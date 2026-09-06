Marokashlik erkak 38 santimetrlik quloqlari bilan rekord o‘rnatdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Marokashlik Rashid El Yubi g‘ayrioddiy tashqi ko‘rinishi bilan Ginnes rekordlari kitobiga kirdi.
Uning quloqlari uzunligi 38,3 santimetrni tashkil etib, ushbu ko‘rsatkich unga dunyo rekordini o‘rnatish imkonini bergan. Rashidning noodatiy anatomik xususiyati rasmiy ravishda qayd etilgan.
Bu rekord ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otib, ko‘pchilikni hayratda qoldirdi.
…