Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdi
Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat eng xavfli va halokatli nuqtaga yetdi — AQSH va Eron o‘rtasidagi uzoq yillik bilvosita to‘qnashuvlar ochiq va to‘g‘ridan to‘g‘ri dengiz urushi bosqichiga o‘tdi. AQSH Qurolli Kuchlarining Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Ummon ko‘rfazida Eronning «M/T Kylo» nomli ulkan neft tankerini raketa zarbalari bilan dengiz tubiga g‘arq qilganini rasman e’lon qildi. Bunga javoban Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) AQSH avianosetsi va esminetsiga ballistik raketalar yog‘dirib, Hurmuz bo‘g‘ozidagi Amerikaga aloqador kemalarga qaqshatqich zarbalar berdi. Pentagon rahbari Pit Xegset esa Tehronga keskin ogohlantirish yo‘llab, barcha Eron tankerlarini cho‘ktirish bilan tahdid qildi.
«M/T Kylo» tankerining cho‘kishi: 4 ta raketa zarbasi va CENTCOM kinoyasi
AQSH harbiy kuchlari tomonidan amalga oshirilgan operatsiya tafsilotlari va videokadrlari xalqaro OAVda keng tarqaldi:
Kema korpusiga 4 ta aniq zarba: Videokadrlardan ko‘rinib turibdiki, kamida to‘rtta qanotli raketa «M/T Kylo» korpusiga kelib urilgan. Ketma-ket portlashlardan so‘ng kemada kuchli yong‘in chiqqan, tanker yonboshga ag‘darilib, bir necha daqiqa ichida Ummon ko‘rfazi tubiga cho‘kib ketgan;
CENTCOM'ning ochiq kinoyali bayonoti: «Amerikalik harbiy xizmatchilarning aniqligi va yuqori professionalligi tufayli, bugun Ummon ko‘rfazida “Kylo” tankeri cho‘kdi va dengiz tubidagi Eron harbiy-dengiz floti safini to‘ldirdi», — deya rasmiy bayonot berdi AQSH Markaziy qo‘mondonligi;
Uchta tanker nishonga olindi: CENTCOM ma’lumotiga ko‘ra, AQSH kuchlari Xark oroli, Jask tumani va Ummon ko‘rfazida joylashgan, KSIRga qarashli uchta tankerni raketalar bilan nishonga olgan.
Eronning qaqshatqich javobi: Ballistik raketalar, dengiz droni va 6 ta savdo kemasi
Tehron Amerika hujumlarini javobsiz qoldirmadi va butun Fors ko‘rfazi bo‘ylab keng ko‘lamli qarshi hujumlarni boshladi:
Avianoses va esminetsga ballistik zarbalar: Reuters agentligi xabariga ko‘ra, KSIR AQSHning mintaqadagi aviatashuvchi kemasi va boshqariladigan raketa esminetsiga ballistik raketalar bilan zarba yo‘llagan (Pentagon kemalarga jiddiy zarar yetmagani va qurbonlar yo‘qligini bildirdi);
6 ta kema o‘t ostida qoldi: Eron harbiylari Hurmuz bo‘g‘ozi va Fors ko‘rfazida AQSH manfaatlariga aloqador bo‘lgan 6 ta tijorat kemasiga, jumladan uchta yirik neft tankeriga qator zarbalar berdi;
AQSH dengiz droni yakson qilindi: Eronning Press TV telekanali xabar berishicha, KSIR bo‘linmalari Hurmuz bo‘g‘ozining maxsus qo‘riqlanadigan akvatoriyasiga kirishga uringan AQSH harbiy-dengiz kuchlarining uchuvchisiz suvusti apparatini (harbiy dengiz dronini) aniqlab, muvaffaqiyatli yo‘q qilgan.
Pentagon rahbaridan so‘nggi ogohlantirish: «Barcha tankerlaringizni yo‘q qilamiz»
AQSH Mudofaa vaziri Pit Xegset X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida Tehronga ochiq ultimatum qo‘ydi:
«Flotimizga qarata o‘q uzmang»: «Hammasi juda oddiy: agar Eron AQSH kemalariga qarata o‘t ochsa, biz ularning barcha neft tankerlarini yakson qilamiz va cho‘ktiramiz. Ular qilishi kerak bo‘lgan yagona ish — AQSH flotiga qarata o‘q uzmaslik», — dedi Xegset;
Himoyasiz qolgan Eron floti: Mudofaa vaziri Eron neft tankerlari mudofaa tizimiga ega emasligi va mutlaqo himoyasiz ekanini ta’kidlab, AQSH harbiy samolyotlari, kemalari hamda suvosti qayiqlari ularning barchasini bir zumda yo‘q qilishga qodirligini qo‘shimcha qildi;
Global energetika xavfi: Dunyo neft eksportining taxminan 20 foizi o‘tadigan Hurmuz bo‘g‘ozida harbiy harakatlarning avj olishi global yoqilg‘i bozorida narxlarning keskin sakrashiga va jahon iqtisodiyotida yangi inqiroz to‘lqinini boshlab berish xavfini tug‘dirmoqda.
Sizningcha, AQSH va Eron o‘rtasidagi ushbu dengiz to‘qnashuvi keng ko‘lamli rasmiy urushga aylanib ketadimi? Hurmuz bo‘g‘ozidagi qarama-qarshilik dunyo neft bozori va yoqilg‘i narxlariga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…