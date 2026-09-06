Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi drama
Angliya Premer-ligasining 3-turi doirasida kechgan London derbisida «Fulhem» o‘z maydonida «Kristal Pelas»ni qabul qilib, 2:3 hisobida og‘riqli mag‘lubiyatga uchradi. Uchrashuv davomida ikki marotaba hisobda oldinga chiqib olganiga qaramay, yakunda hatto durangni ham saqlab qololmagan mezbonlar 2026 yil yozida jamoa rulini qo‘lga olgan ispaniyalik mutaxassis Alvaro Arbeloa qo‘l ostida yangi mavsumdagi chuqur inqirozni boshdan kechirmoqda.
Ikki karra boy berilgan ustunlik va mudofaadagi pala-partishlik
«Kreyven Kottej» stadionida kechgan bellashuv tomoshabinlarga keskin kurash va gollar yomg‘irini taqdim etdi:
Qo‘ldan chiqarilgan ustunlik: «Fulhem» bahs davomida ikki bor tashabbusni o‘z qo‘liga olib, hisobda oldinga o‘tib oldi, biroq har ikkala holatda ham raqibning qarshi hujumlarini to‘xtatishda sovuqqonlik yetishmadi;
«Burgutlar»ning irodali zarbasi: Mehmon «Kristal Pelas» hisobda ortda qolayotgan vaziyatda ham taslim bo‘lmasdan, uchrashuvning ikkinchi yarmida tempni oshirdi va bahs yakunida g‘alabani ilib ketdi (2:3);
Mudofaa muammosi: Arbeloa shogirdlari o‘z darvozalaridan yana 3 ta to‘p o‘tkazib yuborib, himoya chizig‘idagi qo‘pol xatolarni ochib qo‘ydi.
3 turda 0 ochko: Jadvalning 19-pog‘onasidagi xavotir
Londonliklar uchun yangi mavsum APL tarixidagi eng omadsiz startlardan biriga aylanmoqda:
Qatorasiga 3 ta mag‘lubiyat: «Fulhem» chempionatning dastlabki uch turida ham mag‘lubiyatga uchradi — avvalroq ular «Chelsi»ga (2:3) va «Sanderlend»ga (0:1) imkoniyatni boy bergan edi;
19-o‘rindagi bosim: Hali birorta ham ochko jamg‘armagan Arbeloa jamoasi turnir jadvalining xavfli 19-pog‘onasini band etib turibdi;
Yagona g‘alaba kubokda: «Oq-qoralar»ning joriy mavsumdagi yagona ijobiy natijasi Angliya Liga kubogi doirasida quyi liga vakili «Uimbldon» ustidan qozonilgan (3:0) yirik g‘alaba bo‘lib qolmoqda.
Oldinda «Enfild» sinovi: Navbatdagi raqib «Liverpul»
Alvaro Arbeloaning murabbiylik o‘rni dastlabki turlardanoq qattiq sinov ostida qolmoqda:
«Liverpul»ga qarshi og‘ir safar: APLning 4-turida «Fulhem»ni yanada jiddiy imtihon kutmoqda — jamoa 12 sentyabr kuni safarda grand klublardan biri «Liverpul» mehmoni bo‘ladi;
Taktik o‘zgarishlar zarurati: Ekspertlar Arbeloa mudofaaviy intizomni tezda tartibga keltirmasa, «Enfild»dagi safar jamoaning inqirozini yanada chuqurlashtirishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
Sizningcha, Alvaro Arbeloa «Fulhem» mudofaasidagi xatolarni bartaraf etib, jamoani autsayderlar qatoridan olib chiqa oladimi yoki 12 sentyabrdagi «Liverpul»ga qarshi safarda navbatdagi mag‘lubiyat muqarrarmi? «Fulhem»ning ikki bor oldinda borib yutqazishiga nima sabab bo‘ldi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…