Istanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildi

·14·Dunyo
Istanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildi

Turkiya va butun xalqaro kino ixlosmandlarini larzaga solgan og‘ir judolik yuz berdi. Mashhur turk seriallari va filmlari orqali millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan iste’dodli aktyor Serhat Mustafa Qilich Istanbuldagi o‘z xonadonida o‘lik holda topildi. 51 yoshli taniqli san’atkorning bir necha kun davomida yaqinlari bilan aloqaga chiqmagani va o‘z uyida sirli tarzda hayotdan ko‘z yumgani yuzasidan politsiya keng ko‘lamli tergov harakatlarini boshladi.

3 kunlik sukunat va mehmonxonadagi sovuq manzara: Voqea qanday yuz berdi?

Turkiyaning mashhur Milliyet nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa tafsilotlari quyidagicha kechgan:

  • Aloqaning to‘xtashi: 51 yoshli aktyor 3 sentyabr kunidan boshlab telefon qo‘ng‘iroqlariga javob bermay qo‘ygan va hech kim bilan bog‘lanmagan;

  • Nurtepadagi xonadon va ochilgan eshik: Xavotirga tushgan ayol tanishi Serhat Qilichning Istanbulning Nurtepe tumanidagi uyiga kelgan. Eshik qo‘ng‘irog‘iga hech kim javob bermagach, u eshikni o‘z kaliti bilan ochib ichkariga kirgan;

  • Kreslodagi og‘ir sukunat: Uy ichida aktyor mehmonxonadagi kresloda harakatsiz o‘tirgan holda topilgan va zudlik bilan shoshilinch tez yordam hamda politsiya xizmatlariga xabar berilgan;

  • Shifokorlarning xulosasi: Voqea joyiga yetib kelgan tibbiyot brigadasi aktyorning allaqachon vafot etganini tasdiqladi; ayni paytda huquq-tartibot organlari o‘limning asl sabablarini aniqlash uchun ekspertiza tayinlagan.

Kann shohsupasidan “So‘z” serialigacha: Serhat Qilichning boy ijodiy merosi

Serhat Mustafa Qilich turk kinematografiyasida o‘zining qaytarilmas xarizmasi va yuqori saviyadagi aktyorlik mahorati bilan alohida o‘rin tutgan:

  • Kann festivalining bosh sovrini: Aktyor jahonga mashhur rejissyor Nuri Bilge Jeylanning «Qish uyqusi» (Kış Uykusu) kartinasida murakkab dramatik rolni ijro etgan. Mazkur film jahon kino olamining eng nufuzli mukofoti — Kann kinofestivalining «Oltin palma butog‘i» (Palme d'Or) bosh sovriniga loyiq ko‘rilgan;

  • “So‘z” serialidagi Cho‘laq qahramoni: U nafaqat Turkiyada, balki O‘zbekiston va MDH mamlakatlarida katta shuhrat qozongan mashhur «So‘z» (Söz) serialidagi salbiy va o‘ta kuchli qahramon Cho‘laq obrazi orqali tomoshabinlar qalbini zabt etgandi;

  • Drama va komediya ustasi: Bundan tashqari, u «Saksoninchilar» (Seksenler) serialida Ergun Plak hamda «Vido» (Veda) tarixiy badiiy filmida Mustafo Kamol Otaturkning yaqin safdoshi Solih Bozok obrazlarini mahorat bilan gavdalantirgan.

Siz Serhat Mustafa Qilichning qaysi obrazini ko‘proq yoqtirardingiz — «So‘z» serialidagi xavfli Cho‘laqnimi, Kann festivalini zabt etgan «Qish uyqusi»dagi ijrosinimi yoki «Saksoninchilar»dagi qahramonini? Ushbu kutilmagan fojia haqida nima deb o‘ylaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va ta’ziyangizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiHurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiBugun, 10:01AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaAQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaKecha, 19:36Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiTramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiKecha, 19:25Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiYuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiKecha, 18:33Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKecha, 18:273 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?3 nafar farzandini o‘ldirgan Lindsi Klensiga hakamlar nega hukm chiqarolmadi?Kecha, 18:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi