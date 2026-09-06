Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdi
Indoneziyaning mashhur va eng xavfli vulqonlaridan biri sanalgan Anak-Krakatau yana kuchli portlashlar bilan uyg‘ondi — vulqondan ko‘tarilgan quyuq kul va mayda chang bulutlari mamlakat poytaxti Jakarta shahrigacha yetib keldi. 6 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda ko‘p millionli megapolis osmonini chang pardasi qoplagani aks etgan havotirli tasvirlar tarqaldi. Tabiiy ofat oqibatida Indoneziyaning bosh havo darvozasi hisoblangan «Sukarno-Hatta» xalqaro aeroporti faoliyati falajlandi. Mazkur hodisa hudud aholisida 1883 va 2018 yillarda yuzlab insonlarning umriga zomin bo‘lgan dahshatli sunami fojiasi takrorlanishi xavfini uyg‘otmoqda.
Jakarta osmonidagi kul zarralari va shahar chiroqlari ostidagi tahlika
Poytaxtda vaziyat bir necha soat ichida keskin o‘zgardi:
Havoda muallaq turgan kul zarralari: Jakartaning eng ommabop «JKT Spot» shahar sahifasida tarqalgan videolarda havoda osilib turgan mayda vulqon kuli zarralari tungi ko‘cha chiroqlari yorug‘ida yaqqol namoyon bo‘ldi;
Shamol orqali yoyilgan bulut: Vulqon masofasi ancha olisda bo‘lishiga qaramay, atmosfera oqimlari vulqon kulini to‘g‘ridan to‘g‘ri poytaxt markaziga qarab haydab keldi;
Salomatlik uchun tahdid: Mutaxassislar bunday mikrozarralar inson nafas yo‘llari va o‘pka uchun o‘ta xavfli ekanini eslatib, aholini ochiq havoda tibbiy niqob taqishga chaqirmoqda.
Aviatsiyadagi falajlik: «Sukarno-Hatta»da 30 dan ortiq reys to‘xtatildi
Vulqon otilishi mamlakat transport tizimiga og‘ir zarba berdi:
Bosh aeroportning vaqtincha yopilishi: Indoneziyaning ANTARA milliy axborot agentligi xabariga ko‘ra, havo kengliklarini kul qoplagani va ko‘rish masofasi pasaygani tufayli mamlakatning eng yirik «Sukarno-Hatta» aeroporti samolyotlarni qabul qilish va uchirishni vaqtincha to‘xtatdi;
30 dan ziyod reys jadvali buzildi: Xavfsizlik talablari bois 30 dan ortiq xalqaro va ichki aviaqatnovlar bekor qilindi yoki zaxira yo‘nalishlariga yo‘naltirildi;
Dvigatellar xavfi: Mutaxassislar vulkanik kul samolyot turbinalariga tushsa, dvigatellarni bir zumda ishdan chiqarishi mumkinligi sababli parvozlarni mutlaqo xavfsiz bo‘lmaguncha tiklamaslikka qaror qilishdi.
Zond bo‘g‘ozidagi dahshat: 1883 va 2018 yilgi sunamilar xotirasi
Anak-Krakatau shunchaki oddiy vulqon emas, u tarixdagi eng dahshatli ofatlar manbaidir:
Geografik xarita: Vulkan Yava va Sumatra orollari oralig‘ida, strategik ahamiyatga ega Zond bo‘g‘ozida joylashgan;
Krakatauning merosxo‘ri: U 1883 yilda butun sayyorani larzaga solgan, shovqini minglab kilometrlarga eshitilgan va global sunami hosil qilgan tarixiy Krakatau vulqoni o‘rnida paydo bo‘lgan;
2018 yilgi fojia: Oradan uncha ko‘p vaqt o‘tmay — 2018 yilning dekabrida Anak-Krakatauning bir qismi dengizga qulab tushgan va buning oqibatida yuzaga kelgan kutilmagan dahshatli sunami qirg‘oq bo‘yidagi yuzlab insonlarni hayotdan olib ketgan edi.
Sizningcha, Anak-Krakatauning bu galgi faollashuvi 2018 yildagi kabi yangi vayronkor sunami va global tabiiy ofatlarni boshlab berishi mumkinmi? Insoniyat zamonaviy texnologiyalar asrida ham ona tabiatning bunday g‘azabi qarshisida ojiz qolayotganiga qanday qaraysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…