Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh

·0·Madaniyat
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh

Argentinalik mashhur futbolchi Lionel Messining rafiqasi Antonela Rokusso ayni kunlarda Nyu-York shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli US Open tennis turniriga tashrif buyurdi. U mazkur yirik sport musobaqasidagi tashrifi davomida arenadan olingan bir qator suratlarni ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifalari orqali muxlislari bilan bo‘lishdi.

Antonela Rokussoning turnir muhitida tushgan suratlari qisqa vaqt ichida uning obunachilari e’tiborini tortdi. Post ostida muxlislar tomonidan turli iliq fikr va izohlar qoldirildi.

Biroq ushbu publikatsiyaga yozilgan izohlar orasida portugaliyalik mashhur hujumchi Krishtianu Ronalduning turmush o‘rtog‘i Jorjina Rodrigesning munosabati alohida qiziqish uyg‘otdi.

Jorjina Rodriges Antonela Rokusso joylagan surat ostida o‘z fikrini qisqa va samimiy tarzda bildirib, “Qanday go‘zal”, deya izoh qoldirdi.

Antonela Roccuzzo US Open tennis korti fonida suratga tushgan.

Ushbu oddiy va iliq munosabat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari diqqatidan chetda qolmadi. Zero, futbol olamida Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu nomlari ko‘p yillardan buyon o‘ziga xos raqobat bilan birga tilga olinadi. Shu bois ularning oila a’zolari o‘rtasidagi bunday samimiy munosabat ham futbol muxlislarida qiziqish uyg‘otdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqdaRashid Xoliqov uchinchi o‘g‘lini uylantirmoqdaBugun, 18:27Jahon yulduzi Sara Braytman O‘zbekiston mustaqilligi bayramida sahnaga chiqdiJahon yulduzi Sara Braytman O‘zbekiston mustaqilligi bayramida sahnaga chiqdiBugun, 15:16Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdiFeruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdiBugun, 12:17Ko‘p sayohat qilgan Yulduz Rajabova kutilmagan javob berdiKo‘p sayohat qilgan Yulduz Rajabova kutilmagan javob berdiBugun, 11:55«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)Bugun, 06:21Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)Nega Kubayeva? Dilnoza Kubayeva familiyasi ortidagi qiziq voqeani so‘zlab berdi (video)Bugun, 05:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi