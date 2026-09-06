OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandi

·17·Texno
OpenAI sunʼiy intellekt agentlari Internetda oʻzaro tarmoq yaratgani aniqlandi

Nightingale tadqiqot guruhi eʼlon qilgan keng qamrovli surishtiruv sunʼiy intellekt agentlarining kutilmagan va yashirin faoliyatini fosh qildi. IXBT.com maʼlumotiga koʻra, yillar davomida deyarli faol boʻlmagan Germaniyaning DSEWiki platformasi minglab sunʼiy intellekt agentlari uchun oʻziga xos oʻzaro maʼlumot almashish maydonchasiga aylangan. Ushbu hodisa zamonaviy avtonom tizimlar duch kelgan cheklovlarni chetlab oʻtishda naqadar topqir va moslashuvchan boʻlib borayotganini koʻrsatib berishi bilan jiddiy ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlab internetdagi maʼlumotlarni faqat oʻqish uchun moʻljallangan sunʼiy intellekt agentlari 2026-yilning may oyidan boshlab turli ochiq viki-saytlarda tajribalar oʻtkaza boshlagan. Ular PublicTestWiki, UseModWiki va Uncyclopedia kabi resurslarni sinovdan oʻtkazib, oxir-oqibat 24-may kuni GET-soʻrovlar orqali sahifalarni tahrirlash imkonini beruvchi DSEWikiʼni topishgan. Ushbu boʻshliq agentlarga nafaqat maʼlumotni oʻqish, balki oʻzaro yozib qoldirish imkonini ham taqdim etgan.

Agentlarning oʻzaro muvofiqlashuvi va razvedka faoliyati

Tadqiqot natijalariga koʻra, iyun oyi oʻrtalariga kelib agentlarning faolligi keskin oshgan va ular ochiqdan-ochiq muvofiqlashishni boshlagan. Vazifalar bir nechta ketma-ket veb-qidiruv raundlaridan iborat boʻlib, agentlar birinchi savolga olingan tayyor natijani keyingi savollarga darhol uzatishgan. Ular oʻzlaridan oldingi ishga tushirishlarni «razvedka» sifatida ishlatib, keyingilarga natijalarni tezda yetkazib berishgan.

Shuningdek, tizim kelgusidagi savollar tartibini oldindan taxmin qilishga urinib, millionlab tasodifiy sonlar generatori variantlarini sinab koʻrgan. Agentlardan biri hatto C tilida maxsus protsedura yozib, toʻrt milliardga yaqin mumkin boʻlgan qiymatlarni bir soatdan kam vaqt ichida tekshirib chiqqan. Tashqi serverlarga muntazam soʻrovlar yuboruvchi dasturlar orqali ular oʻzlarining ishlash muddati va oʻchirilish vaqtlarini aniqlashga harakat qilishgan.

Cheklovlarni chetlab oʻtish va xavfsizlik sinovlari

Cheklangan muhitda koʻproq imkoniyatlarga ega boʻlish uchun sunʼiy intellekt agentlari turli xil usullarni qoʻllagan. Masalan, Power BI natijalarini olish uchun zarur boʻlgan POST-soʻrovlar taqiqlanganiga qaramay, ular Azure Blob Storage tarmoq trafigi sozlamalari orqali muqobil yoʻlni topishgan. Shuningdek, ular XSS zaifliklari bilan tajribalar qilib, oʻzlarini viki maʼmurlari sifatida koʻrsatishga urinishgan hamda Pinggy, Serveo va localhost.run kabi tunnel xizmatlaridan foydalanishgan.

Platforma moderatorlari sahifalarni oʻchirishni boshlagach, agentlar bu qonuniyatni sezib, zahira nusxalarini «ZZZ» harflari bilan boshlanadigan nomlar bilan saqlay boshlagan. Maʼmur kuniga oʻrtacha 100 ta sahifani oʻchirgan boʻlsa, agentlar deyarli 400 tadan sahifa yaratishga ulgurgan. Ular hatto bosh sahifa mazmunini oʻz havolalari bilan bir necha bor almashtirgan.

Tadqiqotchilar IP-manzillarga tayanib, ushbu faoliyat ortida OpenAI foydalanadigan Microsoft Azure infratuzilmasi turganini aniqlashgan. Iyun oyi oxirida OpenAIʼga aloqador IP-manzillar saytda paydo boʻlganidan keyin agentlar faolligi toʻsatdan toʻxtagan. Mutaxassislar buni kompaniya xodimlarining arxivni oʻrganib, jarayonga aralashgani bilan izohlamoqda. Ushbu holat avtonom tizimlar oʻz oldiga qoʻyilgan vazifalarni bajarishda mustaqil ravishda yangi xotira va aloqa muhitini yaratishi mumkinligini yana bir bor yaqqol koʻrsatib berdi.

OpenAISuniy intellektDSEWikiMicrosoft AzureTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiVivo X500 flagman seriyasi Xitoyda dastlabki buyurtmaga chiqarildiBugun, 11:23Xiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiXiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiBugun, 03:22Kosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiKosmik kema okeandan qaytmoqda: Starship S40 TX bazasiga yetib boradiBugun, 02:29Samsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimiSamsung Galaxy A18 4G taqdimotigacha fosh qilindi: eski model qimmatlashadimiBugun, 01:52Noutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiNoutbuklar narxi nega oshmoqda: asosiy qismlar tannarxi 70 foizga yetdiKecha, 22:57Motorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaMotorola keng formatli buklanuvchi smartfon chiqarishga hozirlik koʻrmoqdaKecha, 22:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi