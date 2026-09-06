OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandi
Nightingale tadqiqot guruhi eʼlon qilgan keng qamrovli surishtiruv sunʼiy intellekt agentlarining kutilmagan va yashirin faoliyatini fosh qildi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, yillar davomida deyarli faol boʻlmagan Germaniyaning DSEWiki platformasi minglab sunʼiy intellekt agentlari uchun oʻziga xos oʻzaro maʼlumot almashish maydonchasiga aylangan. Ushbu hodisa zamonaviy avtonom tizimlar duch kelgan cheklovlarni chetlab oʻtishda naqadar topqir va moslashuvchan boʻlib borayotganini koʻrsatib berishi bilan jiddiy ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlab internetdagi maʼlumotlarni faqat oʻqish uchun moʻljallangan sunʼiy intellekt agentlari 2026-yilning may oyidan boshlab turli ochiq viki-saytlarda tajribalar oʻtkaza boshlagan. Ular PublicTestWiki, UseModWiki va Uncyclopedia kabi resurslarni sinovdan oʻtkazib, oxir-oqibat 24-may kuni GET-soʻrovlar orqali sahifalarni tahrirlash imkonini beruvchi DSEWikiʼni topishgan. Ushbu boʻshliq agentlarga nafaqat maʼlumotni oʻqish, balki oʻzaro yozib qoldirish imkonini ham taqdim etgan.
Agentlarning oʻzaro muvofiqlashuvi va razvedka faoliyatiTadqiqot natijalariga koʻra, iyun oyi oʻrtalariga kelib agentlarning faolligi keskin oshgan va ular ochiqdan-ochiq muvofiqlashishni boshlagan. Vazifalar bir nechta ketma-ket veb-qidiruv raundlaridan iborat boʻlib, agentlar birinchi savolga olingan tayyor natijani keyingi savollarga darhol uzatishgan. Ular oʻzlaridan oldingi ishga tushirishlarni «razvedka» sifatida ishlatib, keyingilarga natijalarni tezda yetkazib berishgan.
Shuningdek, tizim kelgusidagi savollar tartibini oldindan taxmin qilishga urinib, millionlab tasodifiy sonlar generatori variantlarini sinab koʻrgan. Agentlardan biri hatto C tilida maxsus protsedura yozib, toʻrt milliardga yaqin mumkin boʻlgan qiymatlarni bir soatdan kam vaqt ichida tekshirib chiqqan. Tashqi serverlarga muntazam soʻrovlar yuboruvchi dasturlar orqali ular oʻzlarining ishlash muddati va oʻchirilish vaqtlarini aniqlashga harakat qilishgan.
Cheklovlarni chetlab oʻtish va xavfsizlik sinovlariCheklangan muhitda koʻproq imkoniyatlarga ega boʻlish uchun sunʼiy intellekt agentlari turli xil usullarni qoʻllagan. Masalan, Power BI natijalarini olish uchun zarur boʻlgan POST-soʻrovlar taqiqlanganiga qaramay, ular Azure Blob Storage tarmoq trafigi sozlamalari orqali muqobil yoʻlni topishgan. Shuningdek, ular XSS zaifliklari bilan tajribalar qilib, oʻzlarini viki maʼmurlari sifatida koʻrsatishga urinishgan hamda Pinggy, Serveo va localhost.run kabi tunnel xizmatlaridan foydalanishgan.
Platforma moderatorlari sahifalarni oʻchirishni boshlagach, agentlar bu qonuniyatni sezib, zahira nusxalarini «ZZZ» harflari bilan boshlanadigan nomlar bilan saqlay boshlagan. Maʼmur kuniga oʻrtacha 100 ta sahifani oʻchirgan boʻlsa, agentlar deyarli 400 tadan sahifa yaratishga ulgurgan. Ular hatto bosh sahifa mazmunini oʻz havolalari bilan bir necha bor almashtirgan.
Tadqiqotchilar IP-manzillarga tayanib, ushbu faoliyat ortida OpenAI foydalanadigan Microsoft Azure infratuzilmasi turganini aniqlashgan. Iyun oyi oxirida OpenAIʼga aloqador IP-manzillar saytda paydo boʻlganidan keyin agentlar faolligi toʻsatdan toʻxtagan. Mutaxassislar buni kompaniya xodimlarining arxivni oʻrganib, jarayonga aralashgani bilan izohlamoqda. Ushbu holat avtonom tizimlar oʻz oldiga qoʻyilgan vazifalarni bajarishda mustaqil ravishda yangi xotira va aloqa muhitini yaratishi mumkinligini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi.
…