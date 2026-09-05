iPhone 18 Pro narxi kutilganidan pastroq oshishi kutilmoqda
Jahon boʻylab uyali aloqa operatorlari kelgusi avlod iPhone 스마트폰lari narxlariga oid dastlabki maʼlumotlarni oshkor qila boshladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilmalarning qiymati boʻyicha ilk tafsilotlar internetga sizib chiqqan boʻlib, ular orasida flagman modellarning kutilayotgan narxlari tahlilchilar prognozlarini qisman oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Vodafone Egypt operatori bazasidagi maʼlumotlarda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellarining narxlari koʻrsatib oʻtilgan. Xususan, Misr bozorida iPhone 18 Pro 98 000 Misr funtiga, iPhone 18 Pro Max esa 105 000 funtga baholangan. Ushbu koʻrsatkichlar avvalgi avlod qurilmalarining boshlangʻich narxlaridan taxminan 10–11 foizga yuqori ekanligini koʻrsatmoqda.
AQSh bozoridagi kutilayotgan narxlar va soliqlarBiroq mutaxassislar bu raqamlarni toʻgʻridan-toʻgʻri boshqa mamlakatlar, xususan, AQSh bozoriga koʻchirib boʻlmasligini taʼkidlashmoqda. Gap shundaki, Misrdagi narxlar tarkibiga yuqori miqdordagi mahalliy soliqlar va import yigʻimlari kiritilgan. Shunga qaramay, mazkur sizib chiqqan maʼlumotlar global miqyosdagi narx siyosati haqida aniqroq tasavvur beradi.
Taxminlarga koʻra, AQShda iPhone 18 Pro modeli taxminan 1100 AQSh dollaridan, iPhone 18 Pro Max esa 1300 dollar atrofida boshlangʻich narxda sotuvga chiqariladi. Natijada, Apple kompaniyasi baʼzi tahlilchilar bashorat qilganidek narxni 150–200 dollarga emas, balki atigi 100 dollarga oshirish bilan cheklanishi kutilmoqda.
Yangi iPhone Ultra modeli haqida nimalar maʼlumNarxlarning oʻzgarishi fonida kompaniya qatoriga yanada qimmatroq boʻlgan yangi Ultra versiyasi qoʻshilishi kutilmoqda. Vodafone Egypt maʼlumotlariga koʻra, ushbu premium qurilmaning narxi 155 750 Misr funtini tashkil qilishi mumkin. Bu esa standart flagmanlar bilan solishtirganda sezilarli darajada yuqori narx siyosatidan dalolat beradi.
Shuningdek, Vodafone Australia tomonidan taqdim etilgan qoʻshimcha maʼlumotlar iPhone Ultra modelining xotira turlari boʻyicha qiymatini ham fosh qildi. Unga koʻra, qurilmaning turli modifikatsiyalari quyidagicha baholanishi kutilmoqda:
- 256 GB xotirali versiya — 3699 Avstraliya dollari
- 512 GB xotirali versiya — 4199 Avstraliya dollari
- 1 TB xotirali versiya — 4699 Avstraliya dollari
…