Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdi
Italiya A Seriyasining 3-turi Yevropa futbolida haftaning eng shov-shuvli va kutilmagan natijalaridan birini taqdim etdi. Ispaniyalik afsonaviy mutaxassis Sesk Fabregas boshchiligidagi shijoatli «Komo» safarda «Jenoa» mehmoni bo‘lib, raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p yo‘lladi va 4:1 hisobida yirik g‘alabani tantana qildi. O‘yin avvalida hisobda ortda qolgan bo‘lsa-da, shiddatli kambek ko‘rsatgan «Komo» ushbu muvaffaqiyat ortidan ochkolari sonini 7 taga yetkazib, Italiya chempionati turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanib oldi.
Osmaichning golidan so‘ng boshlangan to‘fon: «Komo»dan shiddatli kambek
Genuyadagi «Luiji Ferraris» stadionida kechgan bellashuv dastlab mezbonlarning rejasi bo‘yicha boshlangan edi:
«Jenoa»ning tezkor goli: Bahsning 19-daqiqasida genuyaliklar hujumchisi Osmaich hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);
Baturinaning tezkor javobi: Qo‘l qovushtirib o‘tirmagan mehmonlar atigi 6 daqiqa o‘tib muvozanatni tikladi — 25-daqiqada Martin Baturina raqib posboni Beyloni dog‘da qoldirdi (1:1);
Diao va Niko Pasning zarbalari: 30-daqiqada Diao «Komo»ni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 40-daqiqada madridliklarning sobiq tarbiyalanuvchisi, yosh iste’dod Niko Pas chiroyli harakatlari bilan hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirib, birinchi bo‘limdayoq o‘yin taqdirini hal qildi;
Diaodan dubl: Ikkinchi bo‘limda ham hujumkor o‘yinini davom ettirgan Fabregas shogirdlari 78-daqiqada yana o‘z so‘zini aytdi — Diao o‘zining ikkinchi golini kiritib, dublni rasmiylashtirdi va yakuniy nuqtani qo‘ydi (1:4).
Fabregasning hujumkor falsafasi va yulduzli yoshlar uyg‘unligi
O‘tgan mavsumda quyi ligadan chiqib, tarkibini qimmatbaho va istiqbolli yoshlar bilan kuchaytirgan «Komo»ning bugungi o‘yini mutaxassislarning olqishiga sazovor bo‘lmoqda:
Kreativ markaz va hujum uchligi: Niko Pas, Martin Baturina va Maksimo Perrone maydon markazida to‘p nazoratini to‘liq o‘z qo‘llariga olib, raqib mudofaasini ortiqcha qiyinchiliksiz parchalab tashladi. Zaxiradan maydonga tushgan Maksans Kakre va Moyze Ken ham o‘yin sur’atini tushirmadi;
Ishonchli mudofaa: Chaloba, Ramon va Koutodan iborat himoya qo‘rg‘oni mezbonlar hujumchilari — Kolombo va Baldansiga deyarli erkin harakat qilish imkonini bermadi.
Turnir jadvali: 7 ochkolik peshqadam va 0 ochko bilan qolgan «Jenoa»
Mazkur yirik safar g‘alabasi A Seriyaning yuqori qismida haqiqiy intrigani vujudga keltirdi:
«Komo» cho‘qqiga ko‘tarildi: Dastlabki uchta bahsda ikki g‘alaba va bir durang qayd etgan Sesk Fabregas jamoasi 7 ochko bilan Italiya chempionati jadvalida peshqadamlikni qo‘lga oldi;
«Jenoa» uchun qora kunlar: Uchta o‘yindan beri mag‘lubiyat girdobida qolayotgan va hali birorta ham ochko jamg‘ara olmagan Genuya jamoasi turnir jadvalining eng quyi pog‘onasiga tushib ketdi.
Sizningcha, Sesk Fabregas boshchiligidagi «Komo» joriy mavsumda A Seriyada yevrokuboklar uchun kurasha oladimi yoki ushbu muvaffaqiyatli start shunchaki vaqtinchalik to‘lqinmi? Niko Pas va Diao yaqin yillarda Yevropaning qaysi grand klublari nishoniga aylanishi mumkin? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…