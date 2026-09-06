Moskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildi
AQSH prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff hamda uning kuyovi Jared Kushner kutilmaganda Moskvaga yetib kelib, Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rossiyaning rasmiy luks toifasidagi «Aurus» avtomobillari kortejida harakatlangan amerikalik muzokarachilar Ukrainadagi urushni to‘xtatish bo‘yicha Trampning yangi tashabbuslarini muhokama qilish uchun Kreml qabulida bo‘lishdi. Muzokaralar yakunida Putin Trampga o‘z minnatdorchiligini yetkazishni so‘rab, Moskva amerikalik vositachilar bilan ishlashdan mamnun ekanini ta’kidladi. Tramp elchilarining navbatdagi manzili Kiyev bo‘lishi kutilmoqda.
«Xush kelibsiz, tinchlikparvarlar!»: Moskvadagi kutib olish va Aurus korteji
AQSH delegatsiyasining Rossiya poytaxtidagi qadamlari alohida diplomatik e’tibor bilan tashkil etildi:
Vnukovodagi qo‘nish va Dmitriyevning posti: Trampning maxsus vakillari bo‘lgan bort soat 12:52 da Moskvaning «Vnukovo» aeroportiga kelib qo‘ndi. Ularni Rossiya prezidentining maxsus vakili hamda RFPI rahbari Kirill Dmitriyev shaxsan kutib oldi va X ijtimoiy tarmog‘ida ular bilan tushgan suratni joylab: «Moskvaga xush kelibsiz, tinchlikparvarlar!» deya yozib qoldirdi;
«Aurus»dagi harakatlanish: Amerikalik mehmonlar shahar bo‘ylab harakatlanish uchun Rossiyaning oliy martabali rahbarlariga mo‘ljallangan maxsus «Aurus» limuzin va avtomobillari korteji bilan ta’minlandi;
Kremldagi to‘laqonli tarkib: 5 sentyabr kuni Kremlda kechgan rasmiy muzokaralarda Rossiya tomonidan nafaqat davlat rahbari, balki prezident yordamchisi Yuriy Ushakov va Kirill Dmitriyev ham bevosita ishtirok etdi.
«Bizga siz bilan ishlash qulay»: Putinning Trampga minnatdorchiligi va 6-muzokara
Rossiya rahbari va AQSH vakillari o‘rtasidagi muloqot ancha iliq ruhda boshlandi:
Tramp nomiga minnatdorchilik so‘zlari: Uchrashuv avvalida Vladimir Putin Trampga samimiy tilaklari va tashakkurini yetkazishni so‘radi: «Ukraina inqirozini hal qilishga hissa qo‘shishga intilayotgani uchun janob Trampga minnatdorchilik bildiramiz. Rossiya uchun Uitkoff va Kushner jamoasi bilan muloqot qilish juda qulay va samarali»;
Xavfsizlik bo‘yicha kafolat: Rossiya prezidenti tinchlik muzokaralari hamda unda ishtirok etayotgan barcha xalqaro vositachilarning xavfsizligini ta’minlash uchun Moskva barcha sharoitni yaratib berishini ma’lum qildi;
Ketma-ket 6-uchrashuv: Ma’lum bo‘lishicha, bu Vladimir Putinning amerikalik muzokarachilar guruhi bilan Ukraina inqirozini tartibga solish bo‘yicha o‘tkazgan qatorasiga oltinchi uchrashuvi bo‘lib, diplomatik aloqalar izchil davom etmoqda.
Trampning sirli tinchlik tashabbusi va Kiyev sari yo‘l
Tashrifning asl mazmuni va navbatdagi geosiyosiy qadamlar katta qiziqish uyg‘otmoqda:
Ochiqlanmagan tinchlik rejasi: Safar arafasida Donald Tramp o‘z elchilari Moskvada urushni to‘xtatish bo‘yicha maxsus tashabbus taqdim etishini ma’lum qilgan edi, biroq rejaning tafsilotlari va shartlari sir saqlanmoqda; Kreml matbuot xizmati ham bahslar mazmunini to‘liq ochiqlamadi;
Kremldan so‘ng Kiyevga safar: Kortej Kreml darvozasidan chiqib ketgach, Uitkoff va Kushnerning navbatdagi manzili Kiyev bo‘lishi kutilmoqda — ular ushbu tinchlik takliflarini Ukraina rasmiylariga ham taqdim etishi mumkin;
Diplomatik bosim: Tramp jamoasi ushbu vositachilik missiyasi orqali mojaroni faol siyosiy muzokaralar maydoniga ko‘chirishga jiddiy harakat qilmoqda.
Sizningcha, Donald Trampning elchilari Vladimir Putin va Kiyev rahbariyatini murosaga keltira oladimi? Uitkoff va Kushnerning Kremldan so‘ng to‘g‘ridan to‘g‘ri Ukraina sari yo‘l olishi urushning to‘xtashiga olib keluvchi hal qiluvchi burilish bo‘lishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…