Misrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindi

·1·Dunyo
Misrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindi

5 sentyabr kuni Qohira jinoiy sudi Misrning taniqli teleboshlovchisi va san’at prodyuseri Sara Xalifa hamda yana 11 nafar sudlanuvchini o‘lim jazosiga hukm qildi. Ular giyohvand moddalarni ishlab chiqarish va sotish bilan shug‘ullangan uyushgan jinoiy guruh tuzishda aybdor deb topilgan. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ayblanuvchilar giyohvand moddalar tayyorlashda foydalaniladigan xomashyoni chetdan olib kirib, Misr hududida noqonuniy moddalar ishlab chiqarish va ularni sotishni tashkil qilgan. Ularga, shuningdek, o‘qotar qurol va o‘q-dorilarni litsenziyasiz saqlash ayblovi ham qo‘yilgan.

Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan tintuvlar davomida 750 kilogrammdan ortiq giyohvand moddalar va ularni tayyorlash uchun mo‘ljallangan xomashyo musodara qilingan. Shuningdek, narkotik moddalar tayyorlash laboratoriyasi sifatida jihozlangan ikki xonadon hamda noqonuniy qurol va o‘q-dorilar topilgan.

Mazkur ish Misr ommaviy axborot vositalarida «Buyuk narkotik ishi» nomi bilan keng yoritilgan. Jami 28 nafar ayblanuvchi bo‘yicha sud jarayonida 12 kishiga o‘lim jazosi, yana 9 kishiga umrbod qamoq jazosi tayinlangan, 7 nafar sudlanuvchi esa oqlangan.

Sara Xalifa 2025 yil aprel oyida Qohirada hibsga olingan. U avval teledasturlarni olib borgan va Misrda media sohasi vakili sifatida tanilgan.

Xalifa va boshqa sudlanuvchilar chiqarilgan hukm ustidan shikoyat qilish huquqiga ega.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildiMoskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildiBugun, 10:34Istanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiIstanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiBugun, 10:20Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiHurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiBugun, 10:01AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaAQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaKecha, 19:36Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiTramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiKecha, 19:25Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiYuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiKecha, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi