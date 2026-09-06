Istanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildi
Turkiya va butun xalqaro kino ixlosmandlarini larzaga solgan og‘ir judolik yuz berdi. Mashhur turk seriallari va filmlari orqali millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan iste’dodli aktyor Serhat Mustafa Qilich Istanbuldagi o‘z xonadonida o‘lik holda topildi. 51 yoshli taniqli san’atkorning bir necha kun davomida yaqinlari bilan aloqaga chiqmagani va o‘z uyida sirli tarzda hayotdan ko‘z yumgani yuzasidan politsiya keng ko‘lamli tergov harakatlarini boshladi.
3 kunlik sukunat va mehmonxonadagi sovuq manzara: Voqea qanday yuz berdi?
Turkiyaning mashhur Milliyet nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa tafsilotlari quyidagicha kechgan:
Aloqaning to‘xtashi: 51 yoshli aktyor 3 sentyabr kunidan boshlab telefon qo‘ng‘iroqlariga javob bermay qo‘ygan va hech kim bilan bog‘lanmagan;
Nurtepadagi xonadon va ochilgan eshik: Xavotirga tushgan ayol tanishi Serhat Qilichning Istanbulning Nurtepe tumanidagi uyiga kelgan. Eshik qo‘ng‘irog‘iga hech kim javob bermagach, u eshikni o‘z kaliti bilan ochib ichkariga kirgan;
Kreslodagi og‘ir sukunat: Uy ichida aktyor mehmonxonadagi kresloda harakatsiz o‘tirgan holda topilgan va zudlik bilan shoshilinch tez yordam hamda politsiya xizmatlariga xabar berilgan;
Shifokorlarning xulosasi: Voqea joyiga yetib kelgan tibbiyot brigadasi aktyorning allaqachon vafot etganini tasdiqladi; ayni paytda huquq-tartibot organlari o‘limning asl sabablarini aniqlash uchun ekspertiza tayinlagan.
Kann shohsupasidan “So‘z” serialigacha: Serhat Qilichning boy ijodiy merosi
Serhat Mustafa Qilich turk kinematografiyasida o‘zining qaytarilmas xarizmasi va yuqori saviyadagi aktyorlik mahorati bilan alohida o‘rin tutgan:
Kann festivalining bosh sovrini: Aktyor jahonga mashhur rejissyor Nuri Bilge Jeylanning «Qish uyqusi» (Kış Uykusu) kartinasida murakkab dramatik rolni ijro etgan. Mazkur film jahon kino olamining eng nufuzli mukofoti — Kann kinofestivalining «Oltin palma butog‘i» (Palme d'Or) bosh sovriniga loyiq ko‘rilgan;
“So‘z” serialidagi Cho‘laq qahramoni: U nafaqat Turkiyada, balki O‘zbekiston va MDH mamlakatlarida katta shuhrat qozongan mashhur «So‘z» (Söz) serialidagi salbiy va o‘ta kuchli qahramon Cho‘laq obrazi orqali tomoshabinlar qalbini zabt etgandi;
Drama va komediya ustasi: Bundan tashqari, u «Saksoninchilar» (Seksenler) serialida Ergun Plak hamda «Vido» (Veda) tarixiy badiiy filmida Mustafo Kamol Otaturkning yaqin safdoshi Solih Bozok obrazlarini mahorat bilan gavdalantirgan.
Siz Serhat Mustafa Qilichning qaysi obrazini ko‘proq yoqtirardingiz — «So‘z» serialidagi xavfli Cho‘laqnimi, Kann festivalini zabt etgan «Qish uyqusi»dagi ijrosinimi yoki «Saksoninchilar»dagi qahramonini? Ushbu kutilmagan fojia haqida nima deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va ta’ziyangizni izohlarda qoldiring!
…