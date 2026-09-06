Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega yomonlashishini aniqladi

·18·Salomatlik
Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega yomonlashishini aniqladi

Olimlar yosh o‘tishi bilan xotiraning yomonlashishi shunchaki ma’lumotlarning «o‘chib ketishi» bilan bog‘liq emasligini aniqladi. Yangi tadqiqotga ko‘ra, miya vaqt o‘tishi bilan ayrim voqealarning aniq tafsilotlarini qayta tiklash o‘rniga, ularni umumiy kategoriyalar bilan aralashtira boshlaydi. Bu jarayon xotiradagi chalkashliklarning ko‘payishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqot Cerebral Cortex jurnalida chop etilgan.

Tadqiqot Bingemton universiteti olimlari Destav Mekbib va Ien Makdonaf tomonidan olib borilgan. Unda 18–74 yoshdagi 61 nafar ko‘ngilli ishtirok etgan. Ular uch guruhga bo‘lingan: 18–30 yoshdagi 17 nafar yosh, 50–60 yoshdagi 21 nafar o‘rta yoshli va 61–74 yoshdagi 23 nafar katta yoshli ishtirokchi.

Tajriba davomida ishtirokchilarga turli yuzlar obyektlar yoki manzaralar bilan juftlab ko‘rsatilgan. Keyinchalik ulardan aynan qaysi obyekt yoki manzara muayyan yuz bilan bog‘langanini eslash so‘ralgan. Bu jarayonda ularning miyasi funksional MRT yordamida kuzatilgan.

Tadqiqotchilar asosiy e’tiborni xotira uchun muhim bo‘lgan gippokamp faoliyatiga qaratgan. Miya yangi ma’lumotni qabul qilgandan so‘ng, gippokamp ushbu xotira izlarini qayta faollashtiradi. Yosh odamlarda bu jarayon aniq xotirani qayta tiklashga yordam bergan. Yoshi katta ishtirokchilarda esa xuddi shunday qayta faollashuv ayrim hollarda noto‘g‘ri obyekt yoki manzarani tanlash bilan bog‘langan.

Natijalarga ko‘ra, yosh ishtirokchilar topshiriqlarning o‘rtacha 36 foizini to‘g‘ri bajargan. 50–60 yoshdagi guruhda bu ko‘rsatkich 24 foiz, 61–74 yoshdagilarda esa 20 foizni tashkil etgan. Tadqiqotda yosh ortishi bilan xotiraning assotsiativ aniqligi pasaygani kuzatilgan.

Qizig‘i shundaki, tadqiqotchilar xotira bilan bog‘liq o‘zgarishlar faqat keksalikda paydo bo‘lmasligini qayd etmoqda. Bingemton universiteti olimlari xotira aniqligidagi sezilarli pasayish 50 yoshlar atrofidayoq namoyon bo‘lishi mumkinligini ta’kidlagan. Shu sababli o‘rta yosh miya va xotira faoliyatidagi muhim o‘tish davri bo‘lishi mumkin.

Olimlarning fikricha, bu mexanizmning o‘zi yomon hodisa emas. Inson miyasining turli voqealardan umumiy xulosalar chiqarishi kundalik hayotda qaror qabul qilishga yordam beradi. Muammo yosh o‘tishi bilan umumiy tasavvurlar konkret tafsilotlarni siqib chiqara boshlaganida yuzaga keladi.

Tadqiqotchilar ushbu natijalar kelajakda yoshga bog‘liq normal xotira o‘zgarishlarini boshqa jiddiy kognitiv muammolardan farqlash hamda xotira aniqligini saqlashga qaratilgan usullarni ishlab chiqishda yordam berishiga umid qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘liYiliga 86 mingdan ziyod odamning yostig‘ini quritayotgan «jimjit xavf»: 100 dollarlik najot yo‘li02.09, 18:13Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...02.09, 09:15Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?01.09, 12:431-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva01.09, 08:21O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!O‘t qopini ishdan chiqaruvchi 5 ta xavfli mahsulot: Bu taomlarni darhol cheklang!31.08, 17:23Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?Kunduzgi uyqu siri: Organizm tetik bo‘lishi uchun aynan necha daqiqa uxlash kerak?30.08, 19:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
1-o‘rindagi meva barchani hayratga soldi: Dunyodagi eng foydali 5 ta meva
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davo
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Dunyodagi eng foydali TOP-5 sut: qaysi biri nimasi bilan ajralib turadi?
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Qaysi vaqtda uxlash kerak? Mutaxassislar javobi hayron qoldiradi...
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi