziazmning yo‘qligi: Janubiy frontbo‘yi hududlari va Odessa viloyatida ixtiyoriy ravishda armiyaga boruvchilar soni eng past darajani tashkil etmoqda.

Sizningcha, davlat xavfsizligi va harbiy sirlar saqlanadigan muhim tizimlarning bitta oddiy bepul xizmat evaziga buzib kirilishi zamonaviy raqamli xavfsizlikning qanchalik ojizligini ko‘rsatadi? Kibergigiyenaga rioya qilmaslik ortidan yuz beradigan bunday fojiali holatlar haqida nima deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?“Voyager” zondlari 50 ming darajalik “plazma devori”ga duch keldi — olimlarni nima hayratga soldi?Bugun, 09:52Sulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiSulh imkoniyati bormi? Putin va Zelenskiy muzokaralar qayta boshlanishiga ishora qildiBugun, 08:37Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)Chexiyada telefonga chalg‘igan 7 yoshli bola metro relsiga tushib ketdi (video)Bugun, 07:25Bomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBomba haqidagi hazili sabab yo‘lovchi reysdan qoldirildiBugun, 07:06Oddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiOddiy tajriba kutilmagan natija berdi: Atirauda yangi lotos hududi aniqlandiBugun, 06:30«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdi«Sovuq qiroli» muzli suv ostida bir soat qolib rekord o‘rnatdiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi