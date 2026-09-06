Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdi

·0·Dunyo
Indoneziya poytaxtini kul qopladi, bosh xalqaro aeroport parvozlarni to‘xtatdi

Indoneziyaning mashhur va eng xavfli vulqonlaridan biri sanalgan Anak-Krakatau yana kuchli portlashlar bilan uyg‘ondi — vulqondan ko‘tarilgan quyuq kul va mayda chang bulutlari mamlakat poytaxti Jakarta shahrigacha yetib keldi. 6 sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda ko‘p millionli megapolis osmonini chang pardasi qoplagani aks etgan havotirli tasvirlar tarqaldi. Tabiiy ofat oqibatida Indoneziyaning bosh havo darvozasi hisoblangan «Sukarno-Hatta» xalqaro aeroporti faoliyati falajlandi. Mazkur hodisa hudud aholisida 1883 va 2018 yillarda yuzlab insonlarning umriga zomin bo‘lgan dahshatli sunami fojiasi takrorlanishi xavfini uyg‘otmoqda.

Jakarta osmonidagi kul zarralari va shahar chiroqlari ostidagi tahlika

Poytaxtda vaziyat bir necha soat ichida keskin o‘zgardi:

  • Havoda muallaq turgan kul zarralari: Jakartaning eng ommabop «JKT Spot» shahar sahifasida tarqalgan videolarda havoda osilib turgan mayda vulqon kuli zarralari tungi ko‘cha chiroqlari yorug‘ida yaqqol namoyon bo‘ldi;

  • Shamol orqali yoyilgan bulut: Vulqon masofasi ancha olisda bo‘lishiga qaramay, atmosfera oqimlari vulqon kulini to‘g‘ridan to‘g‘ri poytaxt markaziga qarab haydab keldi;

  • Salomatlik uchun tahdid: Mutaxassislar bunday mikrozarralar inson nafas yo‘llari va o‘pka uchun o‘ta xavfli ekanini eslatib, aholini ochiq havoda tibbiy niqob taqishga chaqirmoqda.

Aviatsiyadagi falajlik: «Sukarno-Hatta»da 30 dan ortiq reys to‘xtatildi

Vulqon otilishi mamlakat transport tizimiga og‘ir zarba berdi:

  • Bosh aeroportning vaqtincha yopilishi: Indoneziyaning ANTARA milliy axborot agentligi xabariga ko‘ra, havo kengliklarini kul qoplagani va ko‘rish masofasi pasaygani tufayli mamlakatning eng yirik «Sukarno-Hatta» aeroporti samolyotlarni qabul qilish va uchirishni vaqtincha to‘xtatdi;

  • 30 dan ziyod reys jadvali buzildi: Xavfsizlik talablari bois 30 dan ortiq xalqaro va ichki aviaqatnovlar bekor qilindi yoki zaxira yo‘nalishlariga yo‘naltirildi;

  • Dvigatellar xavfi: Mutaxassislar vulkanik kul samolyot turbinalariga tushsa, dvigatellarni bir zumda ishdan chiqarishi mumkinligi sababli parvozlarni mutlaqo xavfsiz bo‘lmaguncha tiklamaslikka qaror qilishdi.

Zond bo‘g‘ozidagi dahshat: 1883 va 2018 yilgi sunamilar xotirasi

Anak-Krakatau shunchaki oddiy vulqon emas, u tarixdagi eng dahshatli ofatlar manbaidir:

  • Geografik xarita: Vulkan Yava va Sumatra orollari oralig‘ida, strategik ahamiyatga ega Zond bo‘g‘ozida joylashgan;

  • Krakatauning merosxo‘ri: U 1883 yilda butun sayyorani larzaga solgan, shovqini minglab kilometrlarga eshitilgan va global sunami hosil qilgan tarixiy Krakatau vulqoni o‘rnida paydo bo‘lgan;

  • 2018 yilgi fojia: Oradan uncha ko‘p vaqt o‘tmay — 2018 yilning dekabrida Anak-Krakatauning bir qismi dengizga qulab tushgan va buning oqibatida yuzaga kelgan kutilmagan dahshatli sunami qirg‘oq bo‘yidagi yuzlab insonlarni hayotdan olib ketgan edi.

Sizningcha, Anak-Krakatauning bu galgi faollashuvi 2018 yildagi kabi yangi vayronkor sunami va global tabiiy ofatlarni boshlab berishi mumkinmi? Insoniyat zamonaviy texnologiyalar asrida ham ona tabiatning bunday g‘azabi qarshisida ojiz qolayotganiga qanday qaraysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildiPrezidentlikdan bosh vazirlikka: Vuchich muddatidan oldin iste’foga chiqishini e’lon qildiBugun, 10:43Misrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMisrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 10:39Moskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildiMoskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildiBugun, 10:34Istanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiIstanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiBugun, 10:20Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiHurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiBugun, 10:01AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaAQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaKecha, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi