Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdi

·30·Sport
Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdi

Italiya A Seriyasining 3-turi Yevropa futbolida haftaning eng shov-shuvli va kutilmagan natijalaridan birini taqdim etdi. Ispaniyalik afsonaviy mutaxassis Sesk Fabregas boshchiligidagi shijoatli «Komo» safarda «Jenoa» mehmoni bo‘lib, raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p yo‘lladi va 4:1 hisobida yirik g‘alabani tantana qildi. O‘yin avvalida hisobda ortda qolgan bo‘lsa-da, shiddatli kambek ko‘rsatgan «Komo» ushbu muvaffaqiyat ortidan ochkolari sonini 7 taga yetkazib, Italiya chempionati turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanib oldi.

Osmaichning golidan so‘ng boshlangan to‘fon: «Komo»dan shiddatli kambek

Genuyadagi «Luiji Ferraris» stadionida kechgan bellashuv dastlab mezbonlarning rejasi bo‘yicha boshlangan edi:

  • «Jenoa»ning tezkor goli: Bahsning 19-daqiqasida genuyaliklar hujumchisi Osmaich hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Baturinaning tezkor javobi: Qo‘l qovushtirib o‘tirmagan mehmonlar atigi 6 daqiqa o‘tib muvozanatni tikladi — 25-daqiqada Martin Baturina raqib posboni Beyloni dog‘da qoldirdi (1:1);

  • Diao va Niko Pasning zarbalari: 30-daqiqada Diao «Komo»ni hisobda oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 40-daqiqada madridliklarning sobiq tarbiyalanuvchisi, yosh iste’dod Niko Pas chiroyli harakatlari bilan hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirib, birinchi bo‘limdayoq o‘yin taqdirini hal qildi;

  • Diaodan dubl: Ikkinchi bo‘limda ham hujumkor o‘yinini davom ettirgan Fabregas shogirdlari 78-daqiqada yana o‘z so‘zini aytdi — Diao o‘zining ikkinchi golini kiritib, dublni rasmiylashtirdi va yakuniy nuqtani qo‘ydi (1:4).

Fabregasning hujumkor falsafasi va yulduzli yoshlar uyg‘unligi

O‘tgan mavsumda quyi ligadan chiqib, tarkibini qimmatbaho va istiqbolli yoshlar bilan kuchaytirgan «Komo»ning bugungi o‘yini mutaxassislarning olqishiga sazovor bo‘lmoqda:

  • Kreativ markaz va hujum uchligi: Niko Pas, Martin Baturina va Maksimo Perrone maydon markazida to‘p nazoratini to‘liq o‘z qo‘llariga olib, raqib mudofaasini ortiqcha qiyinchiliksiz parchalab tashladi. Zaxiradan maydonga tushgan Maksans Kakre va Moyze Ken ham o‘yin sur’atini tushirmadi;

  • Ishonchli mudofaa: Chaloba, Ramon va Koutodan iborat himoya qo‘rg‘oni mezbonlar hujumchilari — Kolombo va Baldansiga deyarli erkin harakat qilish imkonini bermadi.

Turnir jadvali: 7 ochkolik peshqadam va 0 ochko bilan qolgan «Jenoa»

Mazkur yirik safar g‘alabasi A Seriyaning yuqori qismida haqiqiy intrigani vujudga keltirdi:

  • «Komo» cho‘qqiga ko‘tarildi: Dastlabki uchta bahsda ikki g‘alaba va bir durang qayd etgan Sesk Fabregas jamoasi 7 ochko bilan Italiya chempionati jadvalida peshqadamlikni qo‘lga oldi;

  • «Jenoa» uchun qora kunlar: Uchta o‘yindan beri mag‘lubiyat girdobida qolayotgan va hali birorta ham ochko jamg‘ara olmagan Genuya jamoasi turnir jadvalining eng quyi pog‘onasiga tushib ketdi.

Sizningcha, Sesk Fabregas boshchiligidagi «Komo» joriy mavsumda A Seriyada yevrokuboklar uchun kurasha oladimi yoki ushbu muvaffaqiyatli start shunchaki vaqtinchalik to‘lqinmi? Niko Pas va Diao yaqin yillarda Yevropaning qaysi grand klublari nishoniga aylanishi mumkin? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?«Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda Shomurodov va Fayzullayev qanday baholandi?Bugun, 07:58Mourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiMourino «Betis»dan uchralgan sensatsion mag‘lubiyatga munosabat bildirdiBugun, 07:54Shov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiShov-shuvli sensatsiya: PSJ o‘z maydonida «Monako»ga yutqazib, 12-o‘ringa sho‘ng‘idiBugun, 07:51«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldi«Sevilyadagi dahshatli drama»: «Real» «Betis»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 07:48Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiReal Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiBugun, 02:57«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ga qarshi trillerda mag‘lub bo‘ldi — Shomurodov gol urdiBugun, 00:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)