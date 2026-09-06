Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi drama

·25·Sport
Arbeloaning “Fulhem”i “Kristal Pelas”ga mag‘lub bo‘ldi — 2:3 hisobidagi drama

Angliya Premer-ligasining 3-turi doirasida kechgan London derbisida «Fulhem» o‘z maydonida «Kristal Pelas»ni qabul qilib, 2:3 hisobida og‘riqli mag‘lubiyatga uchradi. Uchrashuv davomida ikki marotaba hisobda oldinga chiqib olganiga qaramay, yakunda hatto durangni ham saqlab qololmagan mezbonlar 2026 yil yozida jamoa rulini qo‘lga olgan ispaniyalik mutaxassis Alvaro Arbeloa qo‘l ostida yangi mavsumdagi chuqur inqirozni boshdan kechirmoqda.

Ikki karra boy berilgan ustunlik va mudofaadagi pala-partishlik

«Kreyven Kottej» stadionida kechgan bellashuv tomoshabinlarga keskin kurash va gollar yomg‘irini taqdim etdi:

  • Qo‘ldan chiqarilgan ustunlik: «Fulhem» bahs davomida ikki bor tashabbusni o‘z qo‘liga olib, hisobda oldinga o‘tib oldi, biroq har ikkala holatda ham raqibning qarshi hujumlarini to‘xtatishda sovuqqonlik yetishmadi;

  • «Burgutlar»ning irodali zarbasi: Mehmon «Kristal Pelas» hisobda ortda qolayotgan vaziyatda ham taslim bo‘lmasdan, uchrashuvning ikkinchi yarmida tempni oshirdi va bahs yakunida g‘alabani ilib ketdi (2:3);

  • Mudofaa muammosi: Arbeloa shogirdlari o‘z darvozalaridan yana 3 ta to‘p o‘tkazib yuborib, himoya chizig‘idagi qo‘pol xatolarni ochib qo‘ydi.

3 turda 0 ochko: Jadvalning 19-pog‘onasidagi xavotir

Londonliklar uchun yangi mavsum APL tarixidagi eng omadsiz startlardan biriga aylanmoqda:

  • Qatorasiga 3 ta mag‘lubiyat: «Fulhem» chempionatning dastlabki uch turida ham mag‘lubiyatga uchradi — avvalroq ular «Chelsi»ga (2:3) va «Sanderlend»ga (0:1) imkoniyatni boy bergan edi;

  • 19-o‘rindagi bosim: Hali birorta ham ochko jamg‘armagan Arbeloa jamoasi turnir jadvalining xavfli 19-pog‘onasini band etib turibdi;

  • Yagona g‘alaba kubokda: «Oq-qoralar»ning joriy mavsumdagi yagona ijobiy natijasi Angliya Liga kubogi doirasida quyi liga vakili «Uimbldon» ustidan qozonilgan (3:0) yirik g‘alaba bo‘lib qolmoqda.

Oldinda «Enfild» sinovi: Navbatdagi raqib «Liverpul»

Alvaro Arbeloaning murabbiylik o‘rni dastlabki turlardanoq qattiq sinov ostida qolmoqda:

  • «Liverpul»ga qarshi og‘ir safar: APLning 4-turida «Fulhem»ni yanada jiddiy imtihon kutmoqda — jamoa 12 sentyabr kuni safarda grand klublardan biri «Liverpul» mehmoni bo‘ladi;

  • Taktik o‘zgarishlar zarurati: Ekspertlar Arbeloa mudofaaviy intizomni tezda tartibga keltirmasa, «Enfild»dagi safar jamoaning inqirozini yanada chuqurlashtirishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Sizningcha, Alvaro Arbeloa «Fulhem» mudofaasidagi xatolarni bartaraf etib, jamoani autsayderlar qatoridan olib chiqa oladimi yoki 12 sentyabrdagi «Liverpul»ga qarshi safarda navbatdagi mag‘lubiyat muqarrarmi? «Fulhem»ning ikki bor oldinda borib yutqazishiga nima sabab bo‘ldi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alaba“Inter Mayami” “Atlanta Yunayted” bilan durang o‘ynadi — boy berilgan g‘alabaBugun, 09:45Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Sensatsiya: Shara Bullet afsonaviy Greysi oilasi vakilini mag‘lub etdi (video)Bugun, 08:41Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Chempionlik dramasi: Asadbek Saidov Sayat Abdualiga kamarni boy berdi (video)Bugun, 08:32“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...“An Nasr”ning ilk mag‘lubiyati: “Al Ittihod” superderbida zafar quchdi...Bugun, 08:28Aqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiAqlbovar qilmas kambek: “Roma” 90-daqiqadan so‘ng “Atalanta”ni tiz cho‘ktirdiBugun, 08:24“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalariBugun, 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)