Chorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldi

·1·Jamiyat
Chorvoqda ota va 2 o‘g‘il bedarak yo‘qoldi

Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumanida joylashgan Chorvoq suv omborida ota va uning ikki o‘g‘li cho‘kib ketdi. Fojia 2 sentyabr kuni sodir bo‘lgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, uch kishi — ota va uning ikki o‘g‘li — katerda sayr qilgan. Ular suvga tushish taqiqlangan hududga borib, himoya nimchalarisiz suvga tushgan. Shundan so‘ng uchalasi ham cho‘kib ketgan.

Xabar kelib tushishi bilan FVVning g‘avvos-qutqaruvchilari voqea joyiga yetib borgan. Qidiruv ishlari suv havzasining taxminan 2–2,5 kilometr radiusdagi hududida olib borilgan.

Qutqaruv ishlariga zarur kuch va vositalar jalb etilgan. Suv omborining katta maydoni va chuqurligi qidiruv ishlarini murakkablashtirayotgani ma’lum qilingan.

Hozirda hodisa yuzasidan qidiruv ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida garovdagi uy sotildiToshkent viloyatida garovdagi uy sotildiKecha, 18:44Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiErkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiKecha, 18:27Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Ota-onani muhokama qilish taqdiringizga ta’sir qiladimi?Kecha, 12:33Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Toshkentda o‘smir qiz bilan bog‘liq xavfli holat bartaraf etildi (video)Kecha, 11:20Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Oksford talabalari O‘zbekistonda o‘zbek tilida suhbatlashmoqda (video)Kecha, 11:11Buxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBuxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiKecha, 06:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq