«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)

·16·Madaniyat
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)

Xonandalar Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev «Sukunat» filmi uchun maxsus saundtrek ijro qildi. «Hech o‘ylamasdim» deb nomlangan tarona 29 avgust kuni YouTube'da namoyish etildi.

Qo‘shiq hayotning kutilmagan tuhfasi — taqdir yo‘llarini birlashtirgan muhabbat haqida hikoya qiladi. Tarona birga bo‘lishni hech qachon o‘ylamagan ikki qalbda kutilmaganda paydo bo‘lgan tuyg‘ularni ifoda etadi.

Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashevning mayin hamda hissiyotlarga boy ovozlari bir-biriga uyg‘unlashib, qo‘shiqning ta’sirchanligini yanada oshirgan. Har bir satrda kutilmaganda paydo bo‘lgan samimiy tuyg‘ular aks etgan.

Tarona matni va musiqasi Sherzod Hamroyevga tegishli.

Qo‘shiq taqdim etilganiga hali ko‘p vaqt bo‘lmaganiga qaramay, u 400 mingga yaqin marta tomosha qilingan. Duet tomoshabinlar tomonidan iliq kutib olinib, videoga 500dan ortiq samimiy izoh qoldirilgan.

«Sukunat» filmining taqdimoti sentyabr oyida o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)«Ko‘ksaroy»dagi kutilmagan shou: O‘zbek xonandalari Modini qanday hayratda qoldirdi? (video)Kecha, 17:27Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Botir Qodirov: “Shakar umuman yemayman”Kecha, 12:27Avaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiAvaz Oxun «yulduzlik kasalligi»ga chalinganini tan oldiKecha, 03:09Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)Jaloliddin Ahmadaliyev: «Men kibrli ham emasman, mug‘ombir ham emasman» (video)Kecha, 01:55Protez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdiProtez qo‘lli yapon skripkachi Ginnes rekordini o‘rnatdi29.08, 23:53Boy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdiBoy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdi29.08, 20:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi