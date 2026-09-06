Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdi

·29·Dunyo
Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdi

Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat eng xavfli va halokatli nuqtaga yetdi — AQSH va Eron o‘rtasidagi uzoq yillik bilvosita to‘qnashuvlar ochiq va to‘g‘ridan to‘g‘ri dengiz urushi bosqichiga o‘tdi. AQSH Qurolli Kuchlarining Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) Ummon ko‘rfazida Eronning «M/T Kylo» nomli ulkan neft tankerini raketa zarbalari bilan dengiz tubiga g‘arq qilganini rasman e’lon qildi. Bunga javoban Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi (KSIR) AQSH avianosetsi va esminetsiga ballistik raketalar yog‘dirib, Hurmuz bo‘g‘ozidagi Amerikaga aloqador kemalarga qaqshatqich zarbalar berdi. Pentagon rahbari Pit Xegset esa Tehronga keskin ogohlantirish yo‘llab, barcha Eron tankerlarini cho‘ktirish bilan tahdid qildi.

«M/T Kylo» tankerining cho‘kishi: 4 ta raketa zarbasi va CENTCOM kinoyasi

AQSH harbiy kuchlari tomonidan amalga oshirilgan operatsiya tafsilotlari va videokadrlari xalqaro OAVda keng tarqaldi:

  • Kema korpusiga 4 ta aniq zarba: Videokadrlardan ko‘rinib turibdiki, kamida to‘rtta qanotli raketa «M/T Kylo» korpusiga kelib urilgan. Ketma-ket portlashlardan so‘ng kemada kuchli yong‘in chiqqan, tanker yonboshga ag‘darilib, bir necha daqiqa ichida Ummon ko‘rfazi tubiga cho‘kib ketgan;

  • CENTCOM'ning ochiq kinoyali bayonoti: «Amerikalik harbiy xizmatchilarning aniqligi va yuqori professionalligi tufayli, bugun Ummon ko‘rfazida “Kylo” tankeri cho‘kdi va dengiz tubidagi Eron harbiy-dengiz floti safini to‘ldirdi», — deya rasmiy bayonot berdi AQSH Markaziy qo‘mondonligi;

  • Uchta tanker nishonga olindi: CENTCOM ma’lumotiga ko‘ra, AQSH kuchlari Xark oroli, Jask tumani va Ummon ko‘rfazida joylashgan, KSIRga qarashli uchta tankerni raketalar bilan nishonga olgan.

Eronning qaqshatqich javobi: Ballistik raketalar, dengiz droni va 6 ta savdo kemasi

Tehron Amerika hujumlarini javobsiz qoldirmadi va butun Fors ko‘rfazi bo‘ylab keng ko‘lamli qarshi hujumlarni boshladi:

  • Avianoses va esminetsga ballistik zarbalar: Reuters agentligi xabariga ko‘ra, KSIR AQSHning mintaqadagi aviatashuvchi kemasi va boshqariladigan raketa esminetsiga ballistik raketalar bilan zarba yo‘llagan (Pentagon kemalarga jiddiy zarar yetmagani va qurbonlar yo‘qligini bildirdi);

  • 6 ta kema o‘t ostida qoldi: Eron harbiylari Hurmuz bo‘g‘ozi va Fors ko‘rfazida AQSH manfaatlariga aloqador bo‘lgan 6 ta tijorat kemasiga, jumladan uchta yirik neft tankeriga qator zarbalar berdi;

  • AQSH dengiz droni yakson qilindi: Eronning Press TV telekanali xabar berishicha, KSIR bo‘linmalari Hurmuz bo‘g‘ozining maxsus qo‘riqlanadigan akvatoriyasiga kirishga uringan AQSH harbiy-dengiz kuchlarining uchuvchisiz suvusti apparatini (harbiy dengiz dronini) aniqlab, muvaffaqiyatli yo‘q qilgan.

Pentagon rahbaridan so‘nggi ogohlantirish: «Barcha tankerlaringizni yo‘q qilamiz»

AQSH Mudofaa vaziri Pit Xegset X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida Tehronga ochiq ultimatum qo‘ydi:

  • «Flotimizga qarata o‘q uzmang»: «Hammasi juda oddiy: agar Eron AQSH kemalariga qarata o‘t ochsa, biz ularning barcha neft tankerlarini yakson qilamiz va cho‘ktiramiz. Ular qilishi kerak bo‘lgan yagona ish — AQSH flotiga qarata o‘q uzmaslik», — dedi Xegset;

  • Himoyasiz qolgan Eron floti: Mudofaa vaziri Eron neft tankerlari mudofaa tizimiga ega emasligi va mutlaqo himoyasiz ekanini ta’kidlab, AQSH harbiy samolyotlari, kemalari hamda suvosti qayiqlari ularning barchasini bir zumda yo‘q qilishga qodirligini qo‘shimcha qildi;

  • Global energetika xavfi: Dunyo neft eksportining taxminan 20 foizi o‘tadigan Hurmuz bo‘g‘ozida harbiy harakatlarning avj olishi global yoqilg‘i bozorida narxlarning keskin sakrashiga va jahon iqtisodiyotida yangi inqiroz to‘lqinini boshlab berish xavfini tug‘dirmoqda.

Sizningcha, AQSH va Eron o‘rtasidagi ushbu dengiz to‘qnashuvi keng ko‘lamli rasmiy urushga aylanib ketadimi? Hurmuz bo‘g‘ozidagi qarama-qarshilik dunyo neft bozori va yoqilg‘i narxlariga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildiMoskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildiBugun, 10:34Istanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiIstanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiBugun, 10:20AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaAQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaKecha, 19:36Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiTramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiKecha, 19:25Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiYuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiKecha, 18:33Kutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKutilmagan sukunat: Ukraina qo‘shinlariga 3 kunlik o‘t ochishni to‘xtatish buyrug‘i berildiKecha, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi