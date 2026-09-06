Samolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdi

·39·Dunyo
Samolyotda janjal qilgan yo‘lovchini skotch bilan o‘rindiqqa bog‘lab qo‘yishdi

AQSHda Dallasdan Nyuark shahriga parvoz qilayotgan American Airlines samolyotida yo‘lovchi janjal ko‘tarib, bort kuzatuvchisini haqorat qildi va boshqa yo‘lovchilarga tashlandi. Shundan so‘ng bir nechta yo‘lovchi uni ushlab, skotch va plastik bog‘ichlar yordamida o‘rindiqqa bog‘lab qo‘ydi. Bu haqda “Bild” nashri xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, erkak o‘zini mast odamdek tutgan. U samolyot ichida baqirib, Iso payg‘ambar va do‘zax haqida gapirgan hamda bort kuzatuvchisini haqorat qila boshlagan.

Keyinchalik vaziyat yanada keskinlashgan. Yo‘lovchi yonida o‘tirgan kishini urgan, mojaroni to‘xtatishga aralashmoqchi bo‘lgan ayolni esa itarib yuborgan.

Shundan keyin bir nechta yo‘lovchi birgalikda uni ushlashga muvaffaq bo‘lgan. Ular erkakni skotch hamda plastik bog‘ichlar bilan o‘rindiqqa qimirlay olmaydigan qilib bog‘lab qo‘yishgan.

Janjal sabab samolyot o‘z yo‘nalishini o‘zgartirib, Baltimorga majburiy qo‘ngan. U yerda politsiya bezori yo‘lovchini qo‘lga olgan. Shundan so‘ng samolyot Nyuark shahriga parvozini davom ettirgan.

American Airlines kompaniyasi ham bezori yo‘lovchi sabab samolyot majburiy qo‘nganini tasdiqladi. Kompaniya bortda zo‘ravonlik va tajovuzkor xatti-harakatlarga toqat qilinmasligini bildirdi. Hozirda ushbu shaxsga nisbatan tajovuz qilish va jamoat tartibini buzish holatlari bo‘yicha tekshiruv olib borilmoqda.

Shunga o‘xshash holat kuni kecha Qozog‘istonda ham kuzatilgan edi. Olmaota—Oqtov reysi yo‘lovchisi yukida portlovchi modda borligiga shama qilib, samolyotdan tushirib qoldirilgan.

Tekshiruvlar davomida uning yukidan hech qanday taqiqlangan buyum topilmagan. Biroq fuqaroga nisbatan mayda bezorilik bo‘yicha ish qo‘zg‘atilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Ukraina Bosh prokurori sirli tarzda g‘oyib bo‘ldi — Ruslan Kravchenko qayerda?Bugun, 12:09Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaBugun, 11:18Marokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiMarokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdiBugun, 11:08Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldiTurkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldiBugun, 10:59Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiIndoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdiBugun, 10:47Prezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildiPrezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildiBugun, 10:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi