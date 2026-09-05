iPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqda

·2·Texno
iPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqda

Jahon boʻylab uyali aloqa operatorlari kelgusi avlod iPhone 스마트폰lari narxlariga oid dastlabki maʼlumotlarni oshkor qila boshladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalarning qiymati boʻyicha ilk tafsilotlar internetga sizib chiqqan boʻlib, ular orasida flagman modellarning kutilayotgan narxlari tahlilchilar prognozlarini qisman oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Vodafone Egypt operatori bazasidagi maʼlumotlarda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining narxlari koʻrsatib oʻtilgan. Xususan, Misr bozorida iPhone 18 Pro 98 000 Misr funtiga, iPhone 18 Pro Max esa 105 000 funtga baholangan. Ushbu koʻrsatkichlar avvalgi avlod qurilmalarining boshlangʻich narxlaridan taxminan 10–11 foizga yuqori ekanligini koʻrsatmoqda.

AQSh bozoridagi kutilayotgan narxlar va soliqlar

Biroq mutaxassislar bu raqamlarni toʻgʻridan-toʻgʻri boshqa mamlakatlar, xususan, AQSh bozoriga koʻchirib boʻlmasligini taʼkidlashmoqda. Gap shundaki, Misrdagi narxlar tarkibiga yuqori miqdordagi mahalliy soliqlar va import yigʻimlari kiritilgan. Shunga qaramay, mazkur sizib chiqqan maʼlumotlar global miqyosdagi narx siyosati haqida aniqroq tasavvur beradi.

Taxminlarga koʻra, AQShda iPhone 18 Pro modeli taxminan 1100 AQSh dollaridan, iPhone 18 Pro Max esa 1300 dollar atrofida boshlangʻich narxda sotuvga chiqariladi. Natijada, Apple kompaniyasi baʼzi tahlilchilar bashorat qilganidek narxni 150–200 dollarga emas, balki atigi 100 dollarga oshirish bilan cheklanishi kutilmoqda.

Yangi iPhone Ultra modeli haqida nimalar maʼlum

Narxlarning oʻzgarishi fonida kompaniya qatoriga yanada qimmatroq boʻlgan yangi Ultra versiyasi qoʻshilishi kutilmoqda. Vodafone Egypt maʼlumotlariga koʻra, ushbu premium qurilmaning narxi 155 750 Misr funtini tashkil qilishi mumkin. Bu esa standart flagmanlar bilan solishtirganda sezilarli darajada yuqori narx siyosatidan dalolat beradi.

Shuningdek, Vodafone Australia tomonidan taqdim etilgan qoʻshimcha maʼlumotlar iPhone Ultra modelining xotira turlari boʻyicha qiymatini ham fosh qildi. Unga koʻra, qurilmaning turli modifikatsiyalari quyidagicha baholanishi kutilmoqda:

  • 256 GB xotirali versiya — 3699 Avstraliya dollari
  • 512 GB xotirali versiya — 4199 Avstraliya dollari
  • 1 TB xotirali versiya — 4699 Avstraliya dollari
Mahalliy 10 foizli soliqlar hamda narx siyosatining oʻziga xos jihatlarini hisobga olgan holda, AQSh bozorida bu smartfon 2000 dollardan boshlanishi taxmin qilinmoqda. Agar ushbu prognozlar oʻzini oqlasa, iPhone Ultra narxi Samsung Galaxy Z Fold Ultra darajasida boʻlib, dastlab muhokama qilingan 2500–3000 dollarlik narxlardan ancha past boʻlishi maʼlum boʻldi.

iPhone 18 ProAppleTexnologiyaSmartfoniPhone Ultra
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiAQShning stratosferali aerostati Tinch okeanini kesib oʻtib, Yaponiyada internet tarqatdiBugun, 04:53Samsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaSamsung Galaxy Watch Ultra egalari korpus ajralishidan shikoyat qilmoqdaBugun, 04:30OpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiOpenAI sunʼiy intellekt agentlarining xavfsiz muhitdan qochish holatlari aniqlandiBugun, 04:23Kuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiKuycon kompaniyasi Apple uslubidagi yangi W34KB monitorini namoyish etdiBugun, 01:54Norvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiNorvegiya jamoat joylarida kamerali smart-ko‘zoynaklarni taqiqlamoqchiBugun, 01:29Xitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiXitoy Yer va Oy orasini kuzatish uchun 30 ta sunʼiy yoʻldosh uchiradiKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi