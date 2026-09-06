Moskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildi

·7·Dunyo
Moskvada yashirin muzokara: Putin Trampning elchilarini Kremlda qabul qildi

AQSH prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari Stiv Uitkoff hamda uning kuyovi Jared Kushner kutilmaganda Moskvaga yetib kelib, Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rossiyaning rasmiy luks toifasidagi «Aurus» avtomobillari kortejida harakatlangan amerikalik muzokarachilar Ukrainadagi urushni to‘xtatish bo‘yicha Trampning yangi tashabbuslarini muhokama qilish uchun Kreml qabulida bo‘lishdi. Muzokaralar yakunida Putin Trampga o‘z minnatdorchiligini yetkazishni so‘rab, Moskva amerikalik vositachilar bilan ishlashdan mamnun ekanini ta’kidladi. Tramp elchilarining navbatdagi manzili Kiyev bo‘lishi kutilmoqda.

«Xush kelibsiz, tinchlikparvarlar!»: Moskvadagi kutib olish va Aurus korteji

AQSH delegatsiyasining Rossiya poytaxtidagi qadamlari alohida diplomatik e’tibor bilan tashkil etildi:

  • Vnukovodagi qo‘nish va Dmitriyevning posti: Trampning maxsus vakillari bo‘lgan bort soat 12:52 da Moskvaning «Vnukovo» aeroportiga kelib qo‘ndi. Ularni Rossiya prezidentining maxsus vakili hamda RFPI rahbari Kirill Dmitriyev shaxsan kutib oldi va X ijtimoiy tarmog‘ida ular bilan tushgan suratni joylab: «Moskvaga xush kelibsiz, tinchlikparvarlar!» deya yozib qoldirdi;

  • «Aurus»dagi harakatlanish: Amerikalik mehmonlar shahar bo‘ylab harakatlanish uchun Rossiyaning oliy martabali rahbarlariga mo‘ljallangan maxsus «Aurus» limuzin va avtomobillari korteji bilan ta’minlandi;

  • Kremldagi to‘laqonli tarkib: 5 sentyabr kuni Kremlda kechgan rasmiy muzokaralarda Rossiya tomonidan nafaqat davlat rahbari, balki prezident yordamchisi Yuriy Ushakov va Kirill Dmitriyev ham bevosita ishtirok etdi.

«Bizga siz bilan ishlash qulay»: Putinning Trampga minnatdorchiligi va 6-muzokara

Rossiya rahbari va AQSH vakillari o‘rtasidagi muloqot ancha iliq ruhda boshlandi:

  • Tramp nomiga minnatdorchilik so‘zlari: Uchrashuv avvalida Vladimir Putin Trampga samimiy tilaklari va tashakkurini yetkazishni so‘radi: «Ukraina inqirozini hal qilishga hissa qo‘shishga intilayotgani uchun janob Trampga minnatdorchilik bildiramiz. Rossiya uchun Uitkoff va Kushner jamoasi bilan muloqot qilish juda qulay va samarali»;

  • Xavfsizlik bo‘yicha kafolat: Rossiya prezidenti tinchlik muzokaralari hamda unda ishtirok etayotgan barcha xalqaro vositachilarning xavfsizligini ta’minlash uchun Moskva barcha sharoitni yaratib berishini ma’lum qildi;

  • Ketma-ket 6-uchrashuv: Ma’lum bo‘lishicha, bu Vladimir Putinning amerikalik muzokarachilar guruhi bilan Ukraina inqirozini tartibga solish bo‘yicha o‘tkazgan qatorasiga oltinchi uchrashuvi bo‘lib, diplomatik aloqalar izchil davom etmoqda.

Trampning sirli tinchlik tashabbusi va Kiyev sari yo‘l

Tashrifning asl mazmuni va navbatdagi geosiyosiy qadamlar katta qiziqish uyg‘otmoqda:

  • Ochiqlanmagan tinchlik rejasi: Safar arafasida Donald Tramp o‘z elchilari Moskvada urushni to‘xtatish bo‘yicha maxsus tashabbus taqdim etishini ma’lum qilgan edi, biroq rejaning tafsilotlari va shartlari sir saqlanmoqda; Kreml matbuot xizmati ham bahslar mazmunini to‘liq ochiqlamadi;

  • Kremldan so‘ng Kiyevga safar: Kortej Kreml darvozasidan chiqib ketgach, Uitkoff va Kushnerning navbatdagi manzili Kiyev bo‘lishi kutilmoqda — ular ushbu tinchlik takliflarini Ukraina rasmiylariga ham taqdim etishi mumkin;

  • Diplomatik bosim: Tramp jamoasi ushbu vositachilik missiyasi orqali mojaroni faol siyosiy muzokaralar maydoniga ko‘chirishga jiddiy harakat qilmoqda.

Sizningcha, Donald Trampning elchilari Vladimir Putin va Kiyev rahbariyatini murosaga keltira oladimi? Uitkoff va Kushnerning Kremldan so‘ng to‘g‘ridan to‘g‘ri Ukraina sari yo‘l olishi urushning to‘xtashiga olib keluvchi hal qiluvchi burilish bo‘lishi mumkinmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiMisrda mashhur teleboshlovchi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 10:39Istanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiIstanbulda sirli fojia: Serhat Mustafa Qilich xonadonida jonsiz holda topildiBugun, 10:20Hurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiHurmuz bo‘g‘ozida urush: AQSH tankerni cho‘ktirdi, Eron raketalar bilan zarba berdiBugun, 10:01AQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaAQSH Saudiyaga 5 milliard dollarlik yuqori aniqlikdagi bombalar sotmoqdaKecha, 19:36Tramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiTramp Eron bilan harbiy to‘qnashuv va Hurmuz bo‘g‘ozi nazorati haqida ochiq gapirdiKecha, 19:25Yuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiYuqori elitani larzaga solgan reydlar: NABU Bosh prokuror va o‘rinbosari ustidan tekshiruv boshladiKecha, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
91 mingdan ortiq o‘rdakcha Chikago daryosiga tashlandi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi